Oct 7 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE140A14506 PIRAMAL ENTERPRISES 316D11-Oct-13 99.8955 9.5456 1 41 99.8955 9.5456 INE134E14527 PFC 99D 15-Oct-13 99.7900 9.6014 1 100 99.7900 9.6014 INE514E14FD0 EXIM 29D 18-Oct-13 99.7115 9.6007 2 175 99.7115 9.6007 INE531F14AN1 EDELWEISS SECURITIES 28D29-Oct-13 99.4009 9.9995 1 15 99.4009 9.9995 INE804I14FN5 ECL FIN 28D 29-Oct-13 99.4009 9.9995 1 10 99.4009 9.9995 INE514E14FB4 EXIM 61D 5-Nov-13 99.2430 9.6004 1 25 99.2430 9.6004 INE242A14DS9 IOC 364D 8-Nov-13 99.1929 9.5803 1 350 99.1929 9.5803 INE514E14EH4 EXIM 365D 8-Nov-13 99.1938 9.5695 1 100 99.1938 9.5695 INE860H14MH7 ADITYA BIRLA FIN 91D 19-Nov-13 98.8849 9.8000 1 20 98.8849 9.8000 INE043D14FJ9 IDFC 364D 22-Nov-13 98.8363 9.5500 1 25 98.8363 9.5500 INE532F14JF6 EDELWEISS FIN SERV 365D 26-Nov-13 98.6486 10.0004 1 25 98.6486 10.0004 INE121A14HH9 CHOLAMANDALAM 356D 5-Dec-13 98.4171 9.9500 1 5 98.4171 9.9500 INE958G14LF7 RELIGARE FINVEST 67D 6-Dec-13 98.2239 11.0000 2 50 98.2239 11.0000 INE296A14GD0 BAJAJ FIN 172D 25-Mar-14 95.6030 9.9333 2 30 95.5325 10.1000 =============================================================================================== *: Crores