Oct 11 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE404K14448 SHAPOORJI PALLONJI 240D 25-Oct-13 99.6446 9.2988 1 25 99.6446 9.2988 INE531F14AN1 EDELWEISS SECURITIES28D 29-Oct-13 99.5841 10.1625 1 150 99.5841 10.1625 INE140A14BH2 PIRAMAL ENTERPRISES 88D 25-Nov-13 98.8423 9.5002 1 5 98.8423 9.5002 INE580B14AP2 GRUH FIN 55D 27-Nov-13 98.7538 9.8001 1 5 98.7538 9.8001 INE140A14AR3 PIRAMAL ENTERPRISES 150D 2-Dec-13 98.6646 9.5003 1 5 98.6646 9.5003 INE860H14LO5 ADITYA BIRLA FIN 178D 6-Dec-13 98.6747 9.2497 2 25 98.6747 9.2497 INE202B14759 DEWAN HOUSING FIN 210D 16-Dec-13 98.3435 9.3153 1 15 98.3435 9.3153 INE155A14CX5 TATA MOTORS 181D 17-Dec-13 98.4402 9.0369 2 150 98.4413 9.0302 INE205A14176 SESA GOA 355D 26-Mar-14 95.8291 9.5701 1 20 95.8291 9.5701 INE296A14EY1 BAJAJ FIN 365D 23-Apr-14 95.0731 9.7501 1 20 95.0731 9.7501 INE134E14535 PFC 299D 15-Jul-14 93.3188 9.4341 1 125 93.3188 9.4341 INE020B14193 REC 360D 26-Sep-14 91.8124 9.2999 1 100 91.8124 9.2999 INE020B14193 REC 360D 26-Sep-14 92.0135 9.1299 1 10 92.0135 9.1299 =============================================================================================== *: Crores