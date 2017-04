Nov 18 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE866I14HK6 INDIA INFOLINE FIN 60D 22-Nov-13 99.9240 9.2537 1 5 99.9240 9.2537 INE557F14BT1 NATIONAL HOUSING BK 61D 25-Nov-13 99.8556 8.7970 1 5 99.8556 8.7970 INE532F14MP9 EDELWEISS FIN SERV 31D 28-Nov-13 99.7480 9.2200 2 75 99.7472 9.2506 INE531F14AO9 EDELWEISS SECURITIES 30D28-Nov-13 99.7472 9.2506 2 65 99.7472 9.2506 INE804I14FR6 ECL FIN 30D 28-Nov-13 99.7472 9.2506 1 50 99.7472 9.2506 INE691I14AL1 L T INFRAST FIN 56D 29-Nov-13 99.7280 9.0501 1 25 99.7280 9.0501 INE140A14CE7 PIRAMAL ENTERPRISES 59D 29-Nov-13 99.7295 9.0000 1 15 99.7295 9.0000 INE667F14739 SUNDARAM BNP 364D 29-Nov-13 99.7540 9.0011 1 5 99.7540 9.0011 INE588J14069 IL FS SECURITIES SERV61D 3-Dec-13 99.6193 9.2991 1 25 99.6193 9.2991 INE013A14KC3 RELIANCE CAP 364D 3-Dec-13 99.6465 9.2489 1 5 99.6465 9.2489 INE148I14BK2 INDIABULLS HOUSING 62D 9-Dec-13 99.4849 9.4492 1 5 99.4849 9.4492 INE557F14BV7 NATIONAL HOUSING BK 77D 26-Dec-13 99.0959 9.0002 1 25 99.0959 9.0002 INE155A14DC7 TATA MOTORS 86D 16-Jan-14 98.5143 9.3298 1 100 98.5143 9.3298 INE013A14OH4 RELIANCE CAP 91D 4-Feb-14 97.9340 10.0000 1 5 97.9340 10.0000 INE705L14354 VODAFONE INDIA 363D 10-Mar-14 97.1634 9.5999 1 100 97.1634 9.5999 INE205A14168 SESA GOA 365D 11-Mar-14 97.1137 9.6001 2 100 97.1137 9.6001 INE134E14535 PFC 299D 15-Jul-14 94.0225 9.7500 1 100 94.0225 9.7500 INE020B14193 REC 360D 26-Sep-14 92.3297 9.7500 1 100 92.3297 9.7500 INE020B14193 REC 360D 26-Sep-14 92.2414 9.8400 1 25 92.2414 9.8400 INE705L14396 VODAFONE INDIA 361D 3-Oct-14 91.7653 10.2999 1 100 91.7653 10.2999 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com