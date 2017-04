Nov 19 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE774D14FA8 MAH MAH FIN SERV 63D 20-Nov-13 99.9755 8.9366 3 450 99.9755 8.9447 INE043D14FJ9 IDFC 364D 22-Nov-13 99.9271 8.8760 1 50 99.9271 8.8760 INE804I14FR6 ECL FIN 30D 28-Nov-13 99.7977 9.2486 1 25 99.7977 9.2486 INE532F14MP9 EDELWEISS FIN SERV 31D 28-Nov-13 99.7985 9.2120 1 25 99.7985 9.2120 INE085A14271 CHAMBAL FERTILISERS 59D 6-Dec-13 99.5793 9.0708 1 11 99.5793 9.0708 INE472A14BY4 BLUE STAR 60D 9-Dec-13 99.4689 9.7443 1 25 99.4689 9.7443 INE148I14BK2 INDIABULLS HOUSING 62D 9-Dec-13 99.5285 9.1007 1 5 99.5285 9.1007 INE094A14BJ7 HPCL 50D 10-Dec-13 99.5201 8.8004 1 50 99.5201 8.8004 INE860H14MV8 ADITYA BIRLA FIN 61D 10-Dec-13 99.4802 9.0818 1 26 99.4802 9.0818 INE069A14DR8 ADITYA BIRLA NUVO 60D 10-Dec-13 99.4875 8.9536 1 25 99.4875 8.9536 INE242A14FD6 IOC 58D 19-Dec-13 99.3022 8.5496 1 25 99.3022 8.5496 INE242A14FD6 IOC 58D 19-Dec-13 99.3018 8.8495 1 25 99.3018 8.8495 INE242A14FG9 IOC 49D 26-Dec-13 99.1138 8.8204 1 220 99.1138 8.8204 INE242A14FE4 IOC 59D 27-Dec-13 99.1138 8.8204 1 25 99.1138 8.8204 INE242A14FF1 IOC 59D 30-Dec-13 99.0018 9.2004 1 5 99.0018 9.2004 INE001A14JI7 HDFC 77D 21-Jan-14 98.4202 9.2997 2 100 98.4202 9.2997 INE306N14AK8 TATA CAP FIN SERV 90D 27-Jan-14 98.2093 9.6453 1 300 98.2093 9.6453 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com