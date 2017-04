Nov 20 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE205A14143 SESA GOA 365D 22-Nov-13 99.9516 8.8373 1 4 99.9516 8.8373 INE540L14272 ALKEM LABORATORIES 61D 25-Nov-13 99.9009 9.0518 1 5 99.9009 9.0518 INE020B14144 REC 365D 26-Nov-13 99.8544 8.8682 2 150 99.8547 8.8519 INE532F14JE9 EDELWEISS FIN SERV 365D 27-Nov-13 99.8229 9.2509 1 100 99.8229 9.2509 INE531F14AO9 EDELWEISS SECURITIES 30D28-Nov-13 99.7985 9.2137 2 160 99.7985 9.2120 INE532F14MP9 EDELWEISS FIN SERV 31D 28-Nov-13 99.8006 9.1168 2 135 99.7998 9.1524 INE804I14FR6 ECL FIN 30D 28-Nov-13 99.7984 9.2166 1 40 99.7984 9.2166 INE804I14FR6 ECL FIN 30D 28-Nov-13 99.8231 9.2404 1 25 99.8231 9.2404 INE140A14BG4 PIRAMAL ENTERPRISES 90D 28-Nov-13 99.8064 8.8501 1 5 99.8064 8.8501 INE043D14GM1 IDFC 56D 28-Nov-13 99.8277 8.9997 1 5 99.8277 8.9997 INE523E14KA7 L T FIN 59D 29-Nov-13 99.8031 9.0013 1 50 99.8031 9.0013 INE140A14AR3 PIRAMAL ENTERPRISES 150D 2-Dec-13 99.7099 8.8495 1 25 99.7099 8.8495 INE178A14399 CHENNAI PETROLEUM 60D 3-Dec-13 99.6858 8.8496 1 25 99.6858 8.8496 INE580B14AH9 GRUH FIN 122D 6-Dec-13 99.6335 8.9510 1 100 99.6335 8.9510 INE178A14407 CHENNAI PETROLEUM 59D 13-Dec-13 99.4730 8.7897 1 100 99.4730 8.7897 INE193E14192 BAJAJ ELECTRICALS 62D 16-Dec-13 99.3569 9.4500 1 5 99.3569 9.4500 INE242A14FG9 IOC 49D 26-Dec-13 99.1821 8.5999 1 5 99.1821 8.5999 INE667F14762 SUNDARAM BNP 365D 27-Dec-13 99.1201 9.0004 1 5 99.1201 9.0004 INE242A14FF1 IOC 59D 30-Dec-13 99.0266 9.1996 1 5 99.0266 9.1996 INE013A14OB7 RELIANCE CAP 90D 8-Jan-14 98.7407 9.5001 1 100 98.7407 9.5001 INE860H14NF9 ADITYA BIRLA FIN 73D 20-Jan-14 98.4371 9.5003 2 150 98.4371 9.5003 INE043D14GL3 IDFC 157D 28-Feb-14 97.5075 9.3302 2 200 97.5075 9.3302 INE134E14535 PFC 299D 15-Jul-14 94.0984 9.6999 1 25 94.0984 9.6999 INE020B14193 REC 360D 26-Sep-14 92.4114 9.7000 1 75 92.4114 9.7000 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com