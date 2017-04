Nov 28 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE804I14FO3 ECL FIN 59D 29-Nov-13 99.9753 9.0177 1 150 99.9753 9.0177 INE660A14JR1 SUNDARAM FIN 35D 29-Nov-13 99.9770 8.3969 1 25 99.9770 8.3969 INE306N14AE1 TATA CAP FIN SERV 60D 2-Dec-13 99.9058 8.6039 2 100 99.9058 8.6039 INE523H14MB4 JM FIN PRODUCTS 60D 2-Dec-13 99.9042 8.7501 1 100 99.9042 8.7501 INE140A14AR3 PIRAMAL ENTERPRISES150D 2-Dec-13 99.9058 8.6039 1 50 99.9058 8.6039 INE175K14CM5 MORGAN STANLEY 363D 2-Dec-13 99.9269 8.9003 1 30 99.9269 8.9003 INE557F14BU9 NATIONAL HOUSING BK 62D 2-Dec-13 99.9058 8.6039 1 25 99.9058 8.6039 INE660A14JL4 SUNDARAM FIN 61D 3-Dec-13 99.8796 8.7998 2 100 99.8796 8.7998 INE140A14BQ3 PIRAMAL ENTERPRISES 83D 3-Dec-13 99.8823 8.6022 1 50 99.8823 8.6022 INE020E14AW9 STCI FIN 364D 3-Dec-13 99.9026 8.8964 1 30 99.9026 8.8964 INE121H14BC8 ILFS FIN SERV 364D 3-Dec-13 99.9026 8.8964 1 30 99.9026 8.8964 INE916D14OA7 KOTAK MAH PRIME 364D 3-Dec-13 99.9026 8.8964 1 30 99.9026 8.8964 INE975F14975 KOTAK MAH 364D 3-Dec-13 99.9026 8.8964 1 30 99.9026 8.8964 INE013A14KC3 RELIANCE CAP 364D 3-Dec-13 99.9020 8.9513 1 30 99.9020 8.9513 INE178A14399 CHENNAI PETROLEUM 60D 3-Dec-13 99.9042 8.7532 2 30 99.9015 8.9970 INE296A14FY8 BAJAJ FIN 61D 3-Dec-13 99.8823 8.6022 1 25 99.8823 8.6022 INE296A14FY8 BAJAJ FIN 61D 3-Dec-13 99.9015 8.9970 1 5 99.9015 8.9970 INE514E14EJ0 EXIM 365D 4-Dec-13 99.8605 8.4981 1 50 99.8605 8.4981 INE043D14GP4 IDFC 43D 5-Dec-13 99.8373 8.4975 1 25 99.8373 8.4975 INE242A14EZ2 IOC 58D 5-Dec-13 99.8373 8.4975 1 25 99.8373 8.4975 INE242A14EZ2 IOC 58D 5-Dec-13 99.8523 8.9984 1 5 99.8523 8.9984 INE580B14AH9 GRUH FIN 122D 6-Dec-13 99.8110 8.6395 1 100 99.8110 8.6395 INE242A14EY5 IOC 60D 6-Dec-13 99.8140 8.5021 1 25 99.8140 8.5021 INE916D14PZ1 KOTAK MAH PRIME 194D 10-Dec-13 99.7099 8.8495 1 46 99.7099 8.8495 INE404K14596 SHAPOORJI PALLONJI 149D 12-Dec-13 99.6598 8.8998 1 45 99.6598 8.8998 INE114A14956 SAIL 72D 19-Dec-13 99.5147 8.8999 1 5 99.5147 8.8999 INE121A14IW6 CHOLAMANDALAM 61D 23-Dec-13 99.3792 9.5003 1 5 99.3792 9.5003 INE094A14BK5 HPCL 60D 24-Dec-13 99.3841 8.6999 1 25 99.3841 8.6999 INE508F14529 RASHTRIYA ISPAT NIGAM60D24-Dec-13 99.3748 8.8321 1 5 99.3748 8.8321 INE121A14IY2 CHOLAMANDALAM 43D 26-Dec-13 99.3481 8.8705 1 50 99.3481 8.8705 INE557F14BV7 NATIONAL HOUSING BK 77D 26-Dec-13 99.3606 8.6994 1 25 99.3606 8.6994 INE170I14050 HINDUJA GLOBAL 60D 27-Dec-13 99.2743 9.2006 1 35 99.2743 9.2006 INE557F14BW5 NATIONAL HOUSING BK 67D 27-Dec-13 99.3135 8.7002 1 25 99.3135 8.7002 INE114A14AA4 SAIL 36D 27-Dec-13 99.3135 8.7002 1 25 99.3135 8.7002 INE511C14IZ7 MAGMA FINCORP 59D 30-Dec-13 99.2498 8.8998 1 50 99.2498 8.8998 INE511C14IZ7 MAGMA FINCORP 59D 30-Dec-13 99.2128 9.0502 1 25 99.2128 9.0502 INE532F14MZ8 EDELWEISS FIN SERV 33D 31-Dec-13 99.1706 9.2504 6 565 99.1706 9.2504 INE531F14AQ4 EDELWEISS SECURITIES 33D31-Dec-13 99.1706 9.2504 2 350 99.1706 9.2504 INE804I14FW6 ECL FIN 33D 31-Dec-13 99.1706 9.2504 2 255 99.1706 9.2504 INE020E14CI4 STCI FIN 120D 15-Jan-14 98.7533 9.5998 1 5 98.7533 9.5998 INE532F14MY1 EDELWEISS FIN SERV 61D 21-Jan-14 98.6139 9.5007 1 50 98.6139 9.5007 INE556F14858 SIDBI 60D 21-Jan-14 98.7072 9.0199 1 5 98.7072 9.0199 INE996L14029 CREDIT SUISSE FIN 352D 31-Jan-14 98.3904 9.3299 3 325 98.3904 9.3300 INE996L14037 CREDIT SUISSE FIN 364D 12-Feb-14 98.0843 9.3801 2 175 98.0843 9.3800 INE121H14BN5 ILFS FIN SERV 364D 18-Mar-14 97.2483 9.4751 1 10 97.2483 9.4751 INE001A14IT6 HDFC 364D 16-Jun-14 94.9354 9.7360 1 225 94.9354 9.7360 INE205A14234 SESA GOA 365D 16-Sep-14 92.2169 10.5500 4 295 92.2169 10.5500 INE205A14234 SESA GOA 365D 16-Sep-14 92.2415 10.5500 1 5 92.2415 10.5500 INE705L14404 VODAFONE INDIA 365D 10-Oct-14 91.9663 10.0900 1 100 91.9663 10.0900 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com