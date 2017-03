Nov 29 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE001A14IZ3 HDFC 60D 2-Dec-13 99.9343 7.9988 2 100 99.9343 7.9988 INE463A14CG8 BERGER PAINTS INDIA 32D 2-Dec-13 99.9343 7.9988 2 75 99.9343 7.9988 INE916D14QY2 KOTAK MAH PRIME 10D 2-Dec-13 99.9322 8.2546 1 65 99.9322 8.2546 INE140A14AR3 PIRAMAL ENTERPRISES 150D 2-Dec-13 99.9322 8.2546 1 50 99.9322 8.2546 INE511C14IR4 MAGMA FINCORP 60D 2-Dec-13 99.9250 9.1318 1 50 99.9250 9.1318 INE296A14GA6 BAJAJ FIN 60D 2-Dec-13 99.9322 8.2546 1 25 99.9322 8.2546 INE660A14JL4 SUNDARAM FIN 61D 3-Dec-13 99.9097 8.2473 1 75 99.9097 8.2473 INE140A14BQ3 PIRAMAL ENTERPRISES 83D 3-Dec-13 99.9091 8.3022 1 50 99.9091 8.3022 INE296A14FY8 BAJAJ FIN 61D 3-Dec-13 99.9064 8.5490 1 25 99.9064 8.5490 INE001A14JA4 HDFC 60D 3-Dec-13 99.9069 8.5033 1 25 99.9069 8.5033 INE178A14399 CHENNAI PETROLEUM 60D 3-Dec-13 99.9086 8.3479 1 25 99.9086 8.3479 INE121H14BC8 ILFS FIN SERV 364D 3-Dec-13 99.9097 8.2473 1 25 99.9097 8.2473 INE242A14EZ2 IOC 58D 5-Dec-13 99.8629 8.3517 2 250 99.8629 8.3517 INE523E14JI2 L T FIN 153D 5-Dec-13 99.8605 8.4981 1 50 99.8605 8.4981 INE891K14081 AXIS FIN 60D 6-Dec-13 99.9015 8.9970 1 25 99.9015 8.9970 INE013A14MF2 RELIANCE CAP 182D 6-Dec-13 99.8166 9.5806 1 8 99.8166 9.5806 INE205A14317 SESA GOA 61D 9-Dec-13 99.7677 8.4987 1 100 99.7677 8.4987 INE055A14936 CENTURY TEXTILES AND 62 9-Dec-13 99.7366 9.6395 1 90 99.7366 9.6395 INE140A14AM4 PIRAMAL ENTERPRISES158D 9-Dec-13 99.7636 8.6490 1 25 99.7636 8.6490 INE094A14BJ7 HPCL 50D 10-Dec-13 99.7397 8.6598 1 40 99.7397 8.6598 INE404K14612 SHAPOORJI PALLONJI 74D 10-Dec-13 99.7355 8.7999 1 25 99.7355 8.7999 INE205A14283 SESA GOA 85D 13-Dec-13 99.6693 8.6504 1 200 99.6693 8.6504 INE094A14BM1 HPCL 30D 13-Dec-13 99.6731 8.5507 1 25 99.6731 8.5507 INE881J14EP9 SREI EQUIPMENT FIN 68D 16-Dec-13 99.6541 9.0494 1 5 99.6541 9.0494 INE242A14FD6 IOC 58D 19-Dec-13 99.5826 8.9994 1 5 99.5826 8.9994 INE532F14JN0 EDELWEISS FIN SERV 364D 20-Dec-13 99.5459 9.2501 1 200 99.5459 9.2501 INE020B14177 REC 164D 20-Dec-13 99.5002 8.7306 1 100 99.5002 8.7306 INE242A14FA2 IOC 71D 20-Dec-13 99.5048 8.6499 1 25 99.5048 8.6499 INE114A14972 SAIL 61D 23-Dec-13 99.4348 8.6446 1 50 99.4348 8.6446 INE094A14BK5 HPCL 60D 24-Dec-13 99.4605 8.9993 1 5 99.4605 8.9993 INE242A14FG9 IOC 49D 26-Dec-13 99.3653 8.6356 7 280 99.3642 8.6501 INE055A14985 CENTURY TEXTILES AND 41D26-Dec-13 99.4279 8.7508 1 5 99.4279 8.7508 INE557F14BW5 NATIONAL HOUSING BK67D 27-Dec-13 99.3360 8.7136 1 100 99.3360 8.7136 INE242A14FE4 IOC 59D 27-Dec-13 99.3295 8.7994 1 5 99.3295 8.7994 INE511C14IZ7 MAGMA FINCORP 59D 30-Dec-13 99.2414 9.0002 1 25 99.2414 9.0002 INE242A14FF1 IOC 59D 30-Dec-13 99.2707 8.6500 1 25 99.2707 8.6500 INE532F14MZ8 EDELWEISS FIN SERV 33D 31-Dec-13 99.2711 9.2420 3 390 99.2711 9.2414 INE531F14AQ4 EDELWEISS SECURITIES 33D31-Dec-13 99.2711 9.2414 2 350 99.2711 9.2414 INE804I14FW6 ECL FIN 33D 31-Dec-13 99.1957 9.2489 2 330 99.1956 9.2496 INE532F14MZ8 EDELWEISS FIN SERV 33D 31-Dec-13 99.1957 9.2488 3 270 99.1956 9.2496 INE804I14FW6 ECL FIN 33D 31-Dec-13 99.2711 9.2414 1 75 99.2711 9.2414 INE081A14122 TATA STEEL 49D 31-Dec-13 99.2900 9.0001 1 5 99.2900 9.0001 INE001A14JE6 HDFC 73D 6-Jan-14 99.1255 9.2002 1 25 99.1255 9.2002 INE001A14JJ5 HDFC 76D 27-Jan-14 98.5932 9.3002 1 50 98.5932 9.3002 INE001A14JK3 HDFC 91D 10-Feb-14 98.1643 9.3501 2 200 98.1643 9.3501 INE001A14JK3 HDFC 91D 10-Feb-14 98.2477 9.3000 1 40 98.2477 9.3000 INE155A14DG8 TATA MOTORS 85D 20-Feb-14 97.9334 9.2798 2 100 97.9334 9.2798 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com