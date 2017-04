Dec 6 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE055A14936 CENTURY TEXTILES 62D 9-Dec-13 99.9265 8.9491 1 75 99.9265 8.9491 INE195A14948 THE SUPREME 60D 9-Dec-13 99.9322 8.2546 1 25 99.9322 8.2546 INE786A14217 JK LAKSHMI CEMENT 60D 9-Dec-13 99.9195 9.8021 1 15 99.9195 9.8021 INE572E14221 PNB HOUSING FIN 60D 10-Dec-13 99.9042 8.7501 1 100 99.9042 8.7501 INE094A14BJ7 HPCL 50D 10-Dec-13 99.9114 8.0954 2 65 99.9097 8.2473 INE069A14DR8 ADITYA BIRLA NUVO 60D 10-Dec-13 99.9102 8.2016 1 25 99.9102 8.2016 INE140A14AP7 PIRAMAL ENTERPRISES 160D11-Dec-13 99.8878 8.1998 1 25 99.8878 8.1998 INE511C14IU8 MAGMA FINCORP 64D 12-Dec-13 99.8605 8.4981 1 100 99.8605 8.4981 INE242A14FB0 IOC 60D 13-Dec-13 99.8437 8.1603 3 275 99.8420 8.2516 INE094A14BM1 HPCL 30D 13-Dec-13 99.8468 8.0005 3 125 99.8468 8.0005 INE178A14407 CHENNAI PETROLEUM 59D 13-Dec-13 99.8468 8.0005 1 25 99.8468 8.0005 INE114A14931 SAIL 70D 17-Dec-13 99.7448 8.4897 1 100 99.7448 8.4897 INE114A14956 SAIL 72D 19-Dec-13 99.7813 8.0000 1 5 99.7813 8.0000 INE556F14833 SIDBI 60D 24-Dec-13 99.6539 8.4510 1 25 99.6539 8.4510 INE069A14DU2 ADITYA BIRLA NUVO 58D 26-Dec-13 99.5609 8.0489 2 50 99.5609 8.0489 INE532F14MU9 EDELWEISS FIN SERV 42D 26-Dec-13 99.5826 8.9994 1 25 99.5826 8.9994 INE306N14AI2 TATA CAP FIN SERV 79D 27-Dec-13 99.5219 8.3498 1 50 99.5219 8.3498 INE557F14BW5 NATIONAL HOUSING BK67D 27-Dec-13 99.5390 8.0497 2 45 99.5390 8.0497 INE909H14DR0 TATA MOTORS FIN 177D 27-Dec-13 99.5752 8.6507 1 25 99.5752 8.6507 INE055I14723 MAGMA HOUSING FIN 51D 27-Dec-13 99.4575 9.4806 1 20 99.4575 9.4806 INE242A14FF1 IOC 59D 30-Dec-13 99.4707 8.0919 2 60 99.4735 8.0496 INE916D14OJ8 KOTAK MAH PRIME 364D 30-Dec-13 99.4991 8.7499 1 10 99.4991 8.7499 INE531F14AQ4 EDELWEISS SECURITIES 33D31-Dec-13 99.4605 8.9993 1 200 99.4605 8.9993 INE804I14FW6 ECL FIN 33D 31-Dec-13 99.4409 9.3286 2 175 99.4376 9.3835 INE532F14MZ8 EDELWEISS FIN SERV 33D 31-Dec-13 99.4605 8.9993 1 100 99.4605 8.9993 INE556F14817 SIDBI 82D 31-Dec-13 99.4112 8.6474 1 5 99.4112 8.6474 INE404K14646 SHAPOORJI PALLONJI 69D 14-Jan-14 99.0213 9.2502 1 100 99.0213 9.2502 INE774D14FO9 MAH MAH FIN SERV 59D 24-Jan-14 98.7720 9.2611 2 52 98.7720 9.2611 INE018A14BW9 LARSEN AND TOUBRO 60D 3-Feb-14 98.5849 8.8801 1 25 98.5849 8.8801 INE001A14JL1 HDFC 90D 25-Feb-14 98.0986 9.0700 2 50 98.0986 9.0700 INE205A14168 SESA GOA 365D 11-Mar-14 97.6863 9.1000 1 25 97.6863 9.1000 INE019A14015 JSW STEEL 279D 20-Mar-14 97.2916 9.7701 1 54 97.2916 9.7701 INE121A14HY4 CHOLAMANDALAM 347D 21-Mar-14 97.4039 9.2651 1 2.5 97.4039 9.2651 INE121A14IC8 CHOLAMANDALAM 362D 23-Apr-14 96.3289 10.0798 1 33 96.3289 10.0798 INE134E14535 PFC 299D 15-Jul-14 94.5771 9.4699 2 100 94.5771 9.4699 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com