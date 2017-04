Mar 24 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE242A14FN5 IOC 60D 25-Mar-14 99.9747 9.2368 5 750 99.9747 9.2368 INE557F14CD3 NATIONAL HOUSING BK 48D 25-Mar-14 99.9747 9.2368 4 425 99.9747 9.2368 INE580B14AY4 GRUH FIN 53D 25-Mar-14 99.9748 9.2003 2 190 99.9748 9.2003 INE114A14AL1 SAIL 19D 25-Mar-14 99.9748 9.2003 1 125 99.9748 9.2003 INE909H14ER8 TATA MOTORS FIN 28D 25-Mar-14 99.9745 9.3099 2 40 99.9745 9.3099 INE242A14FQ8 IOC 22D 26-Mar-14 99.9491 9.2940 3 275 99.9491 9.2940 INE556F14973 SIDBI 23D 26-Mar-14 99.9491 9.2940 3 140 99.9491 9.2940 INE155A14DN4 TATA MOTORS 61D 26-Mar-14 99.9488 9.3488 2 100 99.9480 9.4949 INE866I14IG2 INDIA INFOLINE FIN 61D 26-Mar-14 99.9496 9.2026 1 90 99.9496 9.2026 INE557F14CE1 NATIONAL HOUSING BK 28D 26-Mar-14 99.9491 9.2940 1 50 99.9491 9.2940 INE205A14176 SESA GOA 355D 26-Mar-14 99.9480 9.4949 1 50 99.9480 9.4949 INE523E14JU7 L T FIN 216D 26-Mar-14 99.9492 9.2757 1 50 99.9492 9.2757 INE178A14316 CHENNAI PETROLEUM 342D 26-Mar-14 99.9495 9.2209 1 25 99.9495 9.2209 INE557F14CF8 NATIONAL HOUSING BK29D 27-Mar-14 99.9265 8.9491 3 289 99.9265 8.9491 INE069A14EI5 ADITYA BIRLA NUVO 23D 27-Mar-14 99.9199 9.7533 3 100 99.9199 9.7533 INE085A14529 CHAMBAL FERTILISERS 13D27-Mar-14 99.9222 9.4730 1 0.3 99.9222 9.4730 INE523E14LB3 L T FIN 49D 28-Mar-14 99.8981 9.3079 1 100 99.8981 9.3079 INE242A14FO3 IOC 60D 28-Mar-14 99.8982 9.2987 1 25 99.8982 9.2987 INE860H14OK7 ADITYA BIRLA FIN 57D 03-Apr-14 99.7550 9.9605 1 50 99.7550 9.9605 INE958G14LT8 RELIGARE FINVEST 90D 29-Apr-14 98.8828 11.4551 1 5 98.8828 11.4551 INE001A14JW8 HDFC 88D 13-May-14 98.7534 9.4033 2 305 98.7276 9.6002 INE013A14PQ2 RELIANCE CAP 77D 16-May-14 98.4729 10.6799 1 5 98.4729 10.6799 INE523H14MW0 JM FIN PRODUCTS 147D 26-May-14 98.2616 10.2499 1 50 98.2616 10.2499 INE027E14275 FAMILY CREDIT 180D 26-May-14 98.3283 9.8499 1 50 98.3283 9.8499 INE759E14760 LT FINCORP 140D 26-May-14 98.3333 9.8199 1 25 98.3333 9.8199 INE140A14DT3 PIRAMAL ENTERPRISES146D 29-May-14 98.2675 9.7502 2 100 98.2675 9.7502 INE140A14DS5 PIRAMAL ENTERPRISES152D 02-Jun-14 98.1696 9.7222 1 100 98.1696 9.7222 INE140A14DK2 PIRAMAL ENTERPRISES171D 05-Jun-14 98.0873 9.7500 1 150 98.0873 9.7500 INE001A14JU2 HDFC 126D 10-Jun-14 98.0150 9.6000 1 5 98.0150 9.6000 INE667F14929 SUNDARAM BNP 365D 20-Jun-14 97.6849 9.8300 3 50 97.6849 9.8300 INE245A14081 THE TATA POWER 126D 23-Jun-14 97.6471 9.6649 2 175 97.6471 9.6649 INE306N14BH2 TATA CAP FIN SERV 146D 23-Jun-14 97.6661 9.5850 1 150 97.6661 9.5850 INE909H14DV2 TATA MOTORS FIN 364D 23-Sep-14 95.3638 9.7499 1 5 95.3638 9.7499 INE077E14692 ESSEL MINING 260D 30-Sep-14 95.2642 9.5500 1 25 95.2642 9.5500 INE001A14JX6 HDFC 364D 13-Mar-15 91.5311 9.5400 2 42.5 91.5311 9.5400 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com