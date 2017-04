Mar 25 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE523E14JU7 L T FIN 216D 26-Mar-14 99.9743 9.3764 11 705 99.9744 9.3464 INE242A14FQ8 IOC 22D 26-Mar-14 99.9747 9.2368 5 425 99.9747 9.2368 INE094A14BS8 HPCL 20D 26-Mar-14 99.9743 9.3829 2 300 99.9743 9.3829 INE557F14CE1 NATIONAL HOUSING BK28D 26-Mar-14 99.9747 9.2368 3 250 99.9747 9.2368 INE178A14316 CHENNAI PETROLEUM 342D 26-Mar-14 99.9743 9.3829 4 215 99.9743 9.3829 INE909H14EM9 TATA MOTORS FIN 61D 26-Mar-14 99.9740 9.4925 1 200 99.9740 9.4925 INE306N14BB5 TATA CAP FIN SERV 82D 26-Mar-14 99.9740 9.4925 1 195 99.9740 9.4925 INE205A14176 SESA GOA 355D 26-Mar-14 99.9743 9.3829 2 150 99.9743 9.3829 INE982D14653 GODREJ BOYCE 69D 26-Mar-14 99.9743 9.3829 2 150 99.9743 9.3829 INE069A14EH7 ADITYA BIRLA NUVO 40D 26-Mar-14 99.9747 9.2368 3 110 99.9747 9.2368 INE508F14586 RASHTRIYA ISPAT 40D 26-Mar-14 99.9743 9.3829 1 100 99.9743 9.3829 INE691I14AV0 L T INFRAST FIN 23D 26-Mar-14 99.9744 9.3464 1 100 99.9744 9.3464 INE013A14PD0 RELIANCE CAP 63D 26-Mar-14 99.9744 9.3464 1 95 99.9744 9.3464 INE077E14593 ESSEL MINING 264D 26-Mar-14 99.9743 9.3829 1 50 99.9743 9.3829 INE556F14973 SIDBI 23D 26-Mar-14 99.9747 9.2368 1 50 99.9747 9.2368 INE881J14FP6 SREI EQUIPMENT FIN 22D 26-Mar-14 99.9734 9.7116 1 45 99.9734 9.7116 INE532F14NP7 EDELWEISS FIN SERV 22D 27-Mar-14 99.9741 9.4442 4 465 99.9743 9.3829 INE531F14AT8 EDELWEISS SECURITIES 22D27-Mar-14 99.9480 9.4949 1 195 99.9480 9.4949 INE532F14NP7 EDELWEISS FIN SERV 22D 27-Mar-14 99.9480 9.4949 3 125 99.9480 9.4949 INE557F14CF8 NATIONAL HOUSING BK29D 27-Mar-14 99.9485 9.4036 1 111 99.9485 9.4036 INE013A14PE8 RELIANCE CAP 64D 27-Mar-14 99.9488 9.3488 3 100 99.9488 9.3488 INE085A14529 CHAMBAL FERTILISERS 13D 27-Mar-14 99.9740 9.4925 1 100 99.9740 9.4925 INE438A14HM7 APOLLO TYRES 294D 27-Mar-14 99.9472 9.6411 1 100 99.9472 9.6411 INE289B14533 GIC HOUSING FIN 70D 27-Mar-14 99.9480 9.4949 1 100 99.9480 9.4949 INE148I14CU9 INDIABULLS HOUSING 24D 27-Mar-14 99.9499 9.1478 1 31 99.9499 9.1478 INE514E14FK5 EXIM 84D 27-Mar-14 99.9494 9.2392 2 30 99.9494 9.2392 INE043D14GY6 IDFC 51D 27-Mar-14 99.9480 9.4949 2 25 99.9480 9.4949 INE081A14148 TATA STEEL 81D 28-Mar-14 99.9216 9.5462 1 485 99.9216 9.5462 INE296A14GC2 BAJAJ FIN 175D 28-Mar-14 99.9231 9.3581 4 53 99.9232 9.3512 INE233A14CL5 GODREJ INDUSTRIES 96D 2-Apr-14 99.7885 9.6701 1 10 99.7885 9.6701 INE860H14OK7 ADITYA BIRLA FIN 57D 3-Apr-14 99.7572 9.8709 2 50 99.7572 9.8709 INE308L14589 KARVY FIN SERV 87D 4-Apr-14 99.6505 12.8015 1 15.5 99.6505 12.8015 INE140A14ED5 PIRAMAL ENTERPRISES 66D 4-Apr-14 99.7313 9.8340 1 1.35 99.7313 9.8340 INE296A14EY1 BAJAJ FIN 365D 23-Apr-14 99.1648 10.6005 1 25 99.1648 10.6005 INE749A14CG0 JINDAL STEEL POWER 60D 25-Apr-14 99.1438 10.1681 1 2 99.1438 10.1681 INE667F14861 SUNDARAM BNP 365D 29-Apr-14 99.0246 10.2722 1 2.5 99.0246 10.2722 INE274G14450 INDIABULLS SECURITIES 2-May-14 98.8711 10.9672 1 25 98.8711 10.9672 INE001A14JV0 HDFC 89D 5-May-14 98.9331 9.6004 1 25 98.9331 9.6004 INE556F14999 SIDBI 55D 12-May-14 98.7440 9.6723 1 5 98.7440 9.6723 INE705L14412 VODAFONE INDIA 212D 23-May-14 98.4622 9.6621 1 100 98.4622 9.6621 INE705L14412 VODAFONE INDIA 212D 23-May-14 98.5052 9.5497 1 50 98.5052 9.5497 INE514E14GA4 EXIM 60D 23-May-14 98.5437 9.3001 1 25 98.5437 9.3001 INE013A14PU4 RELIANCE CAP 78D 23-May-14 98.3029 10.6803 1 10 98.3029 10.6803 INE804I14GS2 ECL FIN 85D 27-May-14 98.1985 10.8002 1 5 98.1985 10.8002 INE556F14AA5 SIDBI 73D 30-May-14 98.3708 9.3001 1 25 98.3708 9.3001 INE404K14661 SHAPOORJI PALLONJI 200D20-Jun-14 97.7095 9.8348 1 50 97.7095 9.8348 INE148I14DI2 INDIABULLS HOUSING 91D 23-Jun-14 97.6876 9.6001 1 25 97.6876 9.6001 INE205A14333 SESA STERLITE 363D 16-Oct-14 94.9094 9.5499 2 50 94.9094 9.5499 INE916D14QU0 KOTAK MAH PRIME 360D 20-Oct-14 94.5738 10.0201 1 18 94.5738 10.0201 INE705L14453 VODAFONE INDIA 365D 28-Feb-15 91.7523 9.6501 1 80 91.7523 9.6501 INE705L14453 VODAFONE INDIA 365D 28-Feb-15 91.7746 9.6500 1 50 91.7746 9.6500 INE001A14JX6 HDFC 364D 13-Mar-15 91.6220 9.4549 1 34 91.6220 9.4549 INE804I14GY0 ECL FIN 363D 19-Mar-15 89.8243 11.5500 1 25 89.8243 11.5500 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com