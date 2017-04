Mar 26 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE532F14NP7 EDELWEISS FIN SERV 22D 27-Mar-14 99.9740 9.4925 3 465 99.9740 9.4925 INE557F14CF8 NATIONAL HOUSING BK 29D 27-Mar-14 99.9756 8.9082 5 339 99.9756 8.9082 INE870D14353 NATIONAL FERTILIZERS 42D27-Mar-14 99.9740 9.4925 2 300 99.9740 9.4925 INE912E14EM0 SBI GLOBAL FACTORS 90D 27-Mar-14 99.9740 9.4925 4 185 99.9740 9.4925 INE514E14FK5 EXIM 84D 27-Mar-14 99.9765 8.5838 3 130 99.9767 8.5065 INE523E14KX9 L T FIN 79D 27-Mar-14 99.9753 9.0177 2 125 99.9753 9.0177 INE069A14EI5 ADITYA BIRLA NUVO 23D 27-Mar-14 99.9756 8.9082 2 100 99.9756 8.9082 INE511C14KD0 MAGMA FINCORP 27D 27-Mar-14 99.9753 9.0177 1 50 99.9753 9.0177 INE523H14MV2 JM FIN PRODUCTS 90D 27-Mar-14 99.9753 9.0177 1 50 99.9753 9.0177 INE013A14PE8 RELIANCE CAP 64D 27-Mar-14 99.9753 9.0177 1 5 99.9753 9.0177 INE860H14NX2 ADITYA BIRLA FIN 86D 27-Mar-14 99.9753 9.0177 1 5 99.9753 9.0177 INE306N14BV3 TATA CAP FIN SERV 22D 28-Mar-14 99.9480 9.4949 3 285 99.9480 9.4949 INE691I14AS6 L T INFRAST FIN CO.80D 28-Mar-14 99.9480 9.4949 3 250 99.9480 9.4949 INE476M14160 LT HOUSING FIN 25D 28-Mar-14 99.9749 9.1638 1 100 99.9749 9.1638 INE523E14LB3 L T FIN 49D 28-Mar-14 99.9749 9.1638 1 100 99.9749 9.1638 INE047A14131 GRASIM INDUSTRIES 22D 28-Mar-14 99.9749 9.1638 1 100 99.9749 9.1638 INE523E14LB3 L T FIN 49D 28-Mar-14 99.9480 9.4949 1 75 99.9480 9.4949 INE296A14GC2 BAJAJ FIN 175D 28-Mar-14 99.9480 9.4949 2 50 99.9480 9.4949 INE511C14KE8 MAGMA FINCORP 28D 28-Mar-14 99.9480 9.4949 1 40 99.9480 9.4949 INE242A14FO3 INDIAN OIL CORP 60D 28-Mar-14 99.9747 9.2368 1 25 99.9747 9.2368 INE081A14148 TATA STEEL 81D 28-Mar-14 99.9518 8.8007 1 25 99.9518 8.8007 INE140A14ED5 PIRAMAL ENTERPRISES 66D 04-Apr-14 99.7577 9.8504 2 53.15 99.7577 9.8505 INE514E14FP4 EXIM 74D 07-Apr-14 99.6397 10.9988 1 50 99.6397 10.9988 INE140A14EA1 PIRAMAL ENTERPRISES 83D 09-Apr-14 99.6229 9.8688 1 15 99.6229 9.8688 INE242A14ET5 IOC 365D 16-Apr-14 99.4415 10.2499 1 70 99.4415 10.2499 INE140A14EB9 PIRAMAL ENTERPRISES 87D 17-Apr-14 99.3973 10.0600 1 100 99.3973 10.0600 INE866I14IR9 INDIA INFOLINE FIN 63D 02-May-14 98.9847 10.3996 1 25 98.9847 10.3996 INE001A14JV0 HDFC 89D 05-May-14 98.9690 9.7496 1 25 98.9690 9.7496 INE866I14FZ8 INDIA INFOLINE FIN 354D 09-May-14 98.7896 10.4002 1 25 98.7896 10.4002 INE738C14404 BHARAT ALUMINIUM CO 87D 16-May-14 98.6560 9.7499 2 50 98.6560 9.7499 INE705L14412 VODAFONE (I) 212D 23-May-14 98.5052 9.5497 1 150 98.5052 9.5497 INE205A14531 SESA STERLITE 123D 30-May-14 98.3226 9.5799 1 250 98.3226 9.5799 INE860H14OQ4 ADITYA BIRLA FIN 90D 04-Jun-14 98.2650 9.3399 1 50 98.2650 9.3399 INE860H14OT8 ADITYA BIRLA FIN 90D 17-Jun-14 97.9104 9.4998 1 50 97.9104 9.4998 INE205A14523 SESA STERLITE 142D 18-Jun-14 97.8528 9.5348 1 275 97.8528 9.5348 INE148I14DH4 INDIABULLS HSG FIN 90D 19-Jun-14 97.8164 9.7001 1 50 97.8164 9.7001 INE019A14148 JSW STEEL 88D 20-Jun-14 97.7611 9.7199 1 150 97.7611 9.7199 INE523E14KV3 L T FIN 176D 24-Jun-14 97.7182 9.4701 1 75 97.7182 9.4701 INE134E14535 PFC 299D 15-Jul-14 97.2496 9.2999 2 135 97.2496 9.2999 INE981F14148 L T INFRAST DEV. 120D 24-Jul-14 96.8170 9.9999 1 100 96.8170 9.9999 INE020B14185 REC 357D 31-Jul-14 96.8655 9.3001 1 25 96.8655 9.3001 INE015A14179 RANBAXY LAB 180D 10-Sep-14 95.7537 9.6347 2 75 95.7537 9.6347 INE020B14193 REC 360D 26-Sep-14 95.4804 9.3899 1 25 95.4804 9.3899 INE804I14GW4 ECL FIN 270D 05-Dec-14 93.2512 10.4000 1 5 93.2512 10.4000 INE804I14GW4 ECL FIN 270D 05-Dec-14 93.2767 10.3988 1 5 93.2767 10.3988 INE371K14118 TATA REALTY &INFRA 339D 15-Dec-14 92.8981 10.5696 1 40 92.8981 10.5696 INE804I14GY0 ECL FIN 363D 19-Mar-15 89.8244 11.5498 1 25 89.8244 11.5498 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com