Mar 27 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE242A14FO3 IOC 60D 28-Mar-14 99.9767 8.5065 2 225 99.9767 8.5065 INE296A14GC2 BAJAJ FIN 175D 28-Mar-14 99.9761 8.7256 5 200 99.9760 8.7621 INE557F14CG6 NATIONAL HOUSING BK 23D 28-Mar-14 99.9764 8.6160 2 200 99.9764 8.6160 INE472A14CK1 BLUE STAR 64D 28-Mar-14 99.9746 9.2734 1 40 99.9746 9.2734 INE476M14160 LT HOUSING FIN 25D 28-Mar-14 99.9753 9.0177 1 25 99.9753 9.0177 INE233A14CL5 GODREJ INDUSTRIES 96D 2-Apr-14 99.8413 9.6696 1 6 99.8413 9.6696 INE597H14BA3 TGS INVESTMENT AND 62D 3-Apr-14 99.7799 11.5020 1 45 99.7799 11.5020 INE958G14MA6 RELIGARE FINVEST 35D 4-Apr-14 99.7651 10.7425 1 15.05 99.7651 10.7425 INE140A14ED5 PIRAMAL ENTERPRISES 66D 4-Apr-14 99.7846 9.8481 2 11.25 99.7846 9.8488 INE140A14EA1 PIRAMAL ENTERPRISES 83D 9-Apr-14 99.6498 9.8671 1 15.05 99.6498 9.8671 INE274G14443 INDIABULLS SECURITIES 5925-Apr-14 99.1609 10.6505 1 30 99.1609 10.6505 INE749A14CG0 JINDAL STEEL POWER 60D 25-Apr-14 99.1991 10.1617 1 2 99.1991 10.1617 INE514E14GA4 EXIM 60D 23-May-14 98.5634 9.5000 1 25 98.5634 9.5000 INE657N14338 EDELWEISS 60D 23-May-14 98.4369 10.3498 1 25 98.4369 10.3498 INE657N14338 EDELWEISS COMMODITIES 23-May-14 98.3504 10.7404 1 20 98.3504 10.7404 INE077E14650 ESSEL MINING 172D 26-May-14 98.4210 9.7597 1 0.6 98.4210 9.7597 INE804I14GT0 ECL FIN 88D 30-May-14 98.2226 10.3202 1 25 98.2226 10.3202 INE660N14134 S. D. CORPORATION 107D 5-Jun-14 98.0694 10.2649 1 25 98.0694 10.2649 INE245A14073 THE TATA POWER 109D 6-Jun-14 98.1613 9.6295 1 25 98.1613 9.6295 INE148I14DI2 INDIABULLS HOUSING 91D 23-Jun-14 97.5884 10.2498 1 25 97.5884 10.2498 INE245A14081 THE TATA POWER 126D 23-Jun-14 97.7338 9.6175 1 13 97.7338 9.6175 INE871D14EY5 IL &FS 365D 8-Aug-14 96.5408 9.7601 1 50 96.5408 9.7601 INE871D14EY5 IL &FS 365D 8-Aug-14 96.5691 9.7501 1 50 96.5691 9.7501 INE205A14333 SESA STERLITE 363D 16-Oct-14 94.9816 9.5000 2 175 94.9816 9.5000 INE705L14453 VODAFONE INDIA 365D 28-Feb-15 91.7969 9.6500 1 5 91.7969 9.6500 INE001A14JX6 HDFC 364D 13-Mar-15 91.6574 9.4650 1 44.5 91.6574 9.4650 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com