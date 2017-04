Apr 2 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE140A14DZ0 PIRAMAL ENTERPRISES 77D 3-Apr-14 99.9728 9.9453 2 125 99.9726 10.0037 INE523E14KE9 L T FIN 177D 3-Apr-14 99.9740 9.4925 1 20 99.9740 9.4925 INE126A14AP6 E.I.D. PARRY (INDIA) 84D 3-Apr-14 99.9740 9.4925 1 15 99.9740 9.4925 INE140A14ED5 PIRAMAL ENTERPRISES 66D 4-Apr-14 99.9461 9.8392 3 311.1 99.9461 9.8421 INE140A14ED5 PIRAMAL ENTERPRISES 66D 4-Apr-14 99.9740 9.4925 1 50 99.9740 9.4925 INE013A14PG3 RELIANCE CAP 62D 7-Apr-14 99.8653 9.8464 1 25 99.8653 9.8464 INE205A14564 SESA STERLITE 60D 11-Apr-14 99.7593 9.7853 1 16.5 99.7593 9.7853 INE140A14EG8 PIRAMAL ENTERPRISES 60D 15-Apr-14 99.6517 9.8134 3 105 99.6517 9.8134 INE532F14NS1 EDELWEISS FIN SERV 28D 30-Apr-14 99.2765 9.5001 3 995 99.2765 9.5001 INE531F14AV4 EDELWEISS SECURITIES 28D30-Apr-14 99.2765 9.5001 1 225 99.2765 9.5001 INE804I14HB6 ECL FIN 28D 30-Apr-14 99.2765 9.5001 2 190 99.2765 9.5001 INE523H14MR0 JM FIN PRODUCTS 143D 5-May-14 99.1262 9.7500 1 75 99.1262 9.7500 INE140A14EO2 PIRAMAL ENTERPRISES 61D 12-May-14 98.9965 9.2498 1 50 98.9965 9.2498 INE958G14MF5 RELIGARE FINVEST 61D 19-May-14 98.6661 10.4991 1 0.1 98.6661 10.4991 INE657N14338 EDELWEISS 60D 23-May-14 98.5746 10.3489 1 80 98.5746 10.3489 INE514E14GA4 EXIM 60D 23-May-14 98.8356 8.6003 1 5 98.8356 8.6003 INE514E14GD8 EXIM 60D 26-May-14 98.7393 8.6302 3 400 98.7393 8.6302 INE958G14MI9 RELIGARE FINVEST 62D 26-May-14 98.5828 9.9003 1 5 98.5828 9.9003 INE804I14GT0 ECL FIN 88D 30-May-14 98.3590 10.4993 1 100 98.3590 10.4993 INE532F14NR3 EDELWEISS FIN SERV 70D 30-May-14 98.5988 9.1001 1 50 98.5988 9.1001 INE202B14AR9 DEWAN HOUSING FIN 84D 30-May-14 98.5988 9.1001 1 5 98.5988 9.1001 INE657N14312 EDELWEISS 89D 4-Jun-14 98.1951 10.6492 1 5 98.1951 10.6492 INE657N14296 EDELWEISS COMMODITIES 5-Jun-14 98.1669 10.6496 1 25 98.1669 10.6496 INE804I14GV6 ECL FIN 180D 3-Sep-14 95.7579 10.4997 1 100 95.7579 10.4997 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com