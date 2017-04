Apr 3 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE140A14ED5 PIRAMAL ENTERPRISES 66D 4-Apr-14 99.9735 9.6610 11 455 99.9734 9.7116 INE404K14604 SHAPOORJI PALLONJI 200D 4-Apr-14 99.9726 10.0037 2 100 99.9726 10.0037 INE140A14EA1 PIRAMAL ENTERPRISES 83D 9-Apr-14 99.8384 9.8466 1 6 99.8384 9.8466 INE094A14BB4 HPCL 364D 11-Apr-14 99.8151 9.6604 12 350 99.8153 9.6486 INE514E14FT6 EXIM 60D 15-Apr-14 99.6854 9.5993 1 200 99.6854 9.5993 INE514E14FT6 EXIM 60D 15-Apr-14 99.7145 9.5005 2 175 99.7145 9.5005 INE140A14EG8 PIRAMAL ENTERPRISES 60D 15-Apr-14 99.6784 9.8136 2 95 99.6784 9.8136 INE043D14GZ3 IDFC 58D 17-Apr-14 99.6628 9.4996 1 150 99.6628 9.4996 INE660A14IS1 SUNDARAM FIN 364D 21-Apr-14 99.5386 9.3995 1 25 99.5386 9.3995 INE804I14GN3 ECL FIN 60D 22-Apr-14 99.4951 9.7486 1 100 99.4951 9.7486 INE296A14EZ8 BAJAJ FIN 365D 22-Apr-14 99.5388 8.9009 1 10 99.5388 8.9009 INE916D14PR8 KOTAK MAH PRIME 363D 24-Apr-14 99.4906 8.8992 1 25 99.4906 8.8992 INE804I14GO1 ECL FIN 60D 25-Apr-14 99.4159 9.7477 1 75 99.4159 9.7477 INE660A14IT9 SUNDARAM FIN 364D 25-Apr-14 99.4664 8.9004 1 20 99.4664 8.9004 INE958G14LT8 RELIGARE FINVEST 90D 29-Apr-14 99.1923 11.4312 1 50 99.1923 11.4312 INE296A14FB6 BAJAJ FIN 357D 29-Apr-14 99.3700 8.9003 1 25 99.3700 8.9003 INE101I14782 AFCONS INFRAST 60D 29-Apr-14 99.3738 9.2001 1 5 99.3738 9.2001 INE532F14NS1 EDELWEISS FIN SERV 28D 30-Apr-14 99.3074 9.4283 6 945 99.3204 9.2500 INE804I14HB6 ECL FIN 28D 30-Apr-14 99.3023 9.4986 3 290 99.3022 9.4995 INE531F14AV4 EDELWEISS SECURITIES 28D30-Apr-14 99.3078 9.4221 2 145 99.3204 9.2500 INE306N14BS9 TATA CAP FIN SERV 58D 30-Apr-14 99.3665 8.9501 2 100 99.3665 8.9501 INE881J14FW2 SREI EQUIPMENT FIN 28D 30-Apr-14 99.2787 10.1995 1 5 99.2787 10.1995 INE013A14QB2 RELIANCE CAP 28D 30-Apr-14 99.3489 9.2003 1 5 99.3489 9.2003 INE306N14845 TATA CAP FIN SERV 364D 2-May-14 99.2978 8.9005 1 35 99.2978 8.9005 INE001A14JV0 HDFC 89D 5-May-14 99.2215 8.9494 1 145 99.2215 8.9494 INE660A14IU7 SUNDARAM FIN 365D 7-May-14 99.1778 8.8997 1 25 99.1778 8.8997 INE514E14GD8 EXIM 60D 26-May-14 98.7673 8.5953 1 75 98.7673 8.5953 INE532F14NR3 EDELWEISS FIN SERV 70D 30-May-14 98.5989 9.0994 1 50 98.5989 9.0994 INE556F14AA5 SIDBI 73D 30-May-14 98.6140 9.0000 1 5 98.6140 9.0000 INE148I14CX3 INDIABULLS HOUSING 87D 30-May-14 98.6156 9.1500 1 5 98.6156 9.1500 INE860H14OZ5 ADITYA BIRLA FIN 58D 30-May-14 98.6305 9.0501 1 5 98.6305 9.0501 INE804I14HD2 ECL FIN 69D 5-Jun-14 98.3450 9.7499 1 85 98.3450 9.7499 INE001A14IT6 HDFC 364D 16-Jun-14 98.2511 8.9002 2 160 98.2511 8.9002 INE975G14098 ILFS TRANSPORTATION 91D 26-Jun-14 97.4872 11.2002 1 75 97.4872 11.2002 INE705L14461 VODAFONE INDIA 364D 17-Mar-15 91.6367 9.6000 3 150 91.6367 9.6000 =============================================================================================== *: Crores CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com