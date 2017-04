Jun 11 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE001A14IT6 HDFC 364D 16-Jun-14 99.8864 8.3022 2 150 99.8864 8.3022 INE557F14CI2 NATIONAL HOUSING BK 60D 16-Jun-14 99.8864 8.3022 1 100 99.8864 8.3022 INE916D14QE4 KOTAK MAH PRIME 364D 16-Jun-14 99.8851 8.3973 1 75 99.8851 8.3973 INE958G14MO7 RELIGARE FINVEST 60D 16-Jun-14 99.9069 8.5033 1 5 99.9069 8.5033 INE514E14FX8 EXIM 92D 18-Jun-14 99.8449 8.0999 1 25 99.8449 8.0999 INE484J14152 GODREJ PROPERTIES 91D 19-Jun-14 99.7965 9.3036 1 100 99.7965 9.3036 INE866I14JF2 INDIA INFOLINE FIN 58D 19-Jun-14 99.7977 9.2486 1 100 99.7977 9.2486 INE866I14IU3 INDIA INFOLINE FIN 109D 20-Jun-14 99.7724 9.2515 1 100 99.7724 9.2515 INE148I14DO0 INDIABULLS HOUSING 56D 20-Jun-14 99.7872 8.6486 1 50 99.7872 8.6486 INE514E14FZ3 EXIM 90D 23-Jun-14 99.7140 8.7241 1 150 99.7140 8.7241 INE523E14KV3 L T FIN 176D 24-Jun-14 99.6999 8.4512 1 75 99.6999 8.4512 INE289B14566 GIC HOUSING FIN 90D 24-Jun-14 99.6804 9.0022 1 50 99.6804 9.0022 INE242A14FW6 IOC 50D 25-Jun-14 99.6630 8.8158 1 100 99.6630 8.8158 INE523E14LM0 L T FIN 54D 25-Jun-14 99.6982 8.4993 1 25 99.6982 8.4993 INE013A14PJ7 RELIANCE CAP 134D 25-Jun-14 99.6893 8.7507 1 25 99.6893 8.7507 INE148I14DS1 INDIABULLS HOUSING 51D 25-Jun-14 99.6693 8.6504 1 25 99.6693 8.6504 INE523E14LV1 L T FIN 25D 27-Jun-14 99.6310 8.4490 1 75 99.6310 8.4490 INE763G14AX7 ICICI SECURITIES 59D 27-Jun-14 99.6417 8.7500 1 25 99.6417 8.7500 INE148I14DT9 INDIABULLS HOUSING 53D 27-Jun-14 99.6201 8.6995 1 25 99.6201 8.6995 INE532F14NY9 EDELWEISS FIN SERV 52D 27-Jun-14 99.6099 8.9340 1 25 99.6099 8.9340 INE013A14QY4 RELIANCE CAP 32D 27-Jun-14 99.6188 8.7294 1 15 99.6188 8.7294 INE511C14KL3 MAGMA FINCORP 84D 27-Jun-14 99.6478 8.6005 1 10 99.6478 8.6005 INE531F14AY8 EDELWEISS SECURITIES 33D30-Jun-14 99.5841 8.4687 1 200 99.5841 8.4687 INE804I14HK7 ECL FIN 33D 30-Jun-14 99.5849 8.4524 1 100 99.5849 8.4524 INE557F14CK8 NATIONAL HOUSING BK 59D 30-Jun-14 99.5505 8.6741 1 100 99.5505 8.6741 INE532F14OF6 EDELWEISS FIN SERV 33D 30-Jun-14 99.5849 8.4524 1 85 99.5849 8.4524 INE532F14OF6 EDELWEISS FIN SERV 33D 30-Jun-14 99.5617 8.4570 1 25 99.5617 8.4570 INE001A14KE4 HDFC 60D 7-Jul-14 99.3735 8.8505 2 150 99.3735 8.8505 INE001A14KE4 HDFC 60D 7-Jul-14 99.3975 8.8498 2 100 99.3975 8.8498 INE020B14185 REC 357D 31-Jul-14 98.8587 8.5997 1 10 98.8587 8.5997 INE043D14GJ7 IDFC 364D 7-Aug-14 98.6753 8.7501 1 10 98.6753 8.7501 INE891D14HU4 REDINGTON INDIA 60D 8-Aug-14 98.6444 8.7999 1 10 98.6444 8.7999 INE523H14OM7 JM FIN PRODUCTS 60D 8-Aug-14 98.5836 9.2002 1 5 98.5836 9.2002 INE001A14KG9 HDFC 91D 11-Aug-14 98.5790 8.6253 1 25 98.5790 8.6253 INE514E14GI7 EXIM 92D 2-Sep-14 98.0732 8.6397 1 13 98.0732 8.6397 INE001A14JY4 HDFC 174D 10-Sep-14 97.8572 8.7830 3 85 97.8579 8.7800 INE001A14KM7 HDFC 153D 10-Nov-14 96.4223 8.9100 1 25 96.4223 8.9100 INE001A14JM9 HDFC 364D 2-Dec-14 95.9141 8.9361 3 135 95.9080 8.9500 INE001A14JO5 HDFC 364D 15-Dec-14 95.6204 8.9400 2 75 95.6204 8.9400 INE296A14HV0 BAJAJ FIN 363D 8-Jun-15 91.5984 9.2482 3 61.2 91.5969 9.2500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com