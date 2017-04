Jun 16 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE242A14FU0 IOC 58D 20-Jun-14 99.9042 8.7501 1 250 99.9042 8.7501 INE205A14671 SESA STERLITE 56D 20-Jun-14 99.9031 8.8507 2 200 99.9031 8.8507 INE572E14288 PNB HOUSING FIN 60D 20-Jun-14 99.9042 8.7501 1 100 99.9042 8.7501 INE774D14GC2 MAH MAH FIN SERV 60D 20-Jun-14 99.9042 8.7501 1 100 99.9042 8.7501 INE976I14HV0 TATA CAP 143D 20-Jun-14 99.9015 8.9970 1 100 99.9015 8.9970 INE540L14355 ALKEM LABORATORIES 45D 23-Jun-14 99.8605 8.4981 1 5 99.8605 8.4981 INE242A14FX4 IOC 43D 24-Jun-14 99.8158 8.4188 2 125 99.8250 7.9984 INE134E14576 PFC 38D 27-Jun-14 99.7370 8.7498 2 250 99.7370 8.7498 INE535H14DW3 FULLERTON INDIA 364D 27-Jun-14 99.7370 8.7498 1 22 99.7370 8.7498 INE881J14GF5 SREI EQUIPMENT FIN 42D 27-Jun-14 99.7649 8.6014 1 5 99.7649 8.6014 INE511C14KL3 MAGMA FINCORP 84D 27-Jun-14 99.7649 8.6014 1 5 99.7649 8.6014 INE531F14AY8 EDELWEISS SECURITIES 33D30-Jun-14 99.7025 8.3778 1 215 99.7025 8.3778 INE804I14HK7 ECL FIN 33D 30-Jun-14 99.7027 8.3722 1 200 99.7027 8.3722 INE532F14OF6 EDELWEISS FIN SERV 33D 30-Jun-14 99.7025 8.3778 1 110 99.7025 8.3778 INE532F14OF6 EDELWEISS FIN SERV 33D 30-Jun-14 99.6752 8.4956 1 50 99.6752 8.4956 INE978J14682 TURQUOISE INVESTMENTS 14-Jul-14 99.2954 9.2501 1 25 99.2954 9.2501 INE010A14014 PRISM CEMENT 68D 22-Jul-14 98.8204 12.1026 2 375 98.8204 12.1026 INE532F14OC3 EDELWEISS FIN SERV 60D 22-Jul-14 99.1067 9.3998 1 200 99.1067 9.3998 INE866I14JX5 INDIA INFOLINE FIN 59D 28-Jul-14 98.9606 9.3504 1 5 98.9606 9.3504 INE082G14069 MAITHON POWER 64D 30-Jul-14 98.8964 9.2570 1 5 98.8964 9.2570 INE531F14AX0 EDELWEISS SECURITIES 72D31-Jul-14 98.8795 9.4004 1 100 98.8795 9.4004 INE069A14ER6 ADITYA BIRLA NUVO 60D 1-Aug-14 98.9388 8.6998 1 5 98.9388 8.6998 INE233A14CX0 GODREJ INDUSTRIES 138D 25-Aug-14 98.3496 8.7501 1 25 98.3496 8.7501 INE001A14KH7 HDFC 113D 5-Sep-14 98.1000 8.7277 6 225 98.0952 8.7500 INE692Q14031 TOYOTA FIN SERV INDIA90D 8-Sep-14 98.0261 8.7498 1 25 98.0261 8.7498 INE976I14IB0 TATA CAP 364D 12-Jun-15 91.6182 9.2500 1 25 91.6182 9.2500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com