Jun 17 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE205A14523 SESA STERLITE 142D 18-Jun-14 99.9767 8.5235 3 375 99.9767 8.5065 INE013A14QH9 RELIANCE CAP 63D 19-Jun-14 99.9528 8.6181 2 145 99.9528 8.6181 INE114A14AP2 SAIL 58D 19-Jun-14 99.9532 8.5450 2 100 99.9532 8.5450 INE774D14GC2 MAH MAH FIN SERV 60D 20-Jun-14 99.9290 8.6404 4 300 99.9294 8.5957 INE019A14148 JSW STEEL 88D 20-Jun-14 99.9285 8.7054 2 260 99.9285 8.7054 INE514E14GG1 EXIM 60D 20-Jun-14 99.9306 8.4495 2 150 99.9306 8.4495 INE205A14671 SESA STERLITE 56D 20-Jun-14 99.9299 8.5288 2 150 99.9297 8.5592 INE033L14AK2 TATA CAP HOUSING 143D 20-Jun-14 99.9277 8.8029 1 50 99.9277 8.8029 INE866I14IU3 INDIA INFOLINE FIN 109D 20-Jun-14 99.9261 8.9978 1 25 99.9261 8.9978 INE085A14594 CHAMBAL FERTILISERS 34D24-Jun-14 99.8334 8.7015 2 100 99.8334 8.7015 INE242A14FX4 IOC 43D 24-Jun-14 99.8564 8.7482 1 50 99.8564 8.7482 INE205A14598 SESA STERLITE 132D 25-Jun-14 99.8108 8.6486 1 300 99.8108 8.6486 INE114A14AR8 SAIL 51D 26-Jun-14 99.7933 8.4002 1 250 99.7933 8.4002 INE501A14244 DEEPAK FERTILIZERS 58D 26-Jun-14 99.8108 8.6486 1 25 99.8108 8.6486 INE511C14KR0 MAGMA FINCORP 51D 26-Jun-14 99.8162 8.4013 1 5 99.8162 8.4013 INE134E14584 PFC 27D 26-Jun-14 99.8195 8.2502 1 5 99.8195 8.2502 INE134E14576 PFC 38D 27-Jun-14 99.7609 8.7481 6 210 99.7609 8.7481 INE691I14AZ1 L T INFRAST FIN 46D 27-Jun-14 99.7663 8.5500 1 150 99.7663 8.5500 INE121H14BY2 ILFS FIN SERV 365D 27-Jun-14 99.7783 9.0100 1 100 99.7783 9.0100 INE531F14AY8 EDELWEISS SECURITIES 33D30-Jun-14 99.6982 8.4993 1 215 99.6982 8.4993 INE804I14HK7 ECL FIN 33D 30-Jun-14 99.6982 8.4993 3 200 99.6982 8.4993 INE532F14OF6 EDELWEISS FIN SERV 33D 30-Jun-14 99.6982 8.4993 1 110 99.6982 8.4993 INE557F14CK8 NATIONAL HOUSING BK 59D 30-Jun-14 99.6982 8.4993 1 90 99.6982 8.4993 INE532F14OC3 EDELWEISS FIN SERV 60D 22-Jul-14 99.1068 9.3987 1 200 99.1068 9.3987 INE851M14AV2 VOLKSWAGEN FIN PVT 59D 28-Jul-14 99.0577 8.6803 1 25 99.0577 8.6803 INE082G14069 MAITHON POWER 64D 30-Jul-14 98.9214 9.2554 1 45 98.9214 9.2554 INE531F14AX0 EDELWEISS SECURITIES 72D31-Jul-14 98.8796 9.3995 1 100 98.8796 9.3995 INE020B14185 REC 357D 31-Jul-14 98.9739 8.6002 1 50 98.9739 8.6002 INE001A14IX8 HDFC 364D 5-Aug-14 98.8609 8.5829 1 50 98.8609 8.5829 INE001A14IX8 HDFC 364D 5-Aug-14 98.8688 8.7003 1 50 98.8688 8.7003 INE114A14AT4 SAIL 60D 5-Aug-14 98.8830 8.5898 1 25 98.8830 8.5898 INE043D14GJ7 IDFC 364D 7-Aug-14 98.8089 8.7998 1 5 98.8089 8.7998 INE121A14JV6 CHOLAMANDALAM 59D 8-Aug-14 98.7688 8.7498 2 100 98.7688 8.7498 INE001A14KI5 HDFC 86D 13-Aug-14 98.6753 8.7501 1 25 98.6753 8.7501 INE001A14KH7 HDFC 113D 5-Sep-14 98.1414 8.7498 1 25 98.1414 8.7498 INE001A14KO3 HDFC 91D 15-Sep-14 97.8880 8.7501 1 25 97.8880 8.7501 INE020B14193 REC 360D 26-Sep-14 97.6850 8.6500 1 50 97.6850 8.6500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com