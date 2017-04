Jun 18 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE881J14FU6 SREI EQUIPMENT FIN 91D 19-Jun-14 99.9781 7.9953 1 200 99.9781 7.9953 INE958G14MJ7 RELIGARE FINVEST 90D 19-Jun-14 99.9767 8.5065 1 50 99.9767 8.5065 INE020B14227 REC 29D 20-Jun-14 99.9544 8.3234 3 296 99.9549 8.2345 INE242A14FW6 IOC 50D 25-Jun-14 99.8420 8.2516 1 125 99.8420 8.2516 INE134E14584 PFC 27D 26-Jun-14 99.8118 8.6028 1 100 99.8118 8.6028 INE306N14CD9 TATA CAP FIN SERV 58D 27-Jun-14 99.8151 8.4517 1 25 99.8151 8.4517 INE101I14840 AFCONS INFRAST 59D 27-Jun-14 99.8151 8.4517 1 25 99.8151 8.4517 INE532F14OF6 EDELWEISS FIN SERV 33D 30-Jun-14 99.7232 8.4412 2 50 99.7213 8.5008 INE557F14CK8 NATIONAL HOUSING BK59D 30-Jun-14 99.7490 8.3496 1 5 99.7490 8.3496 INE020B14219 REC 63D 4-Jul-14 99.6244 8.6007 1 200 99.6244 8.6007 INE001A14KE4 HDFC 60D 7-Jul-14 99.5448 8.7846 1 25 99.5448 8.7846 INE202B14AW9 DEWAN HOUSING FIN 60D 11-Jul-14 99.3965 9.6354 1 1.55 99.3965 9.6354 INE532F14OQ3 EDELWEISS FIN SERV 27D 14-Jul-14 99.3202 9.6087 1 75 99.3202 9.6087 INE265J14023 JM FIN ASSET 60D 14-Jul-14 99.3278 9.5005 1 25 99.3278 9.5005 INE532F14OA7 EDELWEISS FIN SERV 70D 30-Jul-14 98.9427 9.2866 1 3.5 98.9427 9.2866 INE001A14KJ3 HDFC 86D 27-Aug-14 98.3747 8.6148 1 150 98.3747 8.6148 INE481G14139 ULTRATECH CEMENT 90D 10-Sep-14 98.0482 8.6499 1 150 98.0482 8.6499 INE481G14139 ULTRATECH CEMENT 90D 10-Sep-14 98.0710 8.6498 4 150 98.0710 8.6498 INE535H14EA7 FULLERTON INDIA 364D 10-Sep-14 97.9189 9.2351 1 100 97.9189 9.2351 INE121A14IT2 CHOLAMANDALAM 365D 10-Sep-14 97.9796 8.9601 1 35 97.9796 8.9601 INE871D14FF1 IL & FS 365D 12-Sep-14 97.9687 8.8000 2 40 97.9687 8.8000 INE916D14QP0 KOTAK MAH PRIME 365D 16-Sep-14 97.8526 8.9000 1 150 97.8526 8.9000 INE660A14KY5 SUNDARAM FIN 147D 16-Sep-14 97.9133 8.7402 1 25 97.9133 8.7402 INE001A14JM9 HDFC 364D 2-Dec-14 96.0535 8.9800 1 25 96.0535 8.9800 INE001A14JO5 HDFC 364D 15-Dec-14 95.7593 8.9800 1 25 95.7593 8.9800 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com