Jun 19 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE020B14227 REC 29D 20-Jun-14 99.9781 7.9953 1 100 99.9781 7.9953 INE179J14AN1 BIRLA TMT HOLDINGS 59D 20-Jun-14 99.9781 7.9953 1 25 99.9781 7.9953 INE556F14AD9 SIDBI 90D 24-Jun-14 99.8905 8.0023 1 25 99.8905 8.0023 INE694L14384 TALWANDI SABO 64D 25-Jun-14 99.8629 8.3517 1 30 99.8629 8.3517 INE580B14BI5 GRUH FIN 60D 27-Jun-14 99.8195 8.2502 1 45 99.8195 8.2502 INE148I14DT9 INDIABULLS HOUSING 53D 27-Jun-14 99.8430 8.1993 1 25 99.8430 8.1993 INE881J14GF5 SREI EQUIPMENT FIN 42D 27-Jun-14 99.8392 8.3981 2 10 99.8392 8.3981 INE557F14CK8 NATIONAL HOUSING BK59D 30-Jun-14 99.7565 8.0995 1 125 99.7565 8.0995 INE531F14AY8 EDELWEISS SECURITIES 33D30-Jun-14 99.7715 8.3594 1 85 99.7715 8.3594 INE020B14185 REC 357D 31-Jul-14 99.0432 8.6001 1 25 99.0432 8.6001 INE389H14462 KEC INTERNATIONAL 90D 4-Aug-14 98.6955 10.4877 1 67.5 98.6955 10.4877 INE001A14KI5 HDFC 86D 13-Aug-14 98.7148 8.8001 1 5 98.7148 8.8001 INE205A14713 SESA STERLITE 90D 14-Aug-14 98.6840 8.8499 1 5 98.6840 8.8499 INE013A14QR8 RELIANCE CAP 111D 4-Sep-14 98.1571 8.8998 4 50 98.1571 8.8998 INE001A14KH7 HDFC 113D 5-Sep-14 98.1748 8.6998 2 125 98.1748 8.6998 INE001A14KH7 HDFC 113D 5-Sep-14 98.2038 8.6702 2 25 98.2038 8.6702 INE001A14JY4 HDFC 174D 10-Sep-14 98.0598 8.7011 3 605 98.0557 8.7198 INE481G14139 ULTRATECH CEMENT 90D 10-Sep-14 98.0775 8.6201 4 150 98.0775 8.6201 INE043D14HN7 IDFC 217D 26-Nov-14 96.3074 8.7467 3 150 96.2776 8.8200 INE043D14HN7 IDFC 217D 26-Nov-14 96.3283 8.7500 1 100 96.3283 8.7500 INE804I14GW4 ECL FIN 270D 5-Dec-14 95.7018 9.7000 1 20 95.7018 9.7000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com