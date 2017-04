Jun 20 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE245A14081 THE TATA POWER 126D 23-Jun-14 99.9326 8.2059 1 175 99.9326 8.2059 INE514E14FZ3 EXIM 90D 23-Jun-14 99.9335 8.0962 1 150 99.9335 8.0962 INE306N14BH2 TATA CAP FIN SERV 146D 23-Jun-14 99.9318 8.3033 1 145 99.9318 8.3033 INE523E14LM0 L T FIN 54D 25-Jun-14 99.8871 8.2510 2 300 99.8871 8.2510 INE033L14AU1 TATA CAP HOUSING FIN51D 26-Jun-14 99.9322 8.2546 1 10 99.9322 8.2546 INE148I14DP7 INDIABULLS HOUSING 58D 26-Jun-14 99.9322 8.2546 1 5 99.9322 8.2546 INE881J14GF5 SREI EQUIPMENT FIN 42D 27-Jun-14 99.9097 8.2473 1 5 99.9097 8.2473 INE033L14AT3 TATA CAP HOUSING FIN56D 27-Jun-14 99.9102 8.2016 1 5 99.9102 8.2016 INE531F14AY8 EDELWEISS SECURITIES 33D30-Jun-14 99.8411 8.2987 1 100 99.8411 8.2987 INE804I14HK7 ECL FIN 33D 30-Jun-14 99.7692 8.4437 1 100 99.7692 8.4437 INE001A14KB0 HDFC 59D 30-Jun-14 99.7718 8.3484 1 25 99.7718 8.3484 INE532F14OF6 EDELWEISS FIN SERV 33D 30-Jun-14 99.8433 8.1836 1 25 99.8433 8.1836 INE909H14EW8 TATA MOTORS FIN 59D 11-Jul-14 99.5777 8.5996 1 5 99.5777 8.5996 INE043D14HM9 IDFC 90D 14-Jul-14 99.4344 8.6508 1 50 99.4344 8.6508 INE532F14ON0 EDELWEISS FIN SERV 40D 15-Jul-14 99.4336 9.4506 1 10 99.4336 9.4506 INE148I14EA7 INDIABULLS HOUSING 60D 1-Aug-14 99.0528 8.9496 1 5 99.0528 8.9496 INE001A14IX8 HDFC 364D 5-Aug-14 98.9216 8.6502 1 75 98.9216 8.6502 INE580B14BS4 GRUH FIN 51D 8-Aug-14 98.8513 8.6561 1 100 98.8513 8.6561 INE020E14CD5 STCI FIN 364D 13-Aug-14 98.7081 8.8466 1 125 98.7081 8.8466 INE532F14OI0 EDELWEISS FIN SERV 89D 26-Aug-14 98.2985 9.4298 1 85 98.2985 9.4298 INE001A14KJ3 HDFC 86D 27-Aug-14 98.4240 8.5949 1 150 98.4240 8.5949 INE001A14KH7 HDFC 113D 5-Sep-14 98.2059 8.6599 3 375 98.2059 8.6599 INE001A14JY4 HDFC 174D 10-Sep-14 98.0884 8.6748 4 100 98.0873 8.6799 INE851M14AQ2 VOLKSWAGEN FIN 153D 10-Sep-14 98.0721 8.7502 1 100 98.0721 8.7502 INE484J14178 GODREJ PROPERTIES 119D 12-Sep-14 97.9212 9.2246 1 12 97.9212 9.2246 INE205A14333 SESA STERLITE 363D 16-Oct-14 97.2032 8.9000 2 125 97.2032 8.9000 INE245A14131 THE TATA POWER 175D 20-Nov-14 96.3529 9.0299 1 14 96.3529 9.0299 INE404K14802 SHAPOORJI PALLONJI 232D27-Nov-14 96.0931 9.2750 1 45 96.0931 9.2750 INE523E14LP3 L T FIN 365D 8-May-15 92.4026 9.3200 1 5 92.4026 9.3200 INE976I14IB0 TATA CAP 364D 12-Jun-15 91.6951 9.2600 1 25 91.6951 9.2600 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com