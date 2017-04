Jun 23 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE242A14FW6 IOC 50D 25-Jun-14 99.9556 8.1066 1 175 99.9556 8.1066 INE178A14530 CHENNAI PETROLEUM 38D 26-Jun-14 99.9343 7.9988 1 100 99.9343 7.9988 INE511C14KR0 MAGMA FINCORP 51D 26-Jun-14 99.9554 8.1431 1 5 99.9554 8.1431 INE657N14429 EDELWEISS COMMODITIES 26-Jun-14 99.9493 9.2574 1 5 99.9493 9.2574 INE580B14BI5 GRUH FIN 60D 27-Jun-14 99.9097 8.2473 2 200 99.9097 8.2473 INE094O14233 DAIMLER FIN SERV 45D 27-Jun-14 99.9102 8.2016 1 140 99.9102 8.2016 INE557F14CL6 NATIONAL HOUSING BK28D 27-Jun-14 99.9097 8.2473 1 100 99.9097 8.2473 INE691I14AZ1 L T INFRAST FIN 46D 27-Jun-14 99.9097 8.2473 1 100 99.9097 8.2473 INE511C14KL3 MAGMA FINCORP 84D 27-Jun-14 99.9329 8.1754 2 10 99.9326 8.2059 INE242A14FV8 IOC 56D 27-Jun-14 99.9102 8.2016 1 5 99.9102 8.2016 INE531F14AY8 EDELWEISS SECURITIES 33D30-Jun-14 99.8378 8.4731 2 150 99.8387 8.4242 INE001A14KB0 HDFC 59D 30-Jun-14 99.8449 8.0999 1 75 99.8449 8.0999 INE532F14OF6 EDELWEISS FIN SERV 33D 30-Jun-14 99.8380 8.4608 1 25 99.8380 8.4608 INE091A14386 NIRMA 87D 30-Jun-14 99.8268 9.0468 1 10 99.8268 9.0468 INE978J14682 TURQUOISE INVESTMENTS 14-Jul-14 99.4706 9.2504 1 25 99.4706 9.2504 INE532F14ON0 EDELWEISS FIN SERV 40D 15-Jul-14 99.4337 9.4489 1 10 99.4337 9.4489 INE978J14690 TURQUOISE 338D 30-Jul-14 99.0959 9.2502 1 100 99.0959 9.2502 INE978J14690 TURQUOISE 338D 30-Jul-14 99.0710 9.2504 1 25 99.0710 9.2504 INE261F14509 NABARD 71D 31-Jul-14 99.0947 8.7751 2 100 99.1075 8.6499 INE020B14185 REC 357D 31-Jul-14 99.1258 8.6999 1 35 99.1258 8.6999 INE001A14IX8 HDFC 364D 5-Aug-14 99.0088 8.7002 1 50 99.0088 8.7002 INE043D14GJ7 IDFC 364D 7-Aug-14 98.9621 8.7002 1 10 98.9621 8.7002 INE981F14163 L T INFRAST 64D 22-Aug-14 98.5182 9.1499 1 100 98.5182 9.1499 INE134E14568 PFC 350D 28-Apr-15 92.8837 9.0500 1 25 92.8837 9.0500 INE306N14CQ1 TATA CAP FIN SERV 364D 10-Jun-15 91.7288 9.3500 1 5 91.7288 9.3500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com