Jun 24 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE414G14BQ9 MUTHOOT FIN 23D 27-Jun-14 99.9562 7.9970 1 5 99.9562 7.9970 INE148I14DT9 INDIABULLS HOUSING 53D 27-Jun-14 99.9310 8.4008 1 5 99.9310 8.4008 INE557F14CK8 NATIONAL HOUSING BK 59D 30-Jun-14 99.8678 8.0528 3 445 99.8678 8.0528 INE657K14AD5 RHC HOLDING PRIVATE 7D 30-Jun-14 99.8359 9.9992 1 65 99.8359 9.9992 INE531F14AY8 EDELWEISS SECURITIES 33D30-Jun-14 99.8605 8.4981 1 40 99.8605 8.4981 INE532F14OF6 EDELWEISS FIN SERV 33D 30-Jun-14 99.8605 8.4981 1 30 99.8605 8.4981 INE001A14KB0 HDFC 59D 30-Jun-14 99.8678 8.0528 1 15 99.8678 8.0528 INE205A14754 SESA STERLITE 52D 25-Jul-14 99.2707 8.6500 1 25 99.2707 8.6500 INE261F14509 NABARD 71D 31-Jul-14 99.1308 8.6497 1 25 99.1308 8.6497 INE020E14DO0 STCI FIN 90D 11-Aug-14 98.8528 8.8247 1 50 98.8528 8.8247 INE481G14121 ULTRATECH CEMENT 90D 13-Aug-14 98.8547 8.6302 1 25 98.8547 8.6302 INE514E14GJ5 EXIM 59D 14-Aug-14 98.8450 8.5300 1 25 98.8450 8.5300 INE523H14NI7 JM FIN PRODUCTS 190D 21-Aug-14 98.5792 9.0701 1 75 98.5792 9.0701 INE514E14GM9 EXIM 60D 22-Aug-14 98.6441 8.6501 1 5 98.6441 8.6501 INE514E14EX1 EXIM 365D 28-Aug-14 98.4968 8.5699 1 75 98.4968 8.5699 INE001A14KH7 HDFC 113D 5-Sep-14 98.2994 8.6501 1 25 98.2994 8.6501 INE001A14JY4 HDFC 174D 10-Sep-14 98.1851 8.6498 2 75 98.1851 8.6498 INE660A14JK6 SUNDARAM FIN 364D 18-Sep-14 97.9574 8.8499 1 5 97.9574 8.8499 INE404K14802 SHAPOORJI PALLONJI 232D 27-Nov-14 96.3157 8.9501 2 50 96.3157 8.9501 INE001A14JO5 HDFC 364D 15-Dec-14 95.9738 8.8001 1 50 95.9738 8.8001 INE134E14568 PFC 350D 28-Apr-15 92.9124 9.0400 1 25 92.9124 9.0400 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com