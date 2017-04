Jun 25 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE134E14584 PFC 27D 26-Jun-14 99.9768 8.4700 1 75 99.9768 8.4700 INE523H14NU2 JM FIN PRODUCTS 91D 26-Jun-14 99.9747 9.2368 1 50 99.9747 9.2368 INE155A14DT1 TATA MOTORS 51D 27-Jun-14 99.9519 8.7825 1 100 99.9519 8.7825 INE511C14KL3 MAGMA FINCORP 84D 27-Jun-14 99.9502 9.0930 1 40 99.9502 9.0930 INE134E14576 PFC 38D 27-Jun-14 99.9522 8.7277 1 35 99.9522 8.7277 INE870H14115 NETWORK18 MEDIA 46D 27-Jun-14 99.9502 9.0930 1 20 99.9502 9.0930 INE557F14CK8 NATIONAL HOUSING BK59D 30-Jun-14 99.8817 8.6461 1 100 99.8817 8.6461 INE804I14HK7 ECL FIN 33D 30-Jun-14 99.8837 8.4998 1 100 99.8837 8.4998 INE531F14AY8 EDELWEISS SECURITIES 33D30-Jun-14 99.8837 8.4998 1 95 99.8837 8.4998 INE532F14OF6 EDELWEISS FIN SERV 33D 30-Jun-14 99.8837 8.4998 1 20 99.8837 8.4998 INE557F14CK8 NATIONAL HOUSING BK 59D 30-Jun-14 99.9119 8.0462 1 5 99.9119 8.0462 INE881J14GK5 SREI EQUIPMENT FIN 28D 30-Jun-14 99.9091 8.3022 1 5 99.9091 8.3022 INE020B14219 REC 63D 4-Jul-14 99.8084 8.7600 1 25 99.8084 8.7600 INE763G14BA3 ICICI SECURITIES 60D 22-Jul-14 99.3911 8.6004 1 25 99.3911 8.6004 INE532F14OA7 EDELWEISS FIN SERV 70D 30-Jul-14 99.1189 9.2703 1 0.5 99.1189 9.2703 INE205A14739 SESA STERLITE 63D 1-Aug-14 99.1492 8.7002 1 5 99.1492 8.7002 INE233A14CX0 GODREJ INDUSTRIES 138D 25-Aug-14 98.5701 8.6801 2 60 98.5701 8.6801 INE523H14LR2 JM FIN PRODUCTS 362D 25-Aug-14 98.5020 9.0998 1 25 98.5020 9.0998 INE202B14BD7 DEWAN HOUSING FIN 91D 26-Aug-14 98.4836 9.0646 1 3 98.4836 9.0646 INE981F14130 L T INFRAST 178D 28-Aug-14 98.4379 9.0502 1 100 98.4379 9.0502 INE975F14BU3 KOTAK MAH 152D 10-Sep-14 98.1561 8.9048 1 50 98.1561 8.9048 INE019A14163 JSW STEEL 133D 15-Sep-14 98.0452 8.8747 1 375 98.0452 8.8747 INE019A14171 JSW STEEL 135D 17-Sep-14 97.9984 8.8751 1 125 97.9984 8.8751 INE404K14653 SHAPOORJI PALLONJI 338D 31-Oct-14 96.8483 9.2797 1 75 96.8483 9.2797 INE001A14JM9 HDFC 364D 2-Dec-14 96.2677 8.9000 1 20 96.2677 8.9000 INE916D14TB4 KOTAK MAH PRIME 364D 2-Jun-15 91.9251 9.3750 1 0.6 91.9251 9.3750 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com