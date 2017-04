Jun 26 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE134E14576 PFC 38D 27-Jun-14 99.9769 8.4411 5 311 99.9769 8.4334 INE055A14AU7 CENTURY TEXTILES AND 59D27-Jun-14 99.9773 8.2874 1 145 99.9773 8.2874 INE774D14GD0 MAH MAH FIN SERV 67D 27-Jun-14 99.9771 8.3604 1 125 99.9771 8.3604 INE155A14DT1 TATA MOTORS 51D 27-Jun-14 99.9770 8.3969 1 100 99.9770 8.3969 INE511C14KL3 MAGMA FINCORP 84D 27-Jun-14 99.9768 8.4862 2 90 99.9768 8.4700 INE306N14CD9 TATA CAP FIN SERV 58D 27-Jun-14 99.9770 8.3969 1 75 99.9770 8.3969 INE013A14QY4 RELIANCE CAP 32D 27-Jun-14 99.9768 8.4700 1 50 99.9768 8.4700 INE242A14FV8 IOC 56D 27-Jun-14 99.9772 8.3239 1 45 99.9772 8.3239 INE296A14HO5 BAJAJ FIN 61D 30-Jun-14 99.9075 8.4484 1 150 99.9075 8.4484 INE860H14PG2 ADITYA BIRLA FIN 55D 30-Jun-14 99.9069 8.5033 1 100 99.9069 8.5033 INE691I14BA2 L T INFRAST FIN 28D 30-Jun-14 99.9083 8.3753 1 10 99.9083 8.3753 INE020B14219 REC 63D 4-Jul-14 99.8122 8.5845 1 100 99.8122 8.5845 INE020B14219 REC 63D 4-Jul-14 99.8332 8.7120 1 25 99.8332 8.7120 INE001A14KE4 HDFC 60D 7-Jul-14 99.7366 8.7632 1 48 99.7366 8.7632 INE804I14HO9 ECL FIN 23D 10-Jul-14 99.6805 8.9993 1 5 99.6805 8.9993 INE134E14535 PFC 299D 15-Jul-14 99.5679 8.8001 1 5 99.5679 8.8001 INE511C14KT6 MAGMA FINCORP 60D 18-Jul-14 99.4906 8.8992 1 5 99.4906 8.8992 INE001A14KA2 HDFC 91D 23-Jul-14 99.3679 8.5994 1 5 99.3679 8.5994 INE866I14JT3 INDIA INFOLINE FIN 60D 25-Jul-14 99.2916 9.3004 1 5 99.2916 9.3004 INE155A14DV7 TATA MOTORS 88D 5-Aug-14 99.0712 8.5548 1 17 99.0712 8.5548 INE043D14GJ7 IDFC 364D 7-Aug-14 99.0161 8.6355 1 160 99.0161 8.6355 INE043D14GJ7 IDFC 364D 7-Aug-14 99.0322 8.7000 1 20 99.0322 8.7000 INE523H14NA4 JM FIN PRODUCTS 229D 2-Sep-14 98.3239 9.1501 1 50 98.3239 9.1501 INE523H14NB2 JM FIN PRODUCTS 229D 3-Sep-14 98.3088 9.1001 1 25 98.3088 9.1001 INE660N14209 S. D. CORPORATION 91D 5-Sep-14 98.2391 9.2148 1 10 98.2391 9.2148 INE481G14139 ULTRATECH CEMENT 90D 10-Sep-14 98.2368 8.6200 1 100 98.2368 8.6200 INE001A14JY4 HDFC 174D 10-Sep-14 98.2268 8.6698 2 50 98.2268 8.6698 INE580B14AN7 GRUH FIN 365D 23-Sep-14 97.9227 8.7000 1 50 97.9227 8.7000 INE020B14193 REC 360D 26-Sep-14 97.8747 8.6150 1 50 97.8747 8.6150 INE001A14JM9 HDFC 364D 2-Dec-14 96.2903 8.9000 1 10 96.2903 8.9000 INE134E14568 PFC 350D 28-Apr-15 92.9333 9.0999 2 255 92.9333 9.0999 INE134E14568 PFC 350D 28-Apr-15 92.9480 9.0499 1 50 92.9480 9.0499 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com