Jun 27 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE001A14KB0 HDFC 59D 30-Jun-14 99.9294 8.5957 4 625 99.9294 8.5957 INE691I14BA2 L T INFRAST FIN 28D 30-Jun-14 99.9282 8.7446 5 510 99.9281 8.7541 INE557F14CK8 NATIONAL HOUSING BK59D 30-Jun-14 99.9303 8.4838 3 155 99.9302 8.4983 INE296A14HO5 BAJAJ FIN 61D 30-Jun-14 99.9285 8.7054 1 150 99.9285 8.7054 INE091A14386 NIRMA 87D 30-Jun-14 99.9269 8.9003 1 135 99.9269 8.9003 INE532F14OF6 EDELWEISS FIN SERV 33D 30-Jun-14 99.9304 8.4778 3 95 99.9304 8.4739 INE033L14AX5 TATA CAP HOUSING FIN 28D30-Jun-14 99.9295 8.5856 2 60 99.9294 8.5957 INE077E14684 ESSEL MINING 173D 30-Jun-14 99.9290 8.6445 1 50 99.9290 8.6445 INE977J14973 TRAPTI TRADING 322D 14-Jul-14 99.5704 9.2636 1 50 99.5704 9.2636 INE134E14535 PFC 299D 15-Jul-14 99.5826 8.4994 2 40 99.5826 8.4994 INE043D14HP2 IDFC 70D 18-Jul-14 99.4962 8.8009 3 50 99.4962 8.8009 INE121A14JH5 CHOLAMANDALAM 91D 21-Jul-14 99.4188 8.8908 1 197 99.4188 8.8908 INE001A14KA2 HDFC 91D 23-Jul-14 99.4666 8.5102 1 25 99.4666 8.5102 INE866I14JX5 INDIA INFOLINE FIN 59D 28-Jul-14 99.3068 9.0994 1 25 99.3068 9.0994 INE261F14509 NABARD 71D 31-Jul-14 99.1955 8.7066 3 75 99.1961 8.7000 INE178A14548 CHENNAI PETROLEUM 62D 4-Aug-14 99.1212 8.5159 1 15 99.1212 8.5159 INE013A14QP2 RELIANCE CAP 83D 4-Aug-14 99.1632 8.8003 1 5 99.1632 8.8003 INE069A14ES4 ADITYA BIRLA NUVO 60D 5-Aug-14 99.1589 8.6002 1 5 99.1589 8.6002 INE013A14QN7 RELIANCE CAP 91D 11-Aug-14 98.9030 8.9966 1 150 98.9030 8.9966 INE001A14KI5 HDFC 86D 13-Aug-14 98.9786 8.5604 1 5 98.9786 8.5604 INE694L14442 TALWANDI SABO POWER92D 21-Aug-14 98.6987 8.7498 1 50 98.6987 8.7498 INE033L14880 TATA CAP HOUSING 364D 25-Aug-14 98.6166 8.6784 1 25 98.6166 8.6784 INE532F14OI0 EDELWEISS FIN SERV 89D 26-Aug-14 98.4823 9.3750 1 115 98.4823 9.3750 INE866I14KG8 INDIA INFOLINE FIN 61D 26-Aug-14 98.6140 9.0000 1 25 98.6140 9.0000 INE694L14467 TALWANDI SABO 96D 27-Aug-14 98.5587 8.7503 1 25 98.5587 8.7503 INE296A14HT4 BAJAJ FIN 92D 3-Sep-14 98.4104 8.6702 1 100 98.4104 8.6702 INE013A14QR8 RELIANCE CAP 111D 4-Sep-14 98.3545 8.8501 1 25 98.3545 8.8501 INE001A14JY4 HDFC 174D 10-Sep-14 98.2487 8.6749 1 45 98.2487 8.6749 INE404K14703 SHAPOORJI PALLONJI 267D 11-Sep-14 98.1445 9.0798 1 100 98.1445 9.0798 INE013A14RJ3 RELIANCE CAP 92D 12-Sep-14 98.1672 8.8502 1 5 98.1672 8.8502 INE001A14KO3 HDFC 91D 15-Sep-14 98.1415 8.6400 1 200 98.1415 8.6400 INE296A14FV4 BAJAJ FIN 362D 16-Sep-14 98.1187 8.6400 1 2 98.1187 8.6400 INE982D14703 GODREJ BOYCE 91D 23-Sep-14 97.9491 8.6847 1 100 97.9491 8.6847 INE020B14193 REC 360D 26-Sep-14 97.8967 8.6176 1 45 97.8967 8.6176 INE001A14JM9 HDFC 364D 2-Dec-14 96.2903 8.9000 1 50 96.2903 8.9000 INE001A14JO5 HDFC 364D 15-Dec-14 95.9671 8.9700 1 30 95.9671 8.9700 INE296A14HL1 BAJAJ FIN 365D 10-Feb-15 94.5599 9.2100 1 0.75 94.5599 9.2100 INE705L14453 VODAFONE INDIA 365D 28-Feb-15 94.1615 9.2000 1 80 94.1615 9.2000 INE705L14495 VODAFONE INDIA 365D 23-Apr-15 93.0565 9.1700 1 1.8 93.0565 9.1700 INE134E14568 PFC 350D 28-Apr-15 92.9333 9.0999 1 100 92.9333 9.0999 INE001A14KD6 HDFC 364D 4-May-15 92.7676 9.1499 1 50 92.7676 9.1499 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com