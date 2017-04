Jul 1 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE851M14677 VOLKSWAGEN FIN PVT 365D 4-Jul-14 99.9481 9.4750 2 100 99.9461 9.8500 INE804I14HL5 ECL FIN 39D 7-Jul-14 99.8442 9.4926 1 100 99.8442 9.4926 INE001A14KF1 HDFC 64D 11-Jul-14 99.7884 8.5998 2 50 99.7884 8.5998 INE043D14HM9 IDFC 90D 14-Jul-14 99.7230 8.4488 1 50 99.7230 8.4488 INE532F14ON0 EDELWEISS FIN SERV 40D 15-Jul-14 99.6466 9.2463 1 300 99.6466 9.2463 INE535H14DY9 FULLERTON INDIA 365D 17-Jul-14 99.6417 8.7500 1 50 99.6417 8.7500 INE860H14PI8 ADITYA BIRLA FIN 61D 21-Jul-14 99.5481 8.7206 1 5 99.5481 8.7206 INE001A14KA2 HDFC 91D 23-Jul-14 99.5008 8.7201 1 10 99.5008 8.7201 INE532F14OE9 EDELWEISS FIN SERV 59D 24-Jul-14 99.4393 8.9482 1 25 99.4393 8.9482 INE804I14HJ9 ECL FIN 60D 25-Jul-14 99.3767 9.5388 1 100 99.3767 9.5388 INE531F14AZ5 EDELWEISS SECURITIES 29D30-Jul-14 99.2900 9.0001 3 320 99.2900 9.0001 INE532F14OT7 EDELWEISS FIN SERV 30D 31-Jul-14 99.2657 9.0001 3 375 99.2657 9.0001 INE261F14509 NABARD 71D 31-Jul-14 99.3174 8.6504 1 10 99.3174 8.6504 INE657N14502 EDELWEISS COMMOD 60D 25-Aug-14 98.5668 9.6495 1 100 98.5668 9.6495 INE532F14OI0 EDELWEISS FIN SERV 89D 26-Aug-14 98.5858 9.3498 1 200 98.5858 9.3498 INE804I14GV6 ECL FIN 180D 3-Sep-14 98.3786 9.3994 1 100 98.3786 9.3994 INE296A14HP2 BAJAJ FIN 365D 7-May-15 92.7379 9.2499 1 5 92.7379 9.2499 INE296A14HY4 BAJAJ FIN 364D 19-Jun-15 91.7857 9.2800 1 5 91.7857 9.2800 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com