Jul 2 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE020B14219 RURAL ELECTRIFICATION CO 4-Jul-14 99.9559 8.0518 1 25 99.9559 8.0518 INE804I14HL5 ECL FIN 7-Jul-14 99.9097 8.2473 1 5 99.9097 8.2473 INE657K14AF0 RHC HOLDING PRIVATE 11-Jul-14 99.7540 10.0013 1 65 99.7540 10.0013 INE870D14395 NATIONAL FERTILIZERS 14-Jul-14 99.7050 8.9995 1 100 99.7050 8.9995 INE657K14979 RHC HOLDING PRIVATE 18-Jul-14 99.5342 11.3875 4 100 99.5342 11.3875 INE532F14OC3 EDELWEISS FIN SERV 22-Jul-14 99.4768 9.5986 1 200 99.4768 9.5986 INE532F14OE9 EDELWEISS FIN SERV 24-Jul-14 99.4634 8.9507 1 25 99.4634 8.9507 INE531F14AZ5 EDELWEISS SECURITIES 30-Jul-14 99.3145 8.9977 2 320 99.3145 8.9977 INE532F14OT7 EDELWEISS FIN SERV 31-Jul-14 99.3009 8.8614 4 475 99.3409 8.3506 INE020B14185 RURAL ELECTRIFICATION CO31-Jul-14 99.3597 8.4006 1 125 99.3597 8.4006 INE860H14PL2 ADITYA BIRLA FIN 4-Aug-14 99.2242 8.6479 1 100 99.2242 8.6479 INE975F14CM8 KOTAK MAH INVESTMENTS 6-Aug-14 99.1672 8.7578 1 50 99.1672 8.7578 INE121A14JV6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 8-Aug-14 99.1200 8.7582 1 100 99.1200 8.7582 INE756I14387 HDB FIN SERV 14-Aug-14 98.9935 8.6304 1 50 98.9935 8.6304 INE205A14770 SESA STERLITE 19-Aug-14 98.8921 8.7003 1 15 98.8921 8.7003 INE261F14525 NABARD 22-Aug-14 98.8331 8.4499 1 175 98.8331 8.4499 INE523E14JW3 L T FIN 25-Aug-14 98.7295 8.6981 1 50 98.7295 8.6981 INE532F14OI0 EDELWEISS FIN SERV 26-Aug-14 98.5698 9.6290 1 50 98.5698 9.6290 INE178A14563 CHENNAI PETROLEUM CORP. 26-Aug-14 98.7427 8.4501 1 25 98.7427 8.4501 INE657N14510 EDELWEISS COMMODITIES 27-Aug-14 98.6253 9.2502 1 5 98.6253 9.2502 INE916D14RG7 KOTAK MAH PRIME 28-Aug-14 98.6523 8.7479 1 75 98.6523 8.7479 INE759E14570 LT FINCORP 28-Aug-14 98.6946 8.4697 1 25 98.6946 8.4697 INE945G14DJ3 RELIGARE SECURITIES 29-Aug-14 98.4520 9.8949 1 20 98.4520 9.8949 INE138A14021 PENINSULA LAND 1-Sep-14 98.1015 11.5797 2 110 98.1015 11.5797 INE001A14JY4 HDFC 10-Sep-14 98.3914 8.5248 1 1.5 98.3914 8.5248 INE134E14600 POWER FIN CORPORATION 12-Sep-14 98.3490 8.5102 1 100 98.3490 8.5102 INE134E14600 POWER FIN CORPORATION 12-Sep-14 98.3641 8.5498 1 50 98.3641 8.5498 INE205A14234 SESA GOA 16-Sep-14 98.2388 8.6100 1 150 98.2388 8.6100 INE013A14RK1 RELIANCE CAP 19-Sep-14 98.1268 8.8199 1 25 98.1268 8.8199 INE020B14193 REC 26-Sep-14 98.0389 8.4898 1 100 98.0389 8.4898 INE020B14193 RECL 26-Sep-14 98.0702 8.4499 1 30 98.0702 8.4499 INE155A14DS3 TATA MOTORS 1-Oct-14 97.8809 8.7800 2 150 97.8857 8.7599 INE001A14JM9 HDFC 2-Dec-14 96.4649 8.8000 1 50 96.4649 8.8000 INE001A14JO5 HDFC 15-Dec-14 96.1574 8.8400 1 50 96.1574 8.8400 INE001A14KR6 HDFC 22-Dec-14 96.0183 8.8000 1 50 96.0183 8.8000 INE916D14TB4 KOTAK MAH PRIME 2-Jun-15 92.1084 9.3350 1 0.4 92.1084 9.3350 INE667F14AN3 SUNDARAM BNP PARIBAS HOM 9-Jun-15 91.9528 9.3400 1 25 91.9528 9.3400 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com