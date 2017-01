Jul 3 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE523H14OB0 JM FIN PRODUCTS 58D 4-Jul-14 99.9767 8.5065 1 25 99.9767 8.5065 INE804I14HL5 ECL FIN 39D 7-Jul-14 99.9098 8.2382 1 5 99.9098 8.2382 INE001A14KE4 HDFC 60D 7-Jul-14 99.9335 8.0962 1 5 99.9335 8.0962 INE043D14HM9 IDFC 90D 14-Jul-14 99.7580 8.0495 1 50 99.7580 8.0495 INE134E14535 PFC 299D 15-Jul-14 99.7213 8.5008 1 190 99.7213 8.5008 INE657K14979 RHC HOLDING PRIVATE 58D 18-Jul-14 99.5417 11.2033 4 100 99.5417 11.2033 INE774D14GF5 MAH MAH FIN SERV 61D 28-Jul-14 99.4212 8.4997 2 250 99.4212 8.4997 INE531F14AZ5 EDELWEISS SECURITIES 29D30-Jul-14 99.3861 8.3503 1 100 99.3861 8.3503 INE532F14OA7 EDELWEISS FIN SERV 70D 30-Jul-14 99.3204 9.2500 1 50 99.3204 9.2500 INE261F14509 NABARD 71D 31-Jul-14 99.3673 8.3002 1 50 99.3673 8.3002 INE020B14185 REC 357D 31-Jul-14 99.3522 8.4996 1 50 99.3522 8.4996 INE532F14OM2 EDELWEISS FIN SERV 60D 1-Aug-14 99.2704 9.2504 1 100 99.2704 9.2504 INE148I14EF6 INDIABULLS HOUSING 60D 12-Aug-14 99.0423 9.0498 1 5 99.0423 9.0498 INE261F14525 NABARD 63D 22-Aug-14 98.8557 8.4501 2 310 98.8557 8.4501 INE532F14OI0 EDELWEISS FIN SERV 89D 26-Aug-14 98.7292 8.7002 1 30 98.7292 8.7002 INE514E14GO5 EXIM 56D 27-Aug-14 98.7574 8.3501 2 100 98.7574 8.3501 INE759E14570 LT FINCORP 363D 28-Aug-14 98.7172 8.4698 1 25 98.7172 8.4698 INE014N14217 NATIONAL COOPERATIVE 1-Sep-14 98.5996 8.6401 1 400 98.5996 8.6401 INE404K14695 SHAPOORJI PALLONJI 259D 5-Sep-14 98.4549 8.9502 1 50 98.4549 8.9502 INE001A14KH7 HDFC 113D 5-Sep-14 98.5400 8.4499 2 50 98.5400 8.4499 INE001A14JY4 HDFC 174D 10-Sep-14 98.4277 8.4501 1 25 98.4277 8.4501 INE077E14676 ESSEL MINING 261D 11-Sep-14 98.3636 8.6746 1 50 98.3636 8.6746 INE134E14600 PFC 77D 12-Sep-14 98.3878 8.4239 4 250 98.3923 8.4000 INE774D14GK5 MAH MAH FIN SERV 89D 17-Sep-14 98.2479 8.5648 1 0.05 98.2479 8.5648 INE660A14JK6 SUNDARAM FIN 364D 18-Sep-14 98.2408 8.6001 1 5 98.2408 8.6001 INE013A14RO3 RELIANCE CAP 91D 26-Sep-14 97.9807 8.8498 2 100 97.9807 8.8498 INE975G14130 ILFS TRANSPORTATION 93D26-Sep-14 97.5910 10.5999 1 50 97.5910 10.5999 INE013A14RQ8 RELIANCE CAP 91D 29-Sep-14 97.9109 8.8499 1 100 97.9109 8.8499 INE205A14333 SESA STERLITE 363D 16-Oct-14 97.5310 8.8000 1 50 97.5310 8.8000 INE134E14568 PFC 350D 28-Apr-15 93.1692 8.9800 1 30 93.1692 8.9800 INE001A14KD6 HDFC 364D 4-May-15 92.9694 9.0499 2 75 92.9694 9.0499 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com