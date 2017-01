Jul 7 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE804I14HP6 ECL FIN 19D 8-Jul-14 99.9773 8.2874 2 150 99.9773 8.2874 INE001A14KF1 HDFC 64D 11-Jul-14 99.9310 8.4008 1 150 99.9310 8.4008 INE371K14100 TATA REALTY AND 364D 18-Jul-14 99.7038 9.8577 1 1.5 99.7038 9.8577 INE148I14DW3 INDIABULLS HOUSING 60D 21-Jul-14 99.6982 8.4993 1 5 99.6982 8.4993 INE891K14263 AXIS FIN 90D 21-Jul-14 99.7017 8.4004 1 5 99.7017 8.4004 INE178A14555 CHENNAI PETROLEUM 52D 25-Jul-14 99.5924 8.2990 1 100 99.5924 8.2990 INE774D14GF5 MAH MAH FIN SERV 61D 28-Jul-14 99.5445 8.3509 1 25 99.5445 8.3509 INE531F14AZ5 EDELWEISS SECURITIES 29D30-Jul-14 99.4766 8.3498 1 120 99.4766 8.3498 INE306N14CV1 TATA CAP FIN SERV 28D 31-Jul-14 99.4520 8.3801 1 275 99.4520 8.3801 INE532F14OT7 EDELWEISS FIN SERV 30D 31-Jul-14 99.4540 8.3493 1 125 99.4540 8.3493 INE020B14185 REC 357D 31-Jul-14 99.4410 8.5492 2 1 99.4410 8.5492 INE205A14770 SESA STERLITE 62D 19-Aug-14 99.0427 8.3998 1 25 99.0427 8.3998 INE036A14761 RELIANCE INFRAST 60D 22-Aug-14 98.7231 10.2630 1 5 98.7231 10.2630 INE208A14675 ASHOK LEYLAND 61D 25-Aug-14 98.8624 8.7500 1 5 98.8624 8.7500 INE514E14GO5 EXIM 56D 27-Aug-14 98.8426 8.3803 1 50 98.8426 8.3803 INE069A14EV8 ADITYA BIRLA NUVO 60D 2-Sep-14 98.7052 8.4000 1 50 98.7052 8.4000 INE514E14GI7 EXIM 92D 2-Sep-14 98.7396 8.3200 1 25 98.7396 8.3200 INE296A14HT4 BAJAJ FIN 92D 3-Sep-14 98.6778 8.5802 1 5 98.6778 8.5802 INE001A14KH7 HDFC 113D 5-Sep-14 98.6368 8.5499 1 5 98.6368 8.5499 INE101I14832 AFCONS INFRAST 135D 10-Sep-14 98.4571 8.7997 1 50 98.4571 8.7997 INE134E14600 PFC 77D 12-Sep-14 98.4933 8.4600 1 100 98.4933 8.4600 INE020B14201 REC 143D 22-Sep-14 98.2710 8.4498 2 150 98.2710 8.4498 INE020B14235 REC 171D 22-Dec-14 96.1686 8.6557 3 140 96.1413 8.7200 INE134E14568 PFC 350D 28-Apr-15 93.2614 8.9400 2 75 93.2614 8.9400 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com