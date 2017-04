Jul 8 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE532F14OO8 EDELWEISS FIN SERV 27D 10-Jul-14 99.9496 9.2026 1 50 99.9496 9.2026 INE134E14535 PFC 299D 15-Jul-14 99.8373 8.4975 1 5 99.8373 8.4975 INE860H14PI8 ADITYA BIRLA FIN 61D 21-Jul-14 99.7230 8.4488 1 5 99.7230 8.4488 INE532F14OE9 EDELWEISS FIN SERV 59D 24-Jul-14 99.6417 8.7500 1 25 99.6417 8.7500 INE205A14754 SESA STERLITE 52D 25-Jul-14 99.6266 8.5501 1 5 99.6266 8.5501 INE055A14AZ6 CENTURY TEXTILES 59D 28-Jul-14 99.5481 8.7206 2 10 99.5481 8.7206 INE463A14DD3 BERGER PAINTS INDIA 33D 30-Jul-14 99.4903 8.4997 1 100 99.4903 8.4997 INE531F14AZ5 EDELWEISS SECURITIES 29D30-Jul-14 99.4605 8.9993 1 100 99.4605 8.9993 INE148I14DQ5 INDIABULLS HOUSING 92D 30-Jul-14 99.5111 8.5393 1 25 99.5111 8.5393 INE532F14OT7 EDELWEISS FIN SERV 30D 31-Jul-14 99.4361 8.9996 1 100 99.4361 8.9996 INE261F14509 NABARD 71D 31-Jul-14 99.4766 8.3498 1 39 99.4766 8.3498 INE261F14509 NABARD 71D 31-Jul-14 99.4962 8.4008 1 5 99.4962 8.4008 INE043D14GJ7 IDFC 364D 7-Aug-14 99.3292 8.4998 1 10 99.3292 8.4998 INE580B14BS4 GRUH FIN 51D 8-Aug-14 99.3062 8.5002 1 100 99.3062 8.5002 INE514E14GJ5 EXIM 59D 14-Aug-14 99.1832 8.3496 1 5 99.1832 8.3496 INE244L14230 INDIABULLS INFRAST 61D 19-Aug-14 99.0432 8.6001 1 25 99.0432 8.6001 INE261F14525 NABARD 63D 22-Aug-14 99.0011 8.3699 1 25 99.0011 8.3699 INE881J14GT6 SREI EQUIPMENT FIN 57D 28-Aug-14 98.7888 8.9502 1 5 98.7888 8.9502 INE085A14651 CHAMBAL FERTILISERS 60D 2-Sep-14 98.7142 8.4898 1 100 98.7142 8.4898 INE134E14600 PFC 77D 12-Sep-14 98.5012 8.4148 4 133 98.5039 8.3996 INE008I14789 COX AND KINGS 350D 16-Sep-14 97.9892 10.7000 1 50 97.9892 10.7000 INE001A14KN5 HDFC 126D 15-Oct-14 97.7024 8.6702 1 25 97.7024 8.6702 INE975G14148 ILFS TRANSPORTATION117D 22-Oct-14 97.0136 10.5999 1 100 97.0136 10.5999 INE975G14148 ILFS TRANSPORTATION117D 22-Oct-14 97.0409 10.6001 1 100 97.0409 10.6001 INE134E14568 PFC 350D 28-Apr-15 93.2757 8.9500 1 25 93.2757 8.9500 INE705L14503 VODAFONE INDIA 365D 22-May-15 92.5421 9.2500 2 75 92.5421 9.2500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com