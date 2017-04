Jul 9 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE532F14OO8 EDELWEISS FIN SERV 27D 10-Jul-14 99.9739 9.5412 2 75 99.9740 9.4925 INE532F14OC3 EDELWEISS FIN SERV 60D 22-Jul-14 99.7017 9.1004 1 25 99.7017 9.1004 INE958G14ND8 RELIGARE FINVEST 62D 28-Jul-14 99.5777 8.5996 1 5 99.5777 8.5996 INE531F14AZ5 EDELWEISS SECURITIES 29D30-Jul-14 99.4706 9.2504 1 60 99.4706 9.2504 INE261F14509 NABARD 71D 31-Jul-14 99.4903 8.4997 4 560 99.4903 8.4997 INE532F14OT7 EDELWEISS FIN SERV 30D 31-Jul-14 99.5265 8.2690 1 125 99.5265 8.2690 INE532F14OT7 EDELWEISS FIN SERV 30D 31-Jul-14 99.5000 8.3371 1 100 99.5000 8.3371 INE881J14GS8 SREI EQUIPMENT FIN 29D 31-Jul-14 99.5076 8.6007 1 5 99.5076 8.6007 INE148I14EA7 INDIABULLS HOUSING 60D 1-Aug-14 99.4795 8.6808 1 5 99.4795 8.6808 INE001A14IX8 HDFC 364D 5-Aug-14 99.3715 8.5501 1 15 99.3715 8.5501 INE043D14GJ7 IDFC 364D 7-Aug-14 99.3253 8.5496 1 190 99.3253 8.5496 INE523H14OM7 JM FIN PRODUCTS 60D 8-Aug-14 99.3096 8.7499 1 5 99.3096 8.7499 INE013A14QS6 RELIANCE CAP 84D 8-Aug-14 99.3025 8.8405 1 5 99.3025 8.8405 INE860H14PN8 ADITYA BIRLA FIN 62D 11-Aug-14 99.2646 8.4503 1 25 99.2646 8.4503 INE866I14KE3 INDIA INFOLINE FIN 60D 11-Aug-14 99.2301 8.8498 1 5 99.2301 8.8498 INE481G14121 ULTRATECH CEMENT 90D 13-Aug-14 99.2236 8.4001 1 25 99.2236 8.4001 INE834O14133 MAGMA ITL FIN 60D 25-Aug-14 98.7768 9.6170 1 5 98.7768 9.6170 INE001A14KJ3 HDFC 86D 27-Aug-14 98.8945 8.5004 1 5 98.8945 8.5004 INE261F14533 NABARD 60D 1-Sep-14 98.7610 8.4798 1 200 98.7610 8.4798 INE013A14QR8 RELIANCE CAP 111D 4-Sep-14 98.6571 8.7163 1 9 98.6571 8.7163 INE001A14KO3 HDFC 91D 15-Sep-14 98.4321 8.5500 1 25 98.4321 8.5500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com