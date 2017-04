Jul 11 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE043D14HM9 IDFC 90D 14-Jul-14 99.9285 8.7054 2 75 99.9285 8.7054 INE532F14OQ3 EDELWEISS FIN SERV 27D 14-Jul-14 99.9215 9.5583 1 35 99.9215 9.5583 INE121A14JG7 CHOLAMANDALAM 90D 15-Jul-14 99.9015 8.9970 2 200 99.9015 8.9970 INE134E14535 PFC 299D 15-Jul-14 99.9097 8.2473 1 75 99.9097 8.2473 INE738C14586 BHARAT ALUMINIUM 60D 15-Jul-14 99.9015 8.9970 1 60 99.9015 8.9970 INE597H14BN6 TGS INVESTMENT AND 59D 18-Jul-14 99.8277 8.9997 1 50 99.8277 8.9997 INE202B14AV1 DEWAN HOUSING FIN 91D 23-Jul-14 99.7017 9.1004 1 1 99.7017 9.1004 INE244L14214 INDIABULLS INFRAST 59D 28-Jul-14 99.5226 10.2992 1 200 99.5226 10.2992 INE242A14FY2 IOC 19D 28-Jul-14 99.6197 8.1964 1 150 99.6197 8.1964 INE532F14OK6 EDELWEISS FIN SERV 60D 28-Jul-14 99.6503 9.1492 1 5 99.6503 9.1492 INE531F14AZ5 EDELWEISS SECURITIES 29D30-Jul-14 99.5208 9.2500 1 395 99.5208 9.2500 INE531F14AZ5 EDELWEISS SECURITIES 29D30-Jul-14 99.5965 9.2421 1 100 99.5965 9.2421 INE514E14GH9 EXIM 83D 30-Jul-14 99.5621 8.4493 1 50 99.5621 8.4493 INE532F14OT7 EDELWEISS FIN SERV 30D 31-Jul-14 99.4957 9.2501 2 240 99.4957 9.2501 INE261F14509 NABARD 71D 31-Jul-14 99.5364 8.5001 1 60 99.5364 8.5001 INE804I14HR2 ECL FIN 30D 31-Jul-14 99.5101 8.9847 1 50 99.5101 8.9847 INE001A14KG9 HDFC 91D 11-Aug-14 99.2774 8.5700 1 37 99.2774 8.5700 INE866I14KC7 INDIA INFOLINE FIN 60D 12-Aug-14 99.3135 8.7002 1 25 99.3135 8.7002 INE881J14GL3 SREI EQUIPMENT FIN 60D 12-Aug-14 99.3213 8.6006 1 5 99.3213 8.6006 INE148I14EI0 INDIABULLS HOUSING 60D 22-Aug-14 99.0895 8.5996 1 10 99.0895 8.5996 INE866I14KG8 INDIA INFOLINE FIN 61D 26-Aug-14 98.9855 8.6997 1 25 98.9855 8.6997 INE134E14600 PFC 77D 12-Sep-14 98.5550 8.4946 1 50 98.5550 8.4946 INE134E14600 PFC 77D 12-Sep-14 98.6220 8.5000 1 25 98.6220 8.5000 INE774D14GK5 MAH MAH FIN SERV 89D 17-Sep-14 98.4933 8.5901 1 50 98.4933 8.5901 INE982D14703 GODREJ BOYCE 91D 23-Sep-14 98.2849 8.6072 1 100 98.2849 8.6072 INE296A14IA2 BAJAJ FIN 89D 30-Sep-14 98.1954 8.5998 1 50 98.1954 8.5998 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com