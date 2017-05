Jul 14 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE481G14113 ULTRATECH CEMENT 61D 15-Jul-14 99.9754 8.9812 4 500 99.9754 8.9812 INE121A14JG7 CHOLAMANDALAM 90D 15-Jul-14 99.9752 9.0542 1 275 99.9752 9.0542 INE523E14JM4 L T FIN 365D 15-Jul-14 99.9754 8.9903 4 200 99.9753 9.0177 INE134E14535 PFC 299D 15-Jul-14 99.9763 8.6437 4 145 99.9753 9.0177 INE975F14CI6 KOTAK MAH 48D 15-Jul-14 99.9751 9.0908 1 100 99.9751 9.0908 INE738C14586 BHARAT ALUMINIUM COMPANY15-Jul-14 99.9753 9.0177 1 60 99.9753 9.0177 INE179J14AQ4 BIRLA TMT HOLDINGS 69D 15-Jul-14 99.9751 9.0908 1 60 99.9751 9.0908 INE977J14AU3 TRAPTI TRADING 69D 15-Jul-14 99.9751 9.0908 1 50 99.9751 9.0908 INE027E14556 FAMILY CREDIT 59D 18-Jul-14 99.9015 8.9970 1 50 99.9015 8.9970 INE759E14919 LT FINCORP 59D 18-Jul-14 99.9015 8.9970 1 50 99.9015 8.9970 INE597H14BN6 TGS INVESTMENT 59D 18-Jul-14 99.9015 8.9970 1 40 99.9015 8.9970 INE978J14872 TURQUOISE INV 60D 18-Jul-14 99.9015 8.9970 1 10 99.9015 8.9970 INE587B14LE8 GE CAP SERV INDIA 91D 21-Jul-14 99.8277 8.9997 2 45 99.8277 8.9997 INE202B14AV1 DEWAN HOUSING FIN 91D 23-Jul-14 99.8130 8.5479 1 5 99.8130 8.5479 INE532F14OE9 EDELWEISS FIN SERV 59D 24-Jul-14 99.7896 8.5509 1 5 99.7896 8.5509 INE202B14BC9 DEWAN HOUSING FIN 59D 25-Jul-14 99.7327 8.8933 1 15 99.7327 8.8933 INE532F14OK6 EDELWEISS FIN SERV 60D 28-Jul-14 99.6506 9.1413 1 5 99.6506 9.1413 INE531F14AZ5 EDELWEISS SECURITIES 29D30-Jul-14 99.6070 9.0007 1 100 99.6070 9.0007 INE532F14OA7 EDELWEISS FIN SERV 70D 30-Jul-14 99.5972 9.2260 1 15 99.5972 9.2260 INE866I14JM8 INDIA INFOLINE FIN 79D 30-Jul-14 99.6470 8.6201 1 10 99.6470 8.6201 INE804I14HR2 ECL FIN 30D 31-Jul-14 99.5743 9.1799 4 215 99.5714 9.2419 INE532F14OT7 EDELWEISS FIN SERV 30D 31-Jul-14 99.5714 9.2419 2 200 99.5714 9.2419 INE020B14185 REC 357D 31-Jul-14 99.6092 8.9501 1 200 99.6092 8.9501 INE532F14OT7 EDELWEISS FIN SERV 30D 31-Jul-14 99.5962 9.2490 1 100 99.5962 9.2490 INE866I14JY3 INDIA INFOLINE FIN 59D 31-Jul-14 99.6236 8.6191 1 5 99.6236 8.6191 INE881J14GS8 SREI EQUIPMENT FIN 29D 31-Jul-14 99.6244 8.6007 1 5 99.6244 8.6007 INE891D14HR0 REDINGTON INDIA 59D 1-Aug-14 99.5649 8.8614 1 19 99.5649 8.8614 INE849D14EE3 ICICI SEC PRIMARY 60D 1-Aug-14 99.6020 8.5794 1 15 99.6020 8.5794 INE958G14NB2 RELIGARE FINVEST 90D 19-Aug-14 99.1538 8.9000 1 25 99.1538 8.9000 INE055A14BG4 CENTURY TEXTILES 61D 25-Aug-14 99.0073 8.7135 1 50 99.0073 8.7135 INE019A14239 JSW STEEL 77D 26-Aug-14 99.0201 8.6001 1 25 99.0201 8.6001 INE481G14139 ULTRATECH CEMENT 90D 10-Sep-14 98.6673 8.5001 1 150 98.6673 8.5001 INE148I14BA3 INDIABULLS HOUSING 365D 10-Sep-14 98.6748 8.5999 1 25 98.6748 8.5999 INE134E14600 PFC 77D 12-Sep-14 98.6220 8.5000 2 200 98.6220 8.5000 INE001A14KO3 HDFC 91D 15-Sep-14 98.5602 8.6001 1 250 98.5602 8.6001 INE738C14693 BHARAT ALUMINIUM 85D 19-Sep-14 98.4282 8.6995 2 250 98.4282 8.6995 INE155A14EF8 TATA MOTORS 90D 25-Sep-14 98.3043 8.6247 1 100 98.3043 8.6247 INE020B14193 REC 360D 26-Sep-14 98.2961 8.5501 1 100 98.2961 8.5501 INE296A14IA2 BAJAJ FIN 89D 30-Sep-14 98.1686 8.7298 4 320 98.1841 8.6546 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com