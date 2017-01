Jul 17 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE891K14263 AXIS FIN 90D 21-Jul-14 99.9082 8.3844 1 95 99.9082 8.3844 INE532F14OE9 EDELWEISS FIN SERV 59D 24-Jul-14 99.8646 8.2480 1 5 99.8646 8.2480 INE178A14555 CHENNAI PETROLEUM 52D 25-Jul-14 99.8250 7.9984 1 100 99.8250 7.9984 INE242A14FY2 IOC 19D 28-Jul-14 99.7356 8.7965 1 145 99.7356 8.7965 INE531F14AZ5 EDELWEISS SECURITIES 29D30-Jul-14 99.6893 8.7507 2 105 99.6893 8.7507 INE532F14OT7 EDELWEISS FIN SERV 30D 31-Jul-14 99.6655 8.7502 4 610 99.6655 8.7502 INE804I14HR2 ECL FIN 30D 31-Jul-14 99.6655 8.7502 1 110 99.6655 8.7502 INE261F14509 NABARD 71D 31-Jul-14 99.6750 8.5008 1 60 99.6750 8.5008 INE522D14CN1 MANAPPURAM FIN 28D 31-Jul-14 99.6946 8.6010 1 5 99.6946 8.6010 INE205A14739 SESA STERLITE 63D 1-Aug-14 99.6712 8.6006 1 5 99.6712 8.6006 INE019A14213 JSW STEEL 63D 5-Aug-14 99.5752 8.6507 1 5 99.5752 8.6507 INE870D14411 NATIONAL FERTILIZERS 32D11-Aug-14 99.4182 8.9000 1 5 99.4182 8.9000 INE148I14EF6 INDIABULLS HOUSING 60D 12-Aug-14 99.4110 8.6504 1 5 99.4110 8.6504 INE208A14675 ASHOK LEYLAND 61D 25-Aug-14 99.0768 8.9502 1 5 99.0768 8.9502 INE244L14222 INDIABULLS INFRAST 70D 26-Aug-14 99.0190 9.0403 1 5 99.0190 9.0403 INE481G14139 ULTRATECH CEMENT 90D 10-Sep-14 98.7244 8.5747 1 250 98.7244 8.5747 INE134E14600 PFC 77D 12-Sep-14 98.6868 8.5210 2 300 98.6868 8.5210 INE738C14651 BHARAT ALUMINIUM 88D 12-Sep-14 98.6413 8.8203 1 220 98.6413 8.8203 INE001A14KO3 HDFC 91D 15-Sep-14 98.6188 8.5200 3 100 98.6188 8.5200 INE404K14786 SHAPOORJI PALLONJI 204D 18-Sep-14 98.5206 8.6998 2 20 98.5206 8.6998 INE909H14DX8 TATA MOTORS FIN 364D 26-Sep-14 98.3274 8.7448 1 135 98.3274 8.7448 INE001A14JO5 HDFC 364D 15-Dec-14 96.4181 8.9799 2 90 96.4181 8.9799 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com