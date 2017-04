Jul 22 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE001A14KA2 HDFC 91D 23-Jul-14 99.9766 8.5430 1 857 99.9766 8.5430 INE532F14OD1 EDELWEISS FIN SERV 23-Jul-14 99.9740 9.4925 3 100 99.9740 9.4925 INE202B14AV1 DEWAN HOUSING FIN CORP. 23-Jul-14 99.9743 9.3829 2 45 99.9743 9.3829 INE975F14CK2 KOTAK MAH INVESTMENTS 24-Jul-14 99.9499 9.1478 1 50 99.9499 9.1478 INE178A14555 CHENNAI PETROLEUM CORPOR25-Jul-14 99.9300 8.5226 3 100 99.9300 8.5226 INE694L14400 TALWANDI SABO POWER 25-Jul-14 99.9249 9.1440 1 50 99.9249 9.1440 INE557F14CM4 NATIONAL HOUSING BK 28-Jul-14 99.8556 8.7970 11 425 99.8556 8.7970 INE866I14JX5 INDIA INFOLINE FIN 28-Jul-14 99.8601 8.5225 2 80 99.8601 8.5225 INE557F14CM4 NATIONAL HOUSING BK 28-Jul-14 99.8796 8.7998 1 50 99.8796 8.7998 INE531F14AZ5 EDELWEISS SECURITIES 30-Jul-14 99.7922 9.5006 2 370 99.7922 9.5006 INE514E14GH9 EXPORT IMPORT BK OF INDI30-Jul-14 99.8121 8.5891 1 250 99.8121 8.5891 INE020E14DN2 STCI FIN 89D 30-Jul-14 99.8009 9.1021 1 100 99.8009 9.1021 INE532F14OT7 EDELWEISS FIN SERV 30D 31-Jul-14 99.8025 9.0288 1 300 99.8025 9.0288 INE532F14OT7 EDELWEISS FIN SERV 30D 31-Jul-14 99.7706 9.3242 3 260 99.7663 9.5000 INE804I14HR2 ECL FIN 30D 31-Jul-14 99.7699 9.3542 2 150 99.7842 8.7708 INE261F14509 NATIONAL BK FOR AGRICULT31-Jul-14 99.7761 9.1008 1 50 99.7761 9.1008 INE001A14KG9 HDFC 91D 11-Aug-14 99.5237 8.7341 2 150 99.5228 8.7507 INE055A14BD1 CENTURY TEXTILES AND IND22-Aug-14 99.2981 8.6001 1 10 99.2981 8.6001 INE514E14GN7 EXPORT IMPORT BK OF INDI25-Aug-14 99.2463 8.3997 1 5 99.2463 8.3997 INE178A14563 CHENNAI PETROLEUM CORPOR26-Aug-14 99.1727 8.6995 1 25 99.1727 8.6995 INE481G14139 ULTRATECH CEMENT 90D 10-Sep-14 98.8223 8.6997 5 229 98.8223 8.6997 INE077E14676 ESSEL MINING INDUSTRIES 11-Sep-14 98.8490 8.5001 1 5 98.8490 8.5001 INE134E14600 POWER FIN CORPORATION 12-Sep-14 98.7971 8.5464 10 444 98.7966 8.5498 INE261F14541 NATIONAL BK FOR AGRI 12-Sep-14 98.8331 8.4499 1 25 98.8331 8.4499 INE114A14BA2 STEEL AUTHORITY OF INDIA15-Sep-14 98.7207 8.5999 3 150 98.7207 8.5999 INE148I14EQ3 INDIABULLS HOUSING FIN 15-Sep-14 98.7408 8.6198 1 5 98.7408 8.6198 INE148I14ER1 INDIABULLS HOUSING FIN 16-Sep-14 98.7178 8.6197 1 5 98.7178 8.6197 INE296A14IA2 BAJAJ FIN 30-Sep-14 98.3403 8.8002 2 50 98.3403 8.8002 INE705L14495 VODAFONE INDIA 23-Apr-15 93.3994 9.3799 1 0.05 93.3994 9.3799 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com