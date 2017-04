Jul 23 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE532F14OE9 EDELWEISS FIN SERV 59D 24-Jul-14 99.9740 9.4925 1 25 99.9740 9.4925 INE013A14QZ1 RELIANCE CAP 58D 25-Jul-14 99.9507 9.0017 4 120 99.9507 9.0017 INE580B14BT2 GRUH FIN 21D 25-Jul-14 99.9493 9.2574 1 100 99.9493 9.2574 INE523E14MB1 L T FIN 24D 28-Jul-14 99.8842 8.4632 2 200 99.8842 8.4632 INE557F14CM4 NATIONAL HOUSING BK 25D 28-Jul-14 99.8796 8.7998 1 5 99.8796 8.7998 INE020E14DN2 STCI FIN 89D 30-Jul-14 99.8277 8.9997 2 85 99.8277 8.9997 INE148I14DQ5 INDIABULLS HOUSING 92D 30-Jul-14 99.8181 9.5021 1 25 99.8181 9.5021 INE514E14GH9 EXIM 83D 30-Jul-14 99.8315 8.8009 2 25 99.8315 8.8009 INE532F14OT7 EDELWEISS FIN SERV 30D 31-Jul-14 99.7922 9.5006 1 250 99.7922 9.5006 INE804I14HR2 ECL FIN 30D 31-Jul-14 99.7963 9.3105 3 200 99.7923 9.4960 INE532F14OT7 EDELWEISS FIN SERV 30D 31-Jul-14 99.8306 8.8480 1 100 99.8306 8.8480 INE849D14EE3 ICICI SEC PD 60D 1-Aug-14 99.8184 8.3006 1 5 99.8184 8.3006 INE178A14548 CHENNAI PETROLEUM 62D 4-Aug-14 99.7505 8.2996 1 5 99.7505 8.2996 INE013A14QS6 RELIANCE CAP 84D 8-Aug-14 99.6478 8.6005 1 5 99.6478 8.6005 INE492E14AJ7 NATIONAL ENGINEERING62D 11-Aug-14 99.5777 8.5996 1 5 99.5777 8.5996 INE036A14761 RELIANCE INFRAST 60D 22-Aug-14 99.2196 9.8995 1 5 99.2196 9.8995 INE557F14CN2 NATIONAL HOUSING BK 60D 5-Sep-14 99.0047 8.3395 1 45 99.0047 8.3395 INE001A14JY4 HDFC 174D 10-Sep-14 98.8945 8.5004 1 25 98.8945 8.5004 INE532F14OX9 EDELWEISS FIN SERV 56D 11-Sep-14 98.8167 8.9199 1 5 98.8167 8.9199 INE134E14600 PFC 77D 12-Sep-14 98.8501 8.4918 2 30 98.8557 8.4501 INE155A14DB9 TATA MOTORS 356D 29-Sep-14 98.4050 8.7002 1 45 98.4050 8.7002 INE296A14IA2 BAJAJ FIN 89D 30-Sep-14 98.3911 8.6500 2 300 98.3911 8.6500 INE756I14346 HDB FIN SERV 364D 13-Mar-15 94.4814 9.1500 2 50 94.4814 9.1500 INE523E14LO6 L T FIN 364D 6-May-15 93.0970 9.4300 1 5 93.0970 9.4300 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com