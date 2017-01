Jul 24 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE205A14754 SESA STERLITE 52D 25-Jul-14 99.9743 9.3829 2 670 99.9743 9.3829 INE532F14OB5 EDELWEISS FIN SERV 60D 25-Jul-14 99.9735 9.6659 4 200 99.9737 9.6020 INE013A14QZ1 RELIANCE CAP 58D 25-Jul-14 99.9732 9.7846 2 150 99.9732 9.7846 INE178A14555 CHENNAI PETROLEUM 52D 25-Jul-14 99.9741 9.4438 2 150 99.9740 9.4925 INE804I14HJ9 ECL FIN 60D 25-Jul-14 99.9740 9.4925 1 100 99.9740 9.4925 INE958G14NC0 RELIGARE FINVEST 60D 25-Jul-14 99.9749 9.1638 1 100 99.9749 9.1638 INE055A14AX1 CENTURY TEXTILES AND 60D25-Jul-14 99.9726 10.0037 1 75 99.9726 10.0037 INE759E14927 LT FINCORP 60D 25-Jul-14 99.9726 10.0037 1 50 99.9726 10.0037 INE657N14478 EDELWEISS 60D 28-Jul-14 99.8933 9.7468 4 150 99.8933 9.7468 INE851M14AV2 VOLKSWAGEN FIN 59D 28-Jul-14 99.8976 9.3536 1 50 99.8976 9.3536 INE866I14JX5 INDIA INFOLINE FIN 59D 28-Jul-14 99.8960 9.4999 1 25 99.8960 9.4999 INE557F14CM4 NATIONAL HOUSING BK 25D 28-Jul-14 99.9037 8.7958 1 5 99.9037 8.7958 INE205A14861 SESA STERLITE 19D 30-Jul-14 99.8480 9.2595 3 250 99.8441 9.4987 INE148I14DQ5 INDIABULLS HOUSING 92D 30-Jul-14 99.8441 9.4987 4 230 99.8441 9.4987 INE912E14ER9 SBI GLOBAL FACTORS 61D 30-Jul-14 99.8441 9.4987 1 25 99.8441 9.4987 INE804I14HR2 ECL FIN 30D 31-Jul-14 99.8551 8.8275 1 75 99.8551 8.8275 INE804I14HR2 ECL FIN 30D 31-Jul-14 99.8362 8.5550 1 35 99.8362 8.5550 INE532F14OT7 EDELWEISS FIN SERV 30D 31-Jul-14 99.8182 9.4968 1 25 99.8182 9.4968 INE261F14509 NABARD 71D 31-Jul-14 99.8259 9.0939 2 9.2 99.8259 9.0939 INE881J14GS8 SREI EQUIPMENT FIN 29D 31-Jul-14 99.8621 8.4005 1 5 99.8621 8.4005 INE866I14JY3 INDIA INFOLINE FIN 59D 31-Jul-14 99.8613 8.4493 1 5 99.8613 8.4493 INE916D14TJ7 KOTAK MAH PRIME 38D 31-Jul-14 99.8629 8.3517 1 5 99.8629 8.3517 INE020B14185 REC 357D 31-Jul-14 99.8588 8.6000 1 0.05 99.8588 8.6000 INE306N14CH0 TATA CAP FIN SERV 91D 11-Aug-14 99.5581 9.0005 1 150 99.5581 9.0005 INE881J14GN9 SREI EQUIPMENT FIN 61D 11-Aug-14 99.6034 8.5491 1 5 99.6034 8.5491 INE881J14GL3 SREI EQUIPMENT FIN 60D 12-Aug-14 99.5801 8.5505 1 5 99.5801 8.5505 INE205A14770 SESA STERLITE 62D 19-Aug-14 99.3876 8.6501 1 15 99.3876 8.6501 INE178A14605 CHENNAI PETROLEUM 57D 22-Aug-14 99.3279 8.5164 1 175 99.3279 8.5164 INE055A14BD1 CENTURY TEXTILES AND 59D22-Aug-14 99.3215 8.5981 1 90 99.3215 8.5981 INE514E14EX1 EXIM 365D 28-Aug-14 99.1632 8.8003 1 100 99.1632 8.8003 INE001A14KH7 HDFC 113D 5-Sep-14 98.9762 8.7801 4 250 98.9739 8.8002 INE481G14139 ULTRATECH CEMENT 90D 10-Sep-14 98.8688 8.7003 1 100 98.8688 8.7003 INE532F14OW1 EDELWEISS FIN SERV 60D 12-Sep-14 98.8324 8.8002 1 10 98.8324 8.8002 INE866I14KM6 INDIA INFOLINE FIN 60D 12-Sep-14 98.8324 8.8002 1 10 98.8324 8.8002 INE134E14600 PFC 77D 12-Sep-14 98.8223 8.6997 3 4 98.8223 8.6997 INE205A14234 SESA GOA 365D 16-Sep-14 98.7112 8.8251 1 5 98.7112 8.8251 INE020B14201 REC 143D 22-Sep-14 98.5900 8.7002 1 100 98.5900 8.7002 INE001A14JZ1 HDFC 183D 23-Sep-14 98.5774 8.6351 1 175 98.5774 8.6351 INE043D14HR8 IDFC 90D 23-Sep-14 98.5831 8.6000 1 150 98.5831 8.6000 INE296A14IA2 BAJAJ FIN 89D 30-Sep-14 98.3690 8.8998 1 50 98.3690 8.8998 INE508F14636 RASHTRIYA ISPAT NIGAM90D16-Oct-14 97.9896 8.9149 1 10 97.9896 8.9149 INE001A14JO5 HDFC 364D 15-Dec-14 96.5895 8.9499 1 50 96.5895 8.9499 INE001A14KQ8 HDFC 182D 19-Dec-14 96.4792 8.9999 1 100 96.4792 8.9999 INE001A14KQ8 HDFC 182D 19-Dec-14 96.5021 9.0001 1 50 96.5021 9.0001 INE020B14235 REC 171D 22-Dec-14 96.4585 8.8749 1 50 96.4585 8.8749 INE001A14KR6 HDFC 182D 22-Dec-14 96.4104 8.9999 1 25 96.4104 8.9999 INE909H14FG8 TATA MOTORS FIN 259D 6-Mar-15 94.5945 9.2700 1 50 94.5945 9.2700 INE976I14HZ1 TATA CAP 364D 9-Jun-15 92.4612 9.3001 1 5 92.4612 9.3001 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com