Jul 30 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE261F14509 NABARD 71D 31-Jul-14 99.9764 8.6119 5 675 99.9767 8.5065 INE020B14185 REC 357D 31-Jul-14 99.9768 8.4594 4 432.5 99.9778 8.1048 INE306N14CV1 TATA CAP FIN SERV 28D 31-Jul-14 99.9768 8.4830 5 350 99.9771 8.3604 INE532F14OT7 EDELWEISS FIN SERV 30D 31-Jul-14 99.9746 9.2678 3 325 99.9760 8.7621 INE866I14JY3 INDIA INFOLINE FIN 59D 31-Jul-14 99.9753 9.0177 1 100 99.9753 9.0177 INE055A14BA7 CENTURY TEXTILES AND 31-Jul-14 99.9753 9.0177 1 100 99.9753 9.0177 INE414G14BU1 MUTHOOT FIN 27D 31-Jul-14 99.9760 8.7621 1 75 99.9760 8.7621 INE522D14CN1 MANAPPURAM FIN 28D 31-Jul-14 99.9760 8.7621 3 72 99.9760 8.7621 INE205A14739 SESA STERLITE 63D 1-Aug-14 99.9540 8.3989 2 220 99.9540 8.3989 INE126A14BF5 E.I.D. PARRY (INDIA) 59D 1-Aug-14 99.9534 8.5085 1 130 99.9534 8.5085 INE804I14HN1 ECL FIN 59D 1-Aug-14 99.9507 9.0017 1 100 99.9507 9.0017 INE069A14ER6 ADITYA BIRLA NUVO 60D 1-Aug-14 99.9540 8.3989 1 100 99.9540 8.3989 INE233A14DD0 GODREJ INDUSTRIES 88D 1-Aug-14 99.9767 8.5065 1 35 99.9767 8.5065 INE694L14392 TALWANDI SABO 95D 1-Aug-14 99.9767 8.5065 1 25 99.9767 8.5065 INE849D14EF0 ICICI SEC PD 61D 4-Aug-14 99.8823 8.6022 1 25 99.8823 8.6022 INE208A14667 ASHOK LEYLAND 60D 19-Aug-14 99.5466 8.7497 1 5 99.5466 8.7497 INE909H14EY4 TATA MOTORS FIN 90D 20-Aug-14 99.5043 8.6587 1 400 99.5043 8.6587 INE208A14675 ASHOK LEYLAND 61D 25-Aug-14 99.4043 8.7493 1 5 99.4043 8.7493 INE244L14222 INDIABULLS INFRAST 70D 26-Aug-14 99.3378 9.0116 1 20 99.3378 9.0116 INE531F14BA6 EDELWEISS SECURITIES 29D28-Aug-14 99.3096 8.7499 2 420 99.3096 8.7499 INE031A14069 HUDCO 31D 28-Aug-14 99.3190 8.6300 1 100 99.3190 8.6300 INE138A14021 PENINSULA LAND 118D 1-Sep-14 98.9726 11.4816 1 110 98.9726 11.4816 INE296A14HT4 BAJAJ FIN 92D 3-Sep-14 99.1764 8.6603 1 50 99.1764 8.6603 INE860H14PM0 ADITYA BIRLA FIN 90D 4-Sep-14 99.1538 8.9000 1 5 99.1538 8.9000 INE557F14CN2 NATIONAL HOUSING BK 60D 5-Sep-14 99.1628 8.3286 1 45 99.1628 8.3286 INE477A14015 CANFIN HOMES 60D 8-Sep-14 99.0792 8.4804 1 50 99.0792 8.4804 INE481G14139 ULTRATECH CEMENT 90D 10-Sep-14 99.0201 8.6001 4 125 99.0201 8.6001 INE866I14KL8 INDIA INFOLINE FIN 58D 10-Sep-14 98.9846 8.9148 1 55 98.9846 8.9148 INE134E14600 PFC 77D 12-Sep-14 98.9739 8.6002 1 3 98.9739 8.6002 INE001A14KO3 HDFC 91D 15-Sep-14 98.9099 8.5590 1 450 98.9099 8.5590 INE110L14019 RELIANCE JIO 62D 22-Sep-14 98.7532 8.5338 2 300 98.7532 8.5338 INE020B14201 REC 143D 22-Sep-14 98.7709 8.5699 1 50 98.7709 8.5699 INE001A14JZ1 HDFC 183D 23-Sep-14 98.7167 8.6272 1 100 98.7167 8.6272 INE013A14RS4 RELIANCE CAP 90D 25-Sep-14 98.6753 8.7501 1 5 98.6753 8.7501 INE523E14JZ6 L T FIN 363D 29-Sep-14 98.5539 8.7799 1 25 98.5539 8.7799 INE020B14235 REC 171D 22-Dec-14 96.6222 8.8000 1 25 96.6222 8.8000 INE134E14618 PFC 339D 29-Jun-15 92.2643 9.1900 1 50 92.2643 9.1900 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com