Jul 31 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE169A14AL5 COROMANDEL INTERNATIONAL 1-Aug-14 99.9769 8.4491 2 245 99.9770 8.3969 INE860H14PK4 ADITYA BIRLA FIN 60D 1-Aug-14 99.9770 8.3969 1 150 99.9770 8.3969 INE069A14ER6 ADITYA BIRLA NUVO 60D 1-Aug-14 99.9773 8.2874 2 140 99.9773 8.2874 INE205A14739 SESA STERLITE 63D 1-Aug-14 99.9770 8.3969 2 135 99.9770 8.3969 INE148I14EA7 INDIABULLS HOUSING 60D 1-Aug-14 99.9770 8.4129 2 80 99.9770 8.3969 INE849D14EE3 ICICI SEC PD 60D 1-Aug-14 99.9770 8.3969 1 75 99.9770 8.3969 INE511C14KW0 MAGMA FINCORP 59D 1-Aug-14 99.9767 8.5065 2 50 99.9767 8.5065 INE891K14289 AXIS FIN 59D 1-Aug-14 99.9770 8.3969 1 50 99.9770 8.3969 INE114A14AT4 SAIL 60D 5-Aug-14 99.8862 8.3169 2 175 99.8862 8.3169 INE001A14IX8 HDFC 364D 5-Aug-14 99.8852 8.3908 2 90 99.8851 8.3973 INE043D14HO5 IDFC 89D 6-Aug-14 99.8605 8.4981 1 25 99.8605 8.4981 INE958G14NF3 RELIGARE FINVEST 63D 8-Aug-14 99.8325 8.7486 1 60 99.8325 8.7486 INE870D14411 NATIONAL FERTILIZERS 32D11-Aug-14 99.7334 8.8699 2 100 99.7334 8.8699 INE001A14KG9 HDFC 91D 11-Aug-14 99.7460 8.4496 2 75 99.7460 8.4496 INE657K14AC7 RHC HOLDING PRIVATE 52D 11-Aug-14 99.7268 9.9991 1 50 99.7268 9.9991 INE657K14AC7 RHC HOLDING PRIVATE 52D 11-Aug-14 99.6846 10.4987 1 25 99.6846 10.4987 INE001A14KG9 HDFC 91D 11-Aug-14 99.7649 8.6014 1 5 99.7649 8.6014 INE870D14411 NATIONAL FERTILIZERS 32D11-Aug-14 99.7577 8.8654 1 5 99.7577 8.8654 INE694L14483 TALWANDI SABO POWER80D 14-Aug-14 99.6712 8.6006 1 60 99.6712 8.6006 INE036A14753 RELIANCE INFRAST 60D 19-Aug-14 99.4728 10.1815 1 10 99.4728 10.1815 INE036A14761 RELIANCE INFRAST 60D 22-Aug-14 99.3893 10.1943 1 25 99.3893 10.1943 INE657N14502 EDELWEISS 60D 25-Aug-14 99.3760 9.5496 1 100 99.3760 9.5496 INE091A14501 NIRMA 33D 26-Aug-14 99.3735 8.8505 2 200 99.3735 8.8505 INE870H14156 NETWORK18 MEDIA 61D 26-Aug-14 99.3924 8.5819 1 25 99.3924 8.5819 INE804I14HS0 ECL FIN 51D 27-Aug-14 99.2576 10.5001 1 100 99.2576 10.5001 INE532F14PC0 EDELWEISS FIN SERV 28D 28-Aug-14 99.3332 8.7506 6 955 99.3332 8.7506 INE031A14069 HUDCO 31D 28-Aug-14 99.3427 8.6251 1 500 99.3427 8.6251 INE531F14BA6 EDELWEISS SECURITIES 29D28-Aug-14 99.3602 8.7048 2 420 99.3572 8.7459 INE804I14HT8 ECL FIN 28D 28-Aug-14 99.3332 8.7506 2 290 99.3332 8.7506 INE532F14PC0 EDELWEISS FIN SERV 28D 28-Aug-14 99.3570 8.7487 2 240 99.3570 8.7487 INE414G14BS5 MUTHOOT FIN 56D 28-Aug-14 99.3496 8.8500 1 100 99.3496 8.8500 INE804I14HT8 ECL FIN 28D 28-Aug-14 99.3642 8.6501 1 90 99.3642 8.6501 INE945G14DJ3 RELIGARE SECURITIES 63D 29-Aug-14 99.2260 9.8177 1 20 99.2260 9.8177 INE463A14DE1 BERGER PAINTS INDIA 34D 2-Sep-14 99.2169 8.7299 1 130 99.2169 8.7299 INE756I14395 HDB FIN SERV 91D 2-Sep-14 99.2240 8.6502 1 50 99.2240 8.6502 INE804I14GV6 ECL FIN 180D 3-Sep-14 99.1840 9.0997 1 100 99.1840 9.0997 INE860H14PM0 ADITYA BIRLA FIN 90D 4-Sep-14 99.1538 8.9000 1 95 99.1538 8.9000 INE557F14CN2 NATIONAL HOUSING BK 60D 5-Sep-14 99.1853 8.3280 1 55 99.1853 8.3280 INE001A14JY4 HDFC 174D 10-Sep-14 99.0513 8.5266 1 100 99.0513 8.5266 INE532F14OX9 EDELWEISS FIN SERV 56D 11-Sep-14 99.0102 8.8997 1 120 99.0102 8.8997 INE134E14600 POWER FIN CORPORATION 12-Sep-14 99.0050 8.5309 7 321 99.0028 8.5499 INE738C14651 BHARAT ALUMINIUM 88D 12-Sep-14 98.9747 8.7933 1 60 98.9747 8.7933 INE265J14056 JM FIN ASSET 92D 12-Sep-14 98.8906 9.5226 1 15 98.8906 9.5226 INE657K14AG8 RHC HOLDING PRIVATE 60D 15-Sep-14 98.6018 11.5018 3 75 98.6018 11.5018 INE657K14AG8 RHC HOLDING PRIVATE 60D 15-Sep-14 98.5653 11.5497 1 20 98.5653 11.5497 INE660A14KY5 SUNDARAM FIN 147D 16-Sep-14 98.8940 8.6852 1 25 98.8940 8.6852 INE261F14558 NABARD 60D 16-Sep-14 98.9155 8.6996 1 5 98.9155 8.6996 INE891K14321 AXIS FIN 90D 16-Sep-14 98.8908 8.9000 1 5 98.8908 8.9000 INE774D14GK5 MAH MAH FIN SERV 89D 17-Sep-14 98.8670 8.8997 1 5 98.8670 8.8997 INE110L14027 RELIANCE JIO 55D 23-Sep-14 98.7292 8.7000 1 200 98.7292 8.7000 INE001A14JZ1 HDFC 183D 23-Sep-14 98.7397 8.6274 1 100 98.7397 8.6274 INE532F14PB2 EDELWEISS FIN SERV 60D 23-Sep-14 98.7270 8.8799 1 5 98.7270 8.8799 INE205A14895 SESA STERLITE 56D 24-Sep-14 98.7509 8.5498 2 50 98.7581 8.4999 INE532F14PA4 EDELWEISS FIN SERV 61D 24-Sep-14 98.7033 8.8799 1 5 98.7033 8.8799 INE657N14569 EDELWEISS 57D 25-Sep-14 98.6473 9.1001 1 200 98.6473 9.1001 INE205A14903 SESA STERLITE 57D 25-Sep-14 98.7354 8.4998 1 25 98.7354 8.4998 INE020B14193 REC 360D 26-Sep-14 98.6606 8.6933 1 140 98.6606 8.6933 INE306N14CY5 TATA CAP FIN SERV 88D 29-Sep-14 98.5916 8.6902 1 200 98.5916 8.6902 INE532F14PD8 EDELWEISS FIN SERV 61D 29-Sep-14 98.5504 9.0998 1 100 98.5504 9.0998 INE523E14JZ6 L T FIN 363D 29-Sep-14 98.6211 8.6498 1 25 98.6211 8.6498 INE296A14IA2 BAJAJ FIN 89D 30-Sep-14 98.5685 8.6899 1 20 98.5685 8.6899 INE205A14333 SESA STERLITE 363D 16-Oct-14 98.1479 8.9451 1 51 98.1479 8.9451 INE514E14GR8 EXIM 91D 29-Oct-14 97.8739 8.8098 2 100 97.8739 8.8098 INE020B14235 REC 171D 22-Dec-14 96.6258 8.8514 3 175 96.6263 8.8500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com