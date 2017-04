Aug 1 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE028E14893 KOTAK SECURITIES 70D 4-Aug-14 99.9322 8.2546 2 125 99.9322 8.2546 INE976I14HY4 TATA CAP 91D 4-Aug-14 99.9322 8.2546 2 120 99.9322 8.2546 INE860H14PL2 ADITYA BIRLA FIN 62D 4-Aug-14 99.9331 8.1449 1 100 99.9331 8.1449 INE523E14LW9 L T FIN 60D 4-Aug-14 99.9331 8.1449 1 50 99.9331 8.1449 INE849D14EF0 ICICI SEC PD 61D 4-Aug-14 99.9318 8.3033 1 25 99.9318 8.3033 INE978J14880 TURQUOISE INVESTMENTS 4-Aug-14 99.9322 8.2546 1 25 99.9322 8.2546 INE870D14403 NATIONAL FERTILIZERS 31D 4-Aug-14 99.9322 8.2546 1 25 99.9322 8.2546 INE018E14EV7 SBICPSL 32D 5-Aug-14 99.9069 8.5033 1 150 99.9069 8.5033 INE851M14AX8 VOLKSWAGEN FIN 60D 5-Aug-14 99.9763 8.6500 1 18 99.9763 8.6500 INE657K14AC7 RHC HOLDING PRIVATE 52D 11-Aug-14 99.7273 9.9808 1 50 99.7273 9.9808 INE121H14BZ9 ILFS FIN SERV 364D 22-Aug-14 99.5703 8.7500 1 100 99.5703 8.7500 INE013A14NL8 RELIANCE CAP 365D 22-Aug-14 99.5606 8.9494 1 100 99.5606 8.9494 INE657N14502 EDELWEISS 60D 25-Aug-14 99.3761 9.5480 1 100 99.3761 9.5480 INE804I14HS0 ECL FIN 51D 27-Aug-14 99.2577 10.4987 1 100 99.2577 10.4987 INE514E14GO5 EXIM 56D 27-Aug-14 99.4100 8.3319 1 100 99.4100 8.3319 INE531F14BA6 EDELWEISS SECURITIES 29D28-Aug-14 99.3569 8.7500 3 380 99.3569 8.7500 INE532F14PC0 EDELWEISS FIN SERV 28D 28-Aug-14 99.3570 8.7487 3 270 99.3569 8.7500 INE414G14BS5 MUTHOOT FIN 56D 28-Aug-14 99.3510 8.8302 8 200 99.3518 8.8199 INE031A14069 HUDCO 31D 28-Aug-14 99.3671 8.6104 2 100 99.3671 8.6104 INE514E14EX1 EXIM 365D 28-Aug-14 99.3715 8.5500 1 40 99.3715 8.5500 INE804I14GV6 ECL FIN 180D 3-Sep-14 99.1841 9.0986 1 100 99.1841 9.0986 INE532F14OX9 EDELWEISS FIN SERV 56D 11-Sep-14 99.0103 8.8988 1 120 99.0103 8.8988 INE657K14AG8 RHC HOLDING PRIVATE 60D 15-Sep-14 98.6054 11.4717 3 75 98.6054 11.4717 INE532F14OY7 EDELWEISS FIN SERV 62D 15-Sep-14 98.9975 8.8004 1 5 98.9975 8.8004 INE891K14321 AXIS FIN 90D 16-Sep-14 98.8908 8.9000 1 45 98.8908 8.9000 INE774D14GK5 MAH MAH FIN SERV 89D 17-Sep-14 98.8670 8.8997 1 45 98.8670 8.8997 INE020B14201 REC 143D 22-Sep-14 98.7966 8.5500 1 50 98.7966 8.5500 INE013A14RN5 RELIANCE CAP 87D 22-Sep-14 98.7441 8.9276 1 4 98.7441 8.9276 INE657N14569 EDELWEISS 57D 25-Sep-14 98.6474 9.0994 1 200 98.6474 9.0994 INE560K14017 PTC INDIA FIN SERV 79D 26-Sep-14 98.6088 9.1956 1 50 98.6088 9.1956 INE020B14193 REC 360D 26-Sep-14 98.7052 8.5500 1 10 98.7052 8.5500 INE532F14PD8 EDELWEISS FIN SERV 61D 29-Sep-14 98.5505 9.0991 1 100 98.5505 9.0991 INE866I14KS3 INDIA INFOLINE FIN 60D 29-Sep-14 98.6081 9.2003 1 5 98.6081 9.2003 INE975F14DB9 KOTAK MAH 100D 8-Oct-14 98.3032 9.2650 1 50 98.3032 9.2650 INE001A14KV8 HDFC 80D 13-Oct-14 98.2415 8.9499 1 100 98.2415 8.9499 INE205A14333 SESA STERLITE 363D 16-Oct-14 98.1705 8.9502 2 200 98.1705 8.9502 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com