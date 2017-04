Aug 6 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE001A14KG9 HDFC 91D 11-Aug-14 99.9097 8.2473 1 5 99.9097 8.2473 INE013A14RE4 RELIANCE CAP 62D 14-Aug-14 99.8392 8.3981 1 5 99.8392 8.3981 INE514E14GM9 EXIM 60D 22-Aug-14 99.6310 8.4490 5 195 99.6310 8.4490 INE860H14MK1 ADITYA BIRLA FIN 364D 25-Aug-14 99.5703 8.7510 1 5 99.5703 8.7510 INE036A14787 RELIANCE INFRAST 59D 25-Aug-14 99.5288 9.6001 1 5 99.5288 9.6001 INE531F14BA6 EDELWEISS SECURITIES 29D28-Aug-14 99.4735 8.7813 3 165 99.4735 8.7813 INE804I14HT8 ECL FIN 28D 28-Aug-14 99.4826 8.6280 2 100 99.4754 8.7495 INE531F14BA6 EDELWEISS SECURITIES 29D28-Aug-14 99.5133 8.5007 1 20 99.5133 8.5007 INE514E14GP2 EXIM 61D 1-Sep-14 99.4246 8.4495 1 5 99.4246 8.4495 INE233A14DM1 GODREJ INDUSTRIES 90D 10-Sep-14 99.1854 8.5649 1 70 99.1854 8.5649 INE001A14JY4 HDFC 174D 10-Sep-14 99.1877 8.5405 2 50 99.1877 8.5405 INE001A14KO3 HDFC 91D 15-Sep-14 99.0968 8.5301 3 100 99.0968 8.5301 INE148I14EQ3 INDIABULLS HOUSING 59D 15-Sep-14 99.0790 8.6997 1 5 99.0790 8.6997 INE909H14DV2 TATA MOTORS FIN 364D 23-Sep-14 98.8560 8.7998 1 5 98.8560 8.7998 INE306N14CC1 TATA CAP FIN SERV 169D 25-Sep-14 98.8356 8.6003 1 250 98.8356 8.6003 INE414G14BV9 MUTHOOT FIN 51D 25-Sep-14 98.8193 8.9001 2 75 98.8193 8.9001 INE020B14193 REC 360D 26-Sep-14 98.8126 8.6002 1 25 98.8126 8.6002 INE013A14RQ8 RELIANCE CAP 91D 29-Sep-14 98.7737 8.5501 1 10 98.7737 8.5501 INE001A14KV8 HDFC 80D 13-Oct-14 98.3690 8.8998 3 300 98.3690 8.8998 INE001A14KN5 HDFC 126D 15-Oct-14 98.3218 8.9000 1 100 98.3218 8.9000 INE001A14KN5 HDFC 126D 15-Oct-14 98.3454 8.8999 1 50 98.3454 8.8999 INE020B14243 REC 220D 13-Mar-15 94.8497 9.0499 1 100 94.8497 9.0499 INE296A14HV0 BAJAJ FIN 363D 8-Jun-15 92.7167 9.3700 1 50 92.7167 9.3700 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com