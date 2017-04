Aug 7 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE148I14EE9 INDIABULLS HOUSING 59D 8-Aug-14 99.9764 8.6039 2 75 99.9767 8.5065 INE301A14AM2 RAYMOND 60D 8-Aug-14 99.9760 8.7621 1 60 99.9760 8.7621 INE866I14KB9 INDIA INFOLINE FIN 60D 8-Aug-14 99.9763 8.6526 1 50 99.9763 8.6526 INE306N14CH0 TATA CAP FIN SERV 91D 11-Aug-14 99.9343 7.9988 1 25 99.9343 7.9988 INE001A14KG9 HDFC 91D 11-Aug-14 99.9080 8.4027 1 25 99.9080 8.4027 INE121A14IR6 CHOLAMANDALAM 364D 12-Aug-14 99.9042 8.7501 1 70 99.9042 8.7501 INE580B14AL1 GRUH FIN 363D 12-Aug-14 99.9042 8.7501 1 70 99.9042 8.7501 INE660A14JI0 SUNDARAM FIN 364D 12-Aug-14 99.9042 8.7501 1 70 99.9042 8.7501 INE916D14QO3 KOTAK MAH PRIME 363D 12-Aug-14 99.9042 8.7501 1 70 99.9042 8.7501 INE306N14977 TATA CAP FIN SERV 361D 12-Aug-14 99.9042 8.7501 1 22 99.9042 8.7501 INE001A14KI5 HDFC 86D 13-Aug-14 99.8644 8.2602 3 250 99.8646 8.2480 INE114A14AV0 SAIL 57D 13-Aug-14 99.8629 8.3517 2 250 99.8629 8.3517 INE013A14NJ2 RELIANCE CAP 364D 13-Aug-14 99.8803 8.7486 1 70 99.8803 8.7486 INE860H14MG9 ADITYA BIRLA FIN 364D 13-Aug-14 99.8803 8.7486 1 70 99.8803 8.7486 INE020E14CD5 STCI FIN 364D 13-Aug-14 99.8803 8.7486 1 55 99.8803 8.7486 INE114A14AW8 SAIL 58D 14-Aug-14 99.8401 8.3510 1 150 99.8401 8.3510 INE851M14AY6 VOLKSWAGEN FIN 74D 19-Aug-14 99.7445 8.4997 1 10 99.7445 8.4997 INE261F14525 NABARD 63D 22-Aug-14 99.6592 8.3212 2 75 99.6592 8.3212 INE244L14255 INDIABULLS INFRAST 60D 22-Aug-14 99.6712 8.6006 1 10 99.6712 8.6006 INE261F14525 NABARD 63D 22-Aug-14 99.6777 8.4300 1 5 99.6777 8.4300 INE091A14501 NIRMA 33D 26-Aug-14 99.5718 8.7203 1 5 99.5718 8.7203 INE202B14BD7 DEWAN HOUSING FIN 91D 26-Aug-14 99.5401 8.8757 1 1 99.5401 8.8757 INE514E14GO5 EXIM 56D 27-Aug-14 99.5337 8.5498 3 250 99.5337 8.5498 INE205A14879 SESA STERLITE 28D 27-Aug-14 99.5595 8.4997 1 5 99.5595 8.4997 INE531F14BA6 EDELWEISS SECURITIES 29D28-Aug-14 99.5019 8.7008 1 40 99.5019 8.7008 INE523E14LZ2 L T FIN 56D 28-Aug-14 99.5342 8.5406 1 5 99.5342 8.5406 INE414G14BS5 MUTHOOT FIN 56D 28-Aug-14 99.5255 8.7009 1 5 99.5255 8.7009 INE705L14511 VODAFONE INDIA 60D 8-Sep-14 99.2648 8.7205 1 5 99.2648 8.7205 INE261F14558 NABARD 60D 16-Sep-14 99.1052 8.4500 1 25 99.1052 8.4500 INE121H14CD4 ILFS FIN SERV 362D 17-Sep-14 99.0485 8.5520 1 1 99.0485 8.5520 INE020B14201 REC 143D 22-Sep-14 98.9216 8.6502 1 50 98.9216 8.6502 INE909H14DV2 TATA MOTORS FIN 364D 23-Sep-14 98.8877 8.7352 1 25 98.8877 8.7352 INE205A14895 SESA STERLITE 56D 24-Sep-14 98.9173 8.5002 1 25 98.9173 8.5002 INE101I14881 AFCONS INFRAST 90D 25-Sep-14 98.8128 8.9497 1 50 98.8128 8.9497 INE013A14RQ8 RELIANCE CAP 91D 29-Sep-14 98.7843 8.4750 2 20 98.7879 8.4499 INE296A14IA2 BAJAJ FIN 89D 30-Sep-14 98.7364 8.6503 1 50 98.7364 8.6503 INE404K14752 SHAPOORJI PALLONJI 231D 9-Oct-14 98.4185 9.3099 1 25 98.4185 9.3099 INE705L14404 VODAFONE INDIA 365D 10-Oct-14 98.4464 9.0002 2 100 98.4464 9.0002 INE134E14592 PFC 110D 15-Oct-14 98.3573 8.8348 1 25 98.3573 8.8348 INE205A14333 SESA STERLITE 363D 16-Oct-14 98.3033 8.9998 1 25 98.3033 8.9998 INE975F14DA1 KOTAK MAH 125D 30-Oct-14 97.9156 9.2500 1 50 97.9156 9.2500 INE523H14OU0 JM FIN PRODUCTS 133D 31-Oct-14 97.8411 9.4751 1 15 97.8411 9.4751 INE020B14243 REC 220D 13-Mar-15 94.8720 9.0500 1 50 94.8720 9.0500 INE134E14618 PFC 339D 29-Jun-15 92.4451 9.1500 2 50 92.4833 9.1000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com