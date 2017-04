Aug 11 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE881J14GL3 SREI EQUIPMENT FIN 60D 12-Aug-14 99.9760 8.7540 2 120 99.9760 8.7500 INE572E14304 PNB HOUSING FIN 60D 12-Aug-14 99.9767 8.5065 3 100 99.9767 8.5065 INE866I14KC7 INDIA INFOLINE FIN 60D 12-Aug-14 99.9760 8.7500 1 75 99.9760 8.7500 INE121A14IR6 CHOLAMANDALAM 364D 12-Aug-14 99.9760 8.7621 1 70 99.9760 8.7621 INE148I14EF6 INDIABULLS HOUSING 60D 12-Aug-14 99.9760 8.7621 1 25 99.9760 8.7621 INE306N14977 TATA CAP FIN SERV 361D 12-Aug-14 99.9767 8.5065 1 15 99.9767 8.5065 INE756I14379 HDB FIN SERV 90D 13-Aug-14 99.9534 8.5085 1 50 99.9534 8.5085 INE001A14KI5 HDFC 86D 13-Aug-14 99.9532 8.5377 2 50 99.9534 8.5085 INE514E14GJ5 EXIM 59D 14-Aug-14 99.9318 8.3033 1 50 99.9318 8.3033 INE148I14EG4 INDIABULLS HOUSING 59D 14-Aug-14 99.9273 8.8516 1 50 99.9273 8.8516 INE205A14713 SESA STERLITE 90D 14-Aug-14 99.9302 8.4983 1 5 99.9302 8.4983 INE860H14PQ1 ADITYA BIRLA FIN 61D 19-Aug-14 99.8097 8.6990 1 50 99.8097 8.6990 INE866I14KG8 INDIA INFOLINE FIN 61D 26-Aug-14 99.6397 8.7990 1 25 99.6397 8.7990 INE881J14GZ3 SREI EQUIPMENT FIN 26D 27-Aug-14 99.6478 8.6005 2 10 99.6478 8.6005 INE531F14BA6 EDELWEISS SECURITIES 29D28-Aug-14 99.5944 8.7439 1 25 99.5944 8.7439 INE532F14PC0 EDELWEISS FIN SERV 28D 28-Aug-14 99.5952 8.7266 1 25 99.5952 8.7266 INE523E14LZ2 L T FIN 56D 28-Aug-14 99.6331 8.4007 1 10 99.6331 8.4007 INE522D14CO9 MANAPPURAM FIN 27D 28-Aug-14 99.6223 8.6489 1 5 99.6223 8.6489 INE126A14BJ7 E.I.D. PARRY (INDIA) 90D 8-Sep-14 99.3446 8.6000 2 100 99.3446 8.6000 INE134E14600 PFC 77D 12-Sep-14 99.2560 8.5499 2 96 99.2560 8.5499 INE774D14GM1 MAH MAH FIN SERV 91D 26-Sep-14 98.9629 8.5002 1 25 98.9629 8.5002 INE580B14BV8 GRUH FIN 61D 29-Sep-14 98.8666 8.5395 1 50 98.8666 8.5395 INE001A14KT2 HDFC 77D 29-Sep-14 98.8967 8.3101 2 10 98.8954 8.3200 INE001A14KU0 HDFC 89D 20-Oct-14 98.3051 8.9901 1 350 98.3051 8.9901 INE155A14EB7 TATA MOTORS 181D 4-Dec-14 97.2232 9.0650 1 15 97.2232 9.0650 INE020B14235 REC 171D 22-Dec-14 96.8366 8.9650 2 50 96.8315 8.9800 INE020B14243 REC 220D 13-Mar-15 94.9837 9.0500 2 25 94.9837 9.0500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com