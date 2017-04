Aug 12 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE114A14AV0 SAIL 57D 13-Aug-14 99.9764 8.6160 2 250 99.9764 8.6160 INE001A14KI5 HDFC 86D 13-Aug-14 99.9771 8.3604 1 100 99.9771 8.3604 INE850D14AJ8 GODREJ AGROVET 75D 13-Aug-14 99.9763 8.6526 1 40 99.9763 8.6526 INE205A14713 SESA STERLITE 90D 14-Aug-14 99.9540 8.3989 1 250 99.9540 8.3989 INE514E14GJ5 EXIM 59D 14-Aug-14 99.9548 8.2527 2 225 99.9548 8.2527 INE261F14517 NABARD 58D 14-Aug-14 99.9548 8.2527 2 200 99.9548 8.2527 INE205A14770 SESA STERLITE 62D 19-Aug-14 99.8353 8.6021 3 275 99.8353 8.6021 INE860H14MK1 ADITYA BIRLA FIN 364D 25-Aug-14 99.7197 8.5498 1 5 99.7197 8.5498 INE657N14502 EDELWEISS 60D 25-Aug-14 99.7164 8.6507 1 5 99.7164 8.6507 INE205A14887 SESA STERLITE 29D 28-Aug-14 99.6244 8.6007 3 250 99.6244 8.6007 INE532F14PC0 EDELWEISS FIN SERV 28D 28-Aug-14 99.6176 8.7560 2 105 99.6170 8.7708 INE265J14056 JM FIN ASSET 92D 12-Sep-14 99.2002 9.4929 1 1 99.2002 9.4929 INE261F14566 NABARD 59D 19-Sep-14 99.1507 8.4500 1 25 99.1507 8.4500 INE523H14OW6 JM FIN PRODUCTS 112D 17-Oct-14 98.3121 9.4949 1 25 98.3121 9.4949 INE110L14035 RELIANCE JIO 80D 27-Oct-14 98.1816 8.8948 1 300 98.1816 8.8948 INE975F14CS5 KOTAK MAH 140D 31-Oct-14 98.0087 9.2699 1 25 98.0087 9.2699 INE975F14CR7 KOTAK MAH 147D 10-Nov-14 97.7453 9.3550 1 25 97.7453 9.3550 INE975G14163 ILFS TRANSPORTATION 96D 11-Nov-14 97.3898 10.7501 1 25 97.3898 10.7501 INE001A14JM9 HDFC 364D 2-Dec-14 97.2841 9.1800 1 10 97.2841 9.1800 INE020B14243 REC 220D 13-Mar-15 94.9837 9.0500 1 25 94.9837 9.0500 INE134E14568 PFC 350D 28-Apr-15 93.8593 9.2201 2 50 93.8593 9.2201 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com