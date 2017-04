Aug 21 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE860H14MK1 ADITYA BIRLA FIN 364D 25-Aug-14 99.9124 8.0005 2 100 99.9124 8.0005 INE523E14JW3 L T FIN 364D 25-Aug-14 99.9124 8.0005 1 50 99.9124 8.0005 INE245A14099 THE TATA POWER 177D 27-Aug-14 99.8646 8.2480 1 125 99.8646 8.2480 INE508F14610 RASHTRIYA ISPAT NIGAM76D28-Aug-14 99.8420 8.2516 1 200 99.8420 8.2516 INE532F14PC0 EDELWEISS FIN SERV 28D 28-Aug-14 99.8375 8.4894 2 195 99.8373 8.4975 INE155A14EA9 TATA MOTORS 87D 28-Aug-14 99.8420 8.2516 1 100 99.8420 8.2516 INE523E14LZ2 L T FIN 56D 28-Aug-14 99.8420 8.2516 1 45 99.8420 8.2516 INE804I14HT8 ECL FIN 28D 28-Aug-14 99.8376 8.4818 1 5 99.8376 8.4818 INE522D14CO9 MANAPPURAM FIN 27D 28-Aug-14 99.8621 8.4005 1 5 99.8621 8.4005 INE001A14KS4 HDFC 56D 1-Sep-14 99.7535 8.1995 1 25 99.7535 8.1995 INE013A14QR8 RELIANCE CAP 111D 4-Sep-14 99.6769 8.4510 1 50 99.6769 8.4510 INE001A14KH7 HDFC 113D 5-Sep-14 99.6556 8.4094 1 25 99.6556 8.4094 INE851M14BE6 VOLKSWAGEN FIN 60D 9-Sep-14 99.5777 8.5996 1 60 99.5777 8.5996 INE481G14139 ULTRATECH CEMENT 90D 10-Sep-14 99.5454 8.3343 1 100 99.5454 8.3343 INE523H14MY6 JM FIN PRODUCTS 240D 10-Sep-14 99.5196 8.8096 1 50 99.5196 8.8096 INE134E14600 PFC 77D 12-Sep-14 99.5242 8.3094 1 25 99.5242 8.3094 INE265J14056 JM FIN ASSET 92D 12-Sep-14 99.4324 9.4708 1 24 99.4324 9.4708 INE738C14693 BHARAT ALUMINIUM 85D 19-Sep-14 99.3331 8.4501 1 90 99.3331 8.4501 INE140A14FJ9 PIRAMAL ENTERPRISES 45D 19-Sep-14 99.3331 8.4501 1 50 99.3331 8.4501 INE140A14FI1 PIRAMAL ENTERPRISES 49D 23-Sep-14 99.2418 8.4502 1 75 99.2418 8.4502 INE208A14683 ASHOK LEYLAND 90D 24-Sep-14 99.2053 8.5997 1 25 99.2053 8.5997 INE155A14EF8 TATA MOTORS 90D 25-Sep-14 99.1962 8.4504 1 100 99.1962 8.4504 INE149A14788 TUBE INVESTMENTS 90D 25-Sep-14 99.1962 8.4504 1 50 99.1962 8.4504 INE114A14BD6 SAIL 50D 26-Sep-14 99.1836 8.3455 1 90 99.1836 8.3455 INE149A14804 TUBE INVESTMENTS 51D 26-Sep-14 99.1735 8.4496 1 50 99.1735 8.4496 INE296A14IA2 BAJAJ FIN 89D 30-Sep-14 99.0895 8.5996 1 25 99.0895 8.5996 INE001A14JM9 HDFC 364D 2-Dec-14 97.5420 8.9299 1 50 97.5420 8.9299 INE187C14016 MURUGAPPA 165D 12-Jan-15 96.4189 9.4801 1 110 96.4189 9.4801 INE020B14243 REC 220D 13-Mar-15 95.1905 9.0400 1 10 95.1905 9.0400 INE134E14618 PFC 339D 29-Jun-15 92.7309 9.2000 1 25 92.7309 9.2000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com