July 22 India's grains output is estimated at 255.36 million tonnes in the year to July 2013 against 259.29 million tonnes in the previous year, the latest government data showed on Monday. The table below gives estimates of major crops in million tonnes. ---------------------------------------------------- CROP 2012/13 2012/13 (fourth estimate) (third estimate) ---------------------------------------------------- Rice 104.40 104.22 Wheat 92.46 93.62 Corn 22.23 21.82 Pulses 18.45 18.00 Tur 3.07 3.04 Urad 1.90 1.87 Moong 1.20 1.18 Gram 8.88 8.49 Oilseed 31.01 30.7 Soybean 14.68 14.1 Groundnut 4.75 5.4 Sugarcane 338.96 336.1 Cotton #34.00 33.8 ----------------------------------------- Source: Agriculture Ministry #- million bales (of 170 kg each) (Compiled by Meenakshi Sharma; Editing by Jijo Jacob)