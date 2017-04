Sep 16 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE654A16DY8 STATE BK OF TRAVANCORE 19-Sep-14 99.9332 8.1328 2 75 99.9339 8.0475 INE648A16GJ4 SBBJ 25-Sep-14 99.7913 8.4816 1 5 99.7913 8.4816 INE608A16GM2 PUNJAB AND SIND BK 1-Oct-14 99.6417 8.7500 2 195 99.6417 8.7500 INE705A16KS5 VIJAYA BK 1-Oct-14 99.6417 8.7500 2 145 99.6417 8.7500 INE008A16WH2 IDBI BK 1-Oct-14 99.6417 8.7500 1 50 99.6417 8.7500 INE457A16FL8 BK OF MAHARASHTRA 1-Oct-14 99.6417 8.7500 1 50 99.6417 8.7500 INE457A16FL8 BK OF MAHARASHTRA 1-Oct-14 99.6655 8.7502 1 50 99.6655 8.7502 INE476A16OC9 CANARA BK 1-Oct-14 99.6452 8.6642 2 50 99.6499 8.5490 INE428A16NT6 ALLAHABAD BK 1-Oct-14 99.6417 8.7500 1 25 99.6417 8.7500 INE683A16ED9 THE SOUTH INDIAN BK 7-Oct-14 99.5207 8.7894 1 10 99.5207 8.7894 INE008A16WJ8 IDBI BK 8-Oct-14 99.4754 8.7495 3 205 99.4754 8.7495 INE112A16GO1 CORPORATION BK 10-Oct-14 99.4292 8.7308 1 200 99.4292 8.7308 INE141A16MX9 OBC 10-Oct-14 99.4517 8.7493 3 150 99.4517 8.7493 INE141A16MX9 OBC 10-Oct-14 99.4279 8.7508 1 140 99.4279 8.7508 INE141A16MW1 OBC 13-Oct-14 99.3806 8.7496 1 5 99.3806 8.7496 INE565A16988 INDIAN OVERSEAS BK 17-Oct-14 99.2860 8.7495 1 50 99.2860 8.7495 INE652A16JN2 STATE BK OF PATIALA 20-Oct-14 99.1947 8.7153 1 20 99.1947 8.7153 INE237A16ZU3 KOTAK MAH BK 27-Oct-14 99.0267 8.7499 1 5 99.0267 8.7499 INE008A16SI8 IDBI BK 30-Oct-14 98.9562 8.7501 1 25 98.9562 8.7501 INE654A16FA3 STATE BK OF TRAVANCORE 3-Nov-14 98.8791 8.6201 1 200 98.8791 8.6201 INE692A16DM3 UNION BK OF INDIA 3-Nov-14 98.8688 8.7003 2 75 98.8688 8.7003 INE141A16QX0 OBC 5-Nov-14 98.8219 8.8803 1 5 98.8219 8.8803 INE112A16GT0 CORPORATION BK 5-Nov-14 98.8455 8.7003 1 5 98.8455 8.7003 INE008A16WM2 IDBI BK 7-Nov-14 98.7716 8.7297 4 100 98.7716 8.7297 INE434A16IV0 ANDHRA BK 17-Nov-14 98.5363 8.7449 1 488 98.5363 8.7449 INE112A16EH0 CORPORATION BK 1-Dec-14 98.2177 8.7151 1 50 98.2177 8.7151 INE476A16LB7 CANARA BK 2-Dec-14 98.1936 8.7203 1 50 98.1936 8.7203 INE562A16GW0 INDIAN BK 2-Dec-14 98.1939 8.7189 1 25 98.1939 8.7189 INE141A16RE8 OBC 3-Dec-14 98.1691 8.7275 2 100 98.1691 8.7275 INE008A16WU5 IDBI BK 3-Dec-14 98.1603 8.7702 2 50 98.1603 8.7702 INE028A16821 BK OF BARODA 10-Dec-14 98.0087 8.7246 1 25 98.0087 8.7246 INE008A16WV3 IDBI BK 10-Dec-14 98.0064 8.7349 2 14 98.0064 8.7349 INE692A16DK7 UNION BK OF INDIA 12-Dec-14 97.9639 8.7198 1 200 97.9639 8.7198 INE652A16IN4 STATE BK OF PATIALA 29-Dec-14 97.5811 8.6998 1 10 97.5811 8.6998 INE008A16UY1 IDBI BK 23-Feb-15 96.2879 8.8500 1 5 96.2879 8.8500 INE166A16KU6 ING VYSYA BK 24-Feb-15 96.2451 8.9001 1 5 96.2451 8.9001 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 96.1169 8.8299 2 55 96.1169 8.8299 INE141A16OQ9 OBC 3-Mar-15 96.0818 8.8599 1 75 96.0818 8.8599 INE476A16MD1 CANARA BK 4-Mar-15 96.0636 8.8501 2 26 96.0636 8.8501 INE692A16CT0 UNION BK OF INDIA 9-Mar-15 95.9520 8.8497 1 75 95.9520 8.8497 INE483A16IJ2 CENTRAL BK OF INDIA 9-Mar-15 95.9299 8.9001 1 50 95.9299 8.9001 INE705A16JE7 VIJAYA BK 9-Mar-15 95.9568 8.8899 1 25 95.9568 8.8899 INE168A16JA6 THE JAMMU AND KASHMIR BK 9-Mar-15 96.0048 8.7800 1 0.5 96.0048 8.7800 INE483A16IK0 CENTRAL BK OF INDIA 11-Mar-15 95.8851 8.9000 1 50 95.8851 8.9000 INE476A16MX9 CANARA BK 12-Mar-15 95.9250 8.8100 1 5 95.9250 8.8100 INE476A16MX9 CANARA BK 12-Mar-15 95.9028 8.8100 1 5 95.9028 8.8100 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com