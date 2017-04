Sep 17 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE654A16DY8 STATE BK OF TRAVANCORE 19-Sep-14 99.9556 8.1066 2 70 99.9556 8.1066 INE565A16830 INDIAN OVERSEAS BK 24-Sep-14 99.8662 8.1504 1 5 99.8662 8.1504 INE238A16WV6 AXIS BK 25-Sep-14 99.8434 8.1766 2 30 99.8439 8.1522 INE652A16HW7 STATE BK OF PATIALA 25-Sep-14 99.8201 8.2227 1 0.1 99.8201 8.2227 INE095A16OJ2 INDUSIND BK 1-Oct-14 99.6636 8.8000 1 50 99.6636 8.8000 INE476A16OC9 CANARA BK 1-Oct-14 99.6731 8.5507 1 25 99.6731 8.5507 INE168A16KM9 THE JAMMU AND KASHMIR BK 7-Oct-14 99.5337 8.9998 1 10 99.5337 8.9998 INE434A16IR8 ANDHRA BK 17-Oct-14 99.2884 8.7199 1 100 99.2884 8.7199 INE565A16988 INDIAN OVERSEAS BK 17-Oct-14 99.2900 8.7001 2 50 99.2900 8.7001 INE565A16988 INDIAN OVERSEAS BK 17-Oct-14 99.3096 8.7499 1 50 99.3096 8.7499 INE141A16QV4 OBC 31-Oct-14 98.9621 8.7002 1 75 98.9621 8.7002 INE008A16SJ6 IDBI BK 3-Nov-14 98.8921 8.7003 2 200 98.8921 8.7003 INE654A16FA3 STATE BK OF TRAVANCORE 3-Nov-14 98.9022 8.6201 1 200 98.9022 8.6201 INE691A16IP7 UCO BK 3-Nov-14 98.8921 8.7003 2 125 98.8921 8.7003 INE476A16OI6 CANARA BK 7-Nov-14 98.7990 8.6999 1 100 98.7990 8.6999 INE095A16OQ7 INDUSIND BK 14-Nov-14 98.6216 8.9500 1 5 98.6216 8.9500 INE476A16OW7 CANARA BK 17-Nov-14 98.5676 8.6953 8 600 98.5677 8.6949 INE428A16OE6 ALLAHABAD BK 17-Nov-14 98.5656 8.7078 2 500 98.5656 8.7078 INE434A16IV0 ANDHRA BK 17-Nov-14 98.5661 8.7047 3 350 98.5661 8.7047 INE608A16GV3 PUNJAB AND SIND BK 17-Nov-14 98.5677 8.6949 2 200 98.5677 8.6949 INE168A16HD4 THE JAMMU AND KASHMIR BK17-Nov-14 98.5531 8.7848 4 200 98.5531 8.7848 INE112A16GZ7 CORPORATION BK 18-Nov-14 98.5478 8.6752 2 100 98.5478 8.6752 INE237A16ZS7 KOTAK MAH BK 19-Nov-14 98.5168 8.7225 1 238 98.5168 8.7225 INE434A16IY4 ANDHRA BK 21-Nov-14 98.4740 8.7017 4 400 98.4735 8.7048 INE090A16H15 ICICI BK 25-Nov-14 98.3710 8.7599 2 50 98.3710 8.7599 INE112A16EG2 CORPORATION BK 25-Nov-14 98.3792 8.7151 1 5 98.3792 8.7151 INE237A16ZW9 KOTAK MAH BK 28-Nov-14 98.3024 8.7545 1 50 98.3024 8.7545 INE112A16EH0 CORPORATION BK 1-Dec-14 98.2407 8.7153 1 35 98.2407 8.7153 INE476A16LA9 CANARA BK 1-Dec-14 98.2707 8.6798 1 25 98.2707 8.6798 INE649A16FC9 STATE BK OF HYDERABAD 1-Dec-14 98.2477 8.6800 1 25 98.2477 8.6800 INE434A16HV2 ANDHRA BK 2-Dec-14 98.2187 8.7101 1 50 98.2187 8.7101 INE112A16EI8 CORPORATION BK 2-Dec-14 98.2207 8.7001 1 25 98.2207 8.7001 INE090A16H64 ICICI BK 8-Dec-14 98.0738 8.7423 1 0.1 98.0738 8.7423 INE476A16LV5 CANARA BK 10-Dec-14 98.0371 8.7000 1 50 98.0371 8.7000 INE160A16KM6 PUNJAB NATIONAL BK 12-Dec-14 97.9913 8.7001 1 25 97.9913 8.7001 INE648A16GR7 SBBJ 16-Dec-14 97.9028 8.6875 1 25 97.9028 8.6875 INE651A16GR1 STATE BK OF MYSORE 16-Feb-15 96.4681 8.8499 1 100 96.4681 8.8499 INE112A16FG9 CORPORATION BK 18-Feb-15 96.3926 8.8700 1 5 96.3926 8.8700 INE090A16M42 ICICI BK 25-Feb-15 96.2134 8.9224 1 0.1 96.2134 8.9224 INE112A16FD6 CORPORATION BK 2-Mar-15 96.1371 8.8350 2 50 96.1350 8.8400 INE565A16947 INDIAN OVERSEAS BK 3-Mar-15 96.1308 8.8500 1 50 96.1308 8.8500 INE476A16MC3 CANARA BK 3-Mar-15 96.1137 8.8375 1 2 96.1137 8.8375 INE667A16DG7 SYNDICATE BK 3-Mar-15 96.1137 8.8375 2 0.2 96.1137 8.8375 INE476A16MD1 CANARA BK 4-Mar-15 96.0881 8.8451 1 25 96.0881 8.8451 INE141A16OW7 OBC 5-Mar-15 96.0860 8.8500 1 5 96.0860 8.8500 INE084A16AP2 BK OF INDIA 6-Mar-15 96.0584 8.8100 3 75 96.0584 8.8101 INE084A16AS6 BK OF INDIA 10-Mar-15 95.9607 8.8299 2 100 95.9607 8.8299 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 95.9384 8.8300 4 150 95.9384 8.8300 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 95.9607 8.8299 1 50 95.9607 8.8299 INE565A16962 INDIAN OVERSEAS BK 13-Mar-15 95.9073 8.8499 1 50 95.9073 8.8499 INE160A16JX5 PUNJAB NATIONAL BK 17-Mar-15 95.8004 8.8401 1 25 95.8004 8.8401 INE562A16FR2 INDIAN BK 25-Mar-15 95.6757 8.7750 2 2 95.7111 8.7000 INE649A16FF2 STATE BK OF HYDERABAD 7-Sep-15 91.9224 9.0349 1 150 91.9224 9.0349 INE651A16GV3 STATE BK OF MYSORE 16-Sep-15 91.7345 9.0350 1 100 91.7345 9.0350 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com