Sep 18 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE654A16DY8 STATE BK OF TRAVANCORE 19-Sep-14 99.9781 7.9953 1 10 99.9781 7.9953 INE562A16GU4 INDIAN BK 1-Oct-14 99.6940 8.6179 1 5 99.6940 8.6179 INE237A16ZO6 KOTAK MAH BK 1-Oct-14 99.7132 8.7486 1 5 99.7132 8.7486 INE608A16GM2 PUNJAB AND SIND BK 1-Oct-14 99.6893 8.7507 1 5 99.6893 8.7507 INE008A16WH2 IDBI BK 1-Oct-14 99.6893 8.7507 1 5 99.6893 8.7507 INE168A16KM9 THE JAMMU AND KASHMIR BK 7-Oct-14 99.5440 8.8001 1 20 99.5440 8.8001 INE238A16UB2 AXIS BK 7-Oct-14 99.5466 8.7497 1 5 99.5466 8.7497 INE528G16VM8 YES BK 7-Oct-14 99.5465 8.7517 1 3.3 99.5465 8.7517 INE434A16IT4 ANDHRA BK 13-Oct-14 99.4043 8.7493 2 75 99.4043 8.7493 INE565A16988 INDIAN OVERSEAS BK 17-Oct-14 99.3135 8.7002 1 50 99.3135 8.7002 INE683A16EB3 THE SOUTH INDIAN BK 20-Oct-14 99.2354 8.7885 2 65 99.2387 8.7502 INE652A16JN2 STATE BK OF PATIALA 20-Oct-14 99.2421 8.7108 1 15 99.2421 8.7108 INE691A16IQ5 UCO BK 21-Oct-14 99.2387 8.7502 1 5 99.2387 8.7502 INE667A16EH3 SYNDICATE BK 21-Oct-14 99.2448 8.6795 1 5 99.2448 8.6795 INE237A16ZU3 KOTAK MAH BK 27-Oct-14 99.0850 8.8700 1 25 99.0850 8.8700 INE705A16KQ9 VIJAYA BK 27-Oct-14 99.0700 8.7856 1 5 99.0700 8.7856 INE608A16GR1 PUNJAB AND SIND BK 31-Oct-14 98.9975 8.8004 1 25 98.9975 8.8004 INE691A16IP7 UCO BK 3-Nov-14 98.9155 8.6996 1 25 98.9155 8.6996 INE428A16NX8 ALLAHABAD BK 3-Nov-14 98.9364 8.7197 1 25 98.9364 8.7197 INE476A16OH8 CANARA BK 3-Nov-14 98.9309 8.7653 1 5 98.9309 8.7653 INE428A16NY6 ALLAHABAD BK 5-Nov-14 98.8896 8.7201 1 25 98.8896 8.7201 INE683A16EL2 THE SOUTH INDIAN BK 10-Nov-14 98.7426 8.7697 1 100 98.7426 8.7697 INE112A16GW4 CORPORATION BK 10-Nov-14 98.7729 8.7203 1 25 98.7729 8.7203 INE691A16IU7 UCO BK 14-Nov-14 98.6798 8.7200 1 25 98.6798 8.7200 INE428A16OE6 ALLAHABAD BK 17-Nov-14 98.5900 8.7002 3 400 98.5892 8.7052 INE562A16GZ3 INDIAN BK 17-Nov-14 98.5935 8.6785 6 300 98.5956 8.6651 INE476A16OW7 CANARA BK 17-Nov-14 98.5908 8.6952 5 225 98.5908 8.6952 INE434A16IV0 ANDHRA BK 17-Nov-14 98.5908 8.6952 3 50 98.5924 8.6852 INE036D16GJ6 THE KARUR VYSYA BK 17-Nov-14 98.5739 8.9501 1 5 98.5739 8.9501 INE141A16RA6 OBC 17-Nov-14 98.5755 8.9399 1 5 98.5755 8.9399 INE428A16OG1 ALLAHABAD BK 18-Nov-14 98.5693 8.6850 3 200 98.5693 8.6850 INE476A16OQ9 CANARA BK 18-Nov-14 98.5677 8.6949 3 150 98.5677 8.6949 INE141A16RK5 OBC 20-Nov-14 98.5239 8.6801 1 200 98.5239 8.6801 INE434A16IY4 ANDHRA BK 21-Nov-14 98.4982 8.6957 4 500 98.4979 8.6973 INE428A16OD8 ALLAHABAD BK 21-Nov-14 98.4964 8.7059 5 250 98.4966 8.7049 INE141A16PU8 OBC 25-Nov-14 98.4077 8.6852 2 300 98.4077 8.6852 INE112A16EG2 CORPORATION BK 25-Nov-14 98.4335 8.6697 1 50 98.4335 8.6697 INE476A16LB7 CANARA BK 2-Dec-14 98.2497 8.6699 2 50 98.2497 8.6699 INE141A16RE8 OBC 3-Dec-14 98.2162 8.7225 3 400 98.2162 8.7225 INE483A16GU3 CENTRAL BK OF INDIA 4-Dec-14 98.1926 8.7252 1 50 98.1926 8.7252 INE483A16GV1 CENTRAL BK OF INDIA 8-Dec-14 98.1005 8.7252 1 50 98.1005 8.7252 INE028A16821 BK OF BARODA 10-Dec-14 98.0585 8.7070 1 1.5 98.0585 8.7070 INE652A16IO2 STATE BK OF PATIALA 15-Dec-14 97.9548 8.6600 1 50 97.9548 8.6600 INE648A16GR7 SBBJ 16-Dec-14 97.9247 8.6916 3 150 97.9250 8.6902 INE090A16J05 ICICI BK 7-Jan-15 97.3633 8.9050 1 25 97.3633 8.9050 INE008A16TK2 IDBI BK 27-Jan-15 96.9046 8.9001 1 25 96.9046 8.9001 INE112A16EV1 CORPORATION BK 16-Feb-15 96.4642 8.8601 1 32 96.4642 8.8601 INE008A16UY1 IDBI BK 23-Feb-15 96.3144 8.8400 1 5 96.3144 8.8400 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 96.1741 8.8000 1 25 96.1741 8.8000 INE476A16MC3 CANARA BK 3-Mar-15 96.1466 8.8124 3 5 96.1466 8.8124 INE705A16JI8 VIJAYA BK 5-Mar-15 96.1169 8.8299 1 65 96.1169 8.8299 INE692A16CS2 UNION BK OF INDIA 5-Mar-15 96.1030 8.8100 1 25 96.1030 8.8100 INE476A16ME9 CANARA BK 9-Mar-15 96.0020 8.8374 1 75 96.0020 8.8374 INE483A16IK0 CENTRAL BK OF INDIA 11-Mar-15 95.9829 8.8301 1 25 95.9829 8.8301 INE649A16EV2 STATE BK OF HYDERABAD 12-Mar-15 95.9406 8.8250 1 25 95.9406 8.8250 INE084A16AV0 BK OF INDIA 18-Mar-15 95.8073 8.8249 1 25 95.8073 8.8249 INE168A16KS6 THE JAMMU AND KASHMIR BK23-Mar-15 95.6521 8.9200 1 50 95.6521 8.9200 INE476A16OA3 CANARA BK 4-Jun-15 93.9845 9.0200 1 25 93.9845 9.0200 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com