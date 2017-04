Sep 19 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE095A16OF0 INDUSIND BK 23-Sep-14 99.9097 8.2473 2 250 99.9097 8.2473 INE095A16OG8 INDUSIND BK 24-Sep-14 99.8871 8.2510 2 300 99.8871 8.2510 INE238A16WV6 AXIS BK 25-Sep-14 99.8670 8.1016 1 50 99.8670 8.1016 INE667A16EI1 SYNDICATE BK 1-Oct-14 99.7138 8.7302 5 300 99.7138 8.7302 INE434A16EN6 ANDHRA BK 1-Oct-14 99.7138 8.7302 4 200 99.7138 8.7302 INE428A16NT6 ALLAHABAD BK 1-Oct-14 99.7138 8.7302 2 175 99.7138 8.7302 INE649A16EY6 STATE BK OF HYDERABAD 1-Oct-14 99.7132 8.7486 2 100 99.7132 8.7486 INE141A16QK7 OBC 1-Oct-14 99.7138 8.7302 1 75 99.7138 8.7302 INE141A16MV3 OBC 7-Oct-14 99.5750 8.6548 1 10 99.5750 8.6548 INE476A16OD7 CANARA BK 7-Oct-14 99.5655 8.8491 1 3 99.5655 8.8491 INE112A16GO1 CORPORATION BK 10-Oct-14 99.4991 8.7499 1 25 99.4991 8.7499 INE652A16JN2 STATE BK OF PATIALA 20-Oct-14 99.2658 8.7086 1 5 99.2658 8.7086 INE036D16GH0 THE KARUR VYSYA BK 3-Nov-14 98.9369 8.7158 3 125 98.9340 8.7396 INE692A16DM3 UNION BK OF INDIA 3-Nov-14 98.9395 8.6940 1 50 98.9395 8.6940 INE476A16OH8 CANARA BK 3-Nov-14 99.0145 8.6497 1 25 99.0145 8.6497 INE237A16ZQ1 KOTAK MAH BK 5-Nov-14 98.9503 8.8001 1 10 98.9503 8.8001 INE476A16OI6 CANARA BK 7-Nov-14 98.8505 8.6624 6 300 98.8459 8.6972 INE008A16WM2 IDBI BK 7-Nov-14 98.9278 8.5999 1 5 98.9278 8.5999 INE141A16RF5 OBC 10-Nov-14 98.7848 8.6347 1 25 98.7848 8.6347 INE683A16EL2 THE SOUTH INDIAN BK 10-Nov-14 98.7660 8.7700 1 25 98.7660 8.7700 INE141A16RH1 OBC 11-Nov-14 98.8116 8.7797 1 5 98.8116 8.7797 INE428A16OE6 ALLAHABAD BK 17-Nov-14 98.6124 8.7051 1 200 98.6124 8.7051 INE608A16GV3 PUNJAB AND SIND BK 17-Nov-14 98.6152 8.6873 4 150 98.6152 8.6873 INE476A16OW7 CANARA BK 17-Nov-14 98.6977 8.6002 1 25 98.6977 8.6002 INE237A16A08 KOTAK MAH BK 17-Nov-14 98.6708 8.7802 1 5 98.6708 8.7802 INE112A16GZ7 CORPORATION BK 18-Nov-14 98.5940 8.6751 6 500 98.5940 8.6751 INE651A16GW1 STATE BK OF MYSORE 18-Nov-14 98.5978 8.6514 3 300 98.5976 8.6526 INE476A16OQ9 CANARA BK 18-Nov-14 98.5908 8.6952 2 200 98.5908 8.6952 INE428A16OG1 ALLAHABAD BK 18-Nov-14 98.5940 8.6751 2 25 98.5940 8.6751 INE238A16UC0 AXIS BK 20-Nov-14 98.6211 8.6498 1 5 98.6211 8.6498 INE112A16GY0 CORPORATION BK 21-Nov-14 98.5210 8.6974 6 500 98.5210 8.6974 INE608A16GW1 PUNJAB AND SIND BK 21-Nov-14 98.5218 8.6925 5 450 98.5227 8.6873 INE476A16OX5 CANARA BK 21-Nov-14 98.5214 8.6951 4 100 98.5214 8.6951 INE434A16EQ9 ANDHRA BK 25-Nov-14 98.4326 8.6748 3 350 98.4326 8.6748 INE036D16ER4 THE KARUR VYSYA BK 25-Nov-14 98.4068 8.8199 1 250 98.4068 8.8199 INE976G16851 THE RATNAKAR BK 25-Nov-14 98.3766 8.9898 2 150 98.3766 8.9898 INE090A16H15 ICICI BK 25-Nov-14 98.4192 8.7501 1 100 98.4192 8.7501 INE476A16OR7 CANARA BK 27-Nov-14 98.3829 8.6948 2 200 98.3829 8.6948 INE691A16IW3 UCO BK 28-Nov-14 98.3594 8.6972 2 300 98.3594 8.6972 INE141A16RD0 OBC 28-Nov-14 98.3682 8.6498 2 50 98.3682 8.6498 INE476A16LA9 CANARA BK 1-Dec-14 98.2946 8.6749 1 75 98.2946 8.6749 INE112A16EH0 CORPORATION BK 1-Dec-14 98.2936 8.6801 1 25 98.2936 8.6801 INE112A16EI8 CORPORATION BK 2-Dec-14 98.2707 8.6798 1 25 98.2707 8.6798 INE476A16LB7 CANARA BK 2-Dec-14 98.2677 8.6951 1 0.1 98.2677 8.6951 INE141A16NF4 OBC 8-Dec-14 98.1275 8.7063 3 150 98.1275 8.7063 INE562A16EL8 INDIAN BK 9-Dec-14 98.1902 8.6250 1 50 98.1902 8.6250 INE112A16EL2 CORPORATION BK 9-Dec-14 98.1933 8.6100 1 25 98.1933 8.6100 INE476A16LV5 CANARA BK 10-Dec-14 98.0884 8.6748 1 15 98.0884 8.6748 INE654A16EV2 STATE BK OF TRAVANCORE 12-Dec-14 98.0548 8.6200 1 25 98.0548 8.6200 INE428A16OI7 ALLAHABAD BK 12-Dec-14 98.0377 8.6973 2 25 98.0377 8.6973 INE705A16II0 VIJAYA BK 12-Dec-14 98.0327 8.7199 1 25 98.0327 8.7199 INE528G16ZF3 YES BK 15-Dec-14 97.9661 8.7102 1 5 97.9661 8.7102 INE648A16GS5 SBBJ 18-Dec-14 97.8981 8.7074 1 125 97.8981 8.7074 INE036D16EZ7 THE KARUR VYSYA BK 5-Jan-15 97.4173 8.9600 2 10.3 97.4173 8.9600 INE483A16HS5 CENTRAL BK OF INDIA 19-Jan-15 97.0922 8.9601 1 0.4 97.0922 8.9601 INE008A16UA1 IDBI BK 9-Feb-15 96.6233 8.9201 1 48 96.6233 8.9201 INE141A16OJ4 OBC 13-Feb-15 96.5396 8.9001 1 10.5 96.5396 8.9001 INE008A16UL8 IDBI BK 20-Feb-15 96.3730 8.9200 6 87.9 96.3730 8.9200 INE141A16OL0 OBC 20-Feb-15 96.3808 8.9001 1 17 96.3808 8.9001 INE237A16A40 KOTAK MAH BK 27-Feb-15 96.2307 8.8800 1 300 96.2307 8.8800 INE237A16A57 KOTAK MAH BK 2-Mar-15 96.1632 8.8799 1 200 96.1632 8.8799 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 96.2062 8.7766 3 75 96.2172 8.7500 INE112A16FD6 CORPORATION BK 2-Mar-15 96.1673 8.8701 2 36.3 96.1673 8.8701 INE028A16961 BK OF BARODA 2-Mar-15 96.2634 8.8000 1 25 96.2634 8.8000 INE028A16961 BK OF BARODA 2-Mar-15 96.2172 8.7500 1 25 96.2172 8.7500 INE476A16MC3 CANARA BK 3-Mar-15 96.1449 8.8699 4 71.8 96.1449 8.8699 INE476A16MD1 CANARA BK 4-Mar-15 96.1518 8.8000 1 50 96.1518 8.8000 INE476A16MD1 CANARA BK 4-Mar-15 96.2146 8.8100 1 25 96.2146 8.8100 INE476A16MY7 CANARA BK 5-Mar-15 96.0999 8.8701 7 78.97 96.0999 8.8701 INE008A16UW5 IDBI BK 5-Mar-15 96.0957 8.8801 2 48.5 96.0957 8.8801 INE476A16MY7 CANARA BK 5-Mar-15 96.1923 8.8099 1 25 96.1923 8.8099 INE084A16AP2 BK OF INDIA 6-Mar-15 96.1104 8.7926 1 25 96.1104 8.7926 INE476A16ME9 CANARA BK 9-Mar-15 96.0988 8.8199 1 50 96.0988 8.8199 INE705A16JE7 VIJAYA BK 9-Mar-15 96.0233 8.8398 1 3 96.0233 8.8398 INE084A16AS6 BK OF INDIA 10-Mar-15 95.9981 8.8465 3 74.8 95.9879 8.8699 INE036D16FP5 THE KARUR VYSYA BK 12-Mar-15 96.0059 8.8801 1 25 96.0059 8.8801 INE654A16EO7 STATE BK OF TRAVANCORE 13-Mar-15 95.9560 8.7901 1 100 95.9560 8.7901 INE565A16962 INDIAN OVERSEAS BK 13-Mar-15 95.9340 8.8399 1 25 95.9340 8.8399 INE112A16FO3 CORPORATION BK 13-Mar-15 95.9214 8.8685 2 9.05 95.9207 8.8701 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 95.9207 8.8701 1 6.8 95.9207 8.8701 INE090A16O08 ICICI BK 17-Mar-15 95.8089 8.9199 5 13.5 95.8089 8.9199 INE652A16JC5 STATE BK OF PATIALA 19-Mar-15 95.8232 8.7900 1 100 95.8232 8.7900 INE691A16HZ8 UCO BK 23-Mar-15 95.6930 8.8801 1 35 95.6930 8.8801 INE084A16AW8 BK OF INDIA 23-Mar-15 95.6977 8.8699 1 25 95.6977 8.8699 INE562A16FU6 INDIAN BK 23-Mar-15 95.6977 8.8699 1 24 95.6977 8.8699 INE562A16FV4 INDIAN BK 26-Mar-15 95.6308 8.8703 11 20.4 95.6309 8.8701 INE112A16GI3 CORPORATION BK 1-Jun-15 94.0688 9.0251 1 0.05 94.0688 9.0251 INE112A16GM5 CORPORATION BK 15-Jun-15 93.7538 9.0400 2 200 93.7538 9.0400 INE112A16GN3 CORPORATION BK 19-Jun-15 93.6668 9.0400 4 350 93.6668 9.0400 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com